De match die er eigenlijk nooit een was: machtig Bayern stoot makkelijk door

Bayern München - Chelsea in een notendop

Wedstrijd duurt eigenlijk maar 10 minuten

Bayern-doelman Neuer had niet veel werk en leek wel medelijden te hebben met de Chelsea-aanval, die geen kansen in elkaar kon boksen. De Duitser kon een schot niet klemmen, Abraham tikte binnen: 2-1.

Maar daar kwamen ze even bedrogen uit. Na amper 10 minuten spelen ging de bal op de stip. Lewandowski dribbelde zich een weg in de zestien, doelman Caballero beging de fout. De Pool zette de elfmeter koelbloedig om. De schamele kansen om door te stoten voor Chelsea smolten als sneeuw voor de zon.

De heenwedstrijd op Stamford Bridge draaide uit in een 0-3-pandoering voor Chelsea. De Londenaren kampten voor de terugwedstrijd met heel wat blessures, maar hoopten ongetwijfeld op een mirakel à la Liverpool vs Barcelona vorig jaar.

Chelsea sleept zich naar het laatste fluitsignaal

Na de rust waren de kansen voor de bezoekers op één hand te tellen. Bayern regisseerde de wedstrijd, Chelsea figureerde voor wat het waard was.

Met nog een kwartier op de klok ging het licht volledig uit in de Chelsea-verdediging. Invaller Tolisso kon als een vrije volgel zomaar binnenkoppen. Een afstraffing was nu helemaal in de maak.

De late treffer van Lewandowski (zijn 13e deze Champions League-campagne) had het laatste woord in deze wedstrijd, die er eigenlijk nooit een was.

Bayern München stoot door naar de kwartfinales en lijkt favoriet voor de eindzege. Maar in de volgende ronde ontmoet het wel FC Barcelona, die andere favoriet. Een finale avant la lettre!