Mourinho: "Leipzig is veel beter dan de naam laat vermoeden"

vooraf, 09 uur 10. Mourinho: "Leipzig telt heel veel kwaliteiten". José Mourinho wil Leipzig allesbehalve onderschatten. "Leipzig was lange tijd leider in de Bundesliga en staat nu op 1 punt van koploper Bayern", weet de Portugees. "En we weten hoe sterk Bayern is in de Duitse competitie. Leipzig moet dus heel veel kwaliteiten bezitten.".