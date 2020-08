LIVE: Werk aan de winkel voor Mertens en co, Barça is baas

45+8' eerste helft, minuut 53. Rust. Barcelona lijkt goed op weg naar de eindfase van de Champions League in Lissabon. Aan de rust leiden de Catalanen met 3-1 tegen Napoli. Lenglet, Messi en Suarez scoorden voor Barça, Insigne milderde kort voor de rust voor Napoli. . Rust Barcelona lijkt goed op weg naar de eindfase van de Champions League in Lissabon. Aan de rust leiden de Catalanen met 3-1 tegen Napoli. Lenglet, Messi en Suarez scoorden voor Barça, Insigne milderde kort voor de rust voor Napoli.

45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

45+5' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 50 door Lorenzo Insigne van Napoli. 3, 1. penalty Barcelona Napoli rust 3 1

45+5' eerste helft, minuut 50. Insigne veegt de nul weg bij Napoli. Insigne geeft Napoli weer wat hoop. Hij faalt niet en zet Napoli vanaf de penaltystip op het scorebord. Zit er in de tweede helft nog iets in voor de bezoekers?

45+4' eerste helft, minuut 49. Penalty voor Napoli! De bal gaat ook op de stip voor Napoli. Rakitic tikt Mertens aan in de zestien en de Rode Duivel gaat gretig neer. Çakir twijfelt niet en wijst naar de penaltystip.

45+1' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 46 door Luis Suárez van Barcelona. 3, 0. penalty Barcelona Napoli rust 3 0

45+1' eerste helft, minuut 46. Suarez brengt Barcelona op 3-0! Suarez zet Barcelona kort voor de rust in een zetel. Hij laat de kans niet liggen en tikt de strafschop netjes binnen. Napoli hangt in de touwen.



45+1' eerste helft, minuut 46. Messi is intussen weer klaar voor de strijd. Zal hij de penalty nemen of laat hij het aan een ploegmaat?

44' eerste helft, minuut 44. Çakir fluit penalty! Scheidsrechter Çakir wordt naar de monitor geroepen om de fase te bekijken. Zijn oordeel is streng voor Napoli: strafschop voor Barcelona.

42' eerste helft, minuut 42. Penalty? De VAR heeft het druk vanavond. De fase met Koulibaly en Messi wordt nog eens onder de loep genomen. Komt er een penalty voor Barcelona? Messi kwam vanachter de rug van Koulibaly naar de bal en net op het moment dat Koulibaly de bal wou wegtrappen, stak Messi zijn voet ervoor. Een bewuste actie van Koulibaly leek het niet.

41' eerste helft, minuut 41. Messi probeert Koulibaly de bal te ontfutselen en de Senegalees trapt daarbij ongelukkig tegen de voet van Messi aan. Messi blijft geblesseerd liggen.

38' eerste helft, minuut 38. Drankpauze. Ook in Barcelona is het warm en dus mogen de spelers even naar de kant om wat te drinken. Napoli kan best ook wat vertrouwen bijtanken, de bezoekers kunnen voorlopig geen vuist maken.

33' eerste helft, minuut 33. 3-0 afgekeurd! Net als bij de 1-0 van Lenglet checkt de VAR ook nu of alles wel volgens de regels verlopen is. De VAR oordeelt dat dat niet zo en ziet geen borstcontrole, maar hands van Messi. Geen 3-0 dus, Napoli mag nog blijven hopen.

31' eerste helft, minuut 31. Messi met zijn tweede van de avond? Mogen de boeken al toe voor Napoli? Ospina kan het schot van Suarez nog pareren, maar even later kan Messi na een knappe borstcontrole de score toch verder opdrijven. Of gooit de VAR nog roet in het eten?



29' eerste helft, minuut 29. Verlengingen zijn alvast uitgesloten na de treffer van Messi. Napoli heeft nog ruim een uur om 2 keer te scoren.

26' eerste helft, minuut 26. Barcelona gaat nu door op zijn elan. Ook Suarez waagt zijn kans, de Uruguayaan ziet zijn schot voorlangs gaan. Napoli heeft het moeilijk.

24' eerste helft, minuut 24.

23' eerste helft, minuut 23. Messi slaat ongenadig toe! Messi baant zich met vallen en opstaan een weg in de zestien en krult de bal buiten het bereik van Ospina. Napoli kijkt plots tegen een dubbele achterstand aan.



23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Lionel Messi van Barcelona. 2, 0. goal Barcelona Napoli rust 2 0

22' eerste helft, minuut 22. Een vrije trap voor Napoli wordt weggewerkt in de voeten van Insigne. Die probeert het van ver met een wel erg opportunistisch schot, maar krijgt de bal niet tussen de palen.

18' eerste helft, minuut 18. Barcelona heeft de wedstrijd onder controle, Napoli moet zich na een sterke start even herbronnen. De opdracht blijft dezelfde voor het team van Gattuso: scoren.

15' eerste helft, minuut 15. Barcelona heeft moed geput uit de openingstreffer en duwt Napoli achteruit. Rakitic probeert het met een verre knal, maar zijn schot gaat naast.

10' eerste helft, minuut 10. Lenglet kopt Barcelona op voorsprong! De tweede hoekschop levert meteen een doelpunt op voor Barcelona. Na flink wat duwwerk bij de thuisploeg kan Lenglet de openingstreffer voorbij Ospina koppen. Het protest bij Napoli levert niks op, de VAR ziet geen graten in het geduw van Piqué en Lenglet bij de goal check.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Clément Lenglet van Barcelona. 1, 0. goal Barcelona Napoli rust 1 0

9' eerste helft, minuut 9. Alweer een aardige combinatie bij Napoli. Manolas stuurt Mertens diep en die legt goed terug op Zielinski. Het schot van de Pool lijkt nergens naar en gaat hoog over.

8' eerste helft, minuut 8. Barcelona slaagt er voorlopig niet in om Napoli in de problemen te brengen. Het meeste initiatief blijft van de bezoekers komen.

5' eerste helft, minuut 5. De bezoekers kiezen duidelijk meteen voor de aanval. Napoli moet dan ook scoren om een kans te maken op de kwartfinales.

3' eerste helft, minuut 3. Mertens op de paal! Napoli vliegt er meteen in! Insigne krijgt Mertens met wat meeval alleen voor Ter Stegen. De Rode Duivel haalt meteen uit, maar ziet zijn gekraakt schot tegen de paal stranden. Barcelona ontsnapt aan een vroege tegentreffer!

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Napoli trapt de terugwedstrijd tegen Barcelona op gang. Klaart Barça de klus op eigen veld of zorgt Napoli voor een verrassing?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:30 vooraf, 20 uur 30. Na de competitie hadden de spelers en ik even een pauze nodig, want de opeenvolging van wedstrijden had toch zijn tol geëist. Maar we hebben voldoende tijd gehad om te recupereren en zijn teruggekomen met nieuwe energie om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op deze wedstrijd. Barcelona-coach Quique Setién.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Zwak seizoen oppoetsen. Zowel voor Barcelona als voor Napoli kan succes in de Champions League een matig seizoen alsnog kleur geven. Barcelona moest de titel in de Primera División aan Real Madrid laten, terwijl Napoli in de Serie A op een teleurstellende 7e plaats eindigde. Dankzij bekerwinst zijn Mertens en co wel al zeker van Europa League-deelname. Voor een nieuwe campagne in de Champions League moeten ze dit seizoen de beker met de grote oren winnen.

20:09 vooraf, 20 uur 09. Vindt Mertens opnieuw de weg naar doel? Voor Dries Mertens kreeg de heenwedstrijd tegen Barcelona een historisch kantje. Hij opende op het halfuur de score met zijn 121e treffer voor Napoli, een evenaring van clubtopschutter Marek Hamsik. Intussen zit de Rode Duivel aan 125 stuks voor Napoli. In de Champions League trof hij dit seizoen al 6 keer raak. Dikt hij dat aantal vanavond verder aan?

17:24 vooraf, 17 uur 24. Barcelona nam enkele maanden geleden een belangrijk uitdoelpunt mee, maar Napoli is begint niet kansloos aan de partij. Napoli-trainer Gattuso noemt zijn ploeg toch de underdog. "In Camp Nou proberen te winnen is zoals de Mount Everest beklimmen." "Het wordt heel, heel moeilijk. We zullen technisch en fysiek top moeten zijn en zelfs dan is het misschien nog niet genoeg. We beseffen dat we het opnemen tegen moeilijke tegenstander."

"Het wordt heel, heel moeilijk. We zullen technisch en fysiek top moeten zijn en zelfs dan is het misschien nog niet genoeg. We beseffen dat we het opnemen tegen moeilijke tegenstander."

08-08-2020 08-08-2020.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Insigne raakt wellicht niet fit. Lorenzo Insigne mist wellicht de return tegen Barcelona in de 1/8e finales van de Champions League. De aanvaller van Napoli liep zaterdag in de match tegen Lazio een blessure op aan zijn dijbeen. Napoli zegt de situatie rond Insigne, die dit seizoen in de competitie acht keer scoorde, van dag tot dag te bekijken. Napoli speelde eind februari in Napels 1-1 gelijk tegen Barcelona in de heenmatch.

Napoli zegt de situatie rond Insigne, die dit seizoen in de competitie acht keer scoorde, van dag tot dag te bekijken. Napoli speelde eind februari in Napels 1-1 gelijk tegen Barcelona in de heenmatch.



20:27 vooraf, 20 uur 27. Champions League Napoli blijft met gemengde gevoelens achter na historische goal van Dries Mertens

20:27 - Vooraf Vooraf, 20 uur 27

Opstelling Barcelona. Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Ivan Rakitic, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann Opstelling Barcelona Antoine Griezmann, Luis Suárez, Lionel Messi, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Jordi Alba, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Nélson Semedo, Marc-André ter Stegen

Opstelling Napoli. David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Konstantinos Manolas, Kalidou Koulibaly, Mário Rui, Fabián Ruiz, Diego Demme, Piotr Zielinski, José Callejón, Dries Mertens, Lorenzo Insigne Opstelling Napoli Lorenzo Insigne, Dries Mertens, José Callejón, Piotr Zielinski, Diego Demme, Fabián Ruiz, Mário Rui, Kalidou Koulibaly, Konstantinos Manolas, Giovanni Di Lorenzo, David Ospina