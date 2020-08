Mertens en co kunnen geen vuist maken, Barça op cruise control naar kwartfinales

Geen kwartfinale in de Champions League voor Dries Mertens en zijn Napoli. Op bezoek bij Barcelona gaat de Italiaanse bekerwinnaar kansloos onderuit met 3-1. Barça mag zich opmaken voor de Final 8 in Lissabon. In de kwartfinale wacht al meteen een clash met Bayern München.

