Schakelt Mertens Barcelona uit? "Is zoals Mount Everest beklimmen"

17:24

vooraf, 17 uur 24. Barcelona nam enkele maanden geleden een belangrijk uitdoelpunt mee, maar Napoli is begint niet kansloos aan de partij. Napoli-trainer Gattuso noemt zijn ploeg toch de underdog. "In Camp Nou proberen te winnen is zoals de Mount Everest beklimmen." "Het wordt heel, heel moeilijk. We zullen technisch en fysiek top moeten zijn en zelfs dan is het misschien nog niet genoeg. We beseffen dat we het opnemen tegen moeilijke tegenstander." .