LIVE: Aanvoerder De Bruyne moet Manchester City voorbij Real loodsen

22:03 tweede helft, 22 uur 03. Durven Real Madrid en Manchester City wat risico's nemen, of blijft het bij een verdwaalde doelkans hier en daar? Durven Real Madrid en Manchester City wat risico's nemen, of blijft het bij een verdwaalde doelkans hier en daar?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

Er mag wat meer vuur zitten in de tweede helft. rust, 21 uur 51. Er mag wat meer vuur zitten in de tweede helft.

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Real Madrid en Manchester City hebben zowat de hele eerste helft met de rem op gespeeld. Toch hadden ze elk een goede kans om te scoren, maar Courtois en Ederson stonden pal. Rust Real Madrid en Manchester City hebben zowat de hele eerste helft met de rem op gespeeld. Toch hadden ze elk een goede kans om te scoren, maar Courtois en Ederson stonden pal.

45+1' eerste helft, minuut 46. Bijna de doorbraak! Courtois kan een hoekschop van De Bruyne niet ver wegslaan. Voorbij de tweede paal frommelt Ramos de volley van Jesus bijna in zijn eigen goal. Bijna de doorbraak! Courtois kan een hoekschop van De Bruyne niet ver wegslaan. Voorbij de tweede paal frommelt Ramos de volley van Jesus bijna in zijn eigen goal.

45' eerste helft, minuut 45. Deze Processie van Echternach krijgt twee minuten toegevoegde tijd. Deze Processie van Echternach krijgt twee minuten toegevoegde tijd.

44' eerste helft, minuut 44. En zo hobbelen we zachtjes naar de rust. En zo hobbelen we zachtjes naar de rust.

43' eerste helft, minuut 43. Valverde is van geen kleintje vervaard en smijt zich altijd helemaal. De felle Uruguayaan botst met volle snelheid tegen ploegmaat Benzema en moet opgelapt worden door de verzorgers. Valverde is van geen kleintje vervaard en smijt zich altijd helemaal. De felle Uruguayaan botst met volle snelheid tegen ploegmaat Benzema en moet opgelapt worden door de verzorgers.

41' eerste helft, minuut 41. Mendy legt een balletje in de rug van de Madrileense defensie, Courtois is er eerder bij dan Jesus. Mendy legt een balletje in de rug van de Madrileense defensie, Courtois is er eerder bij dan Jesus.



37' eerste helft, minuut 37. Leuke aanval. Gabriel Jesus vindt Bernardo Silva met een frivool hakje, maar die laatste kraakt zijn schot. Er zit bitter weinig aanvallende kwaliteit in deze eerste helft, dus trekken we ons aan het minste op. Leuke aanval Gabriel Jesus vindt Bernardo Silva met een frivool hakje, maar die laatste kraakt zijn schot. Er zit bitter weinig aanvallende kwaliteit in deze eerste helft, dus trekken we ons aan het minste op.

34' eerste helft, minuut 34. Nu blijft Gündogan een poosje op de mat zitten. Met hem lijkt het wel mee te vallen. Nu blijft Gündogan een poosje op de mat zitten. Met hem lijkt het wel mee te vallen.

33' eerste helft, minuut 33. Vervanging bij Manchester City, Fernandinho erin, Aymeric Laporte eruit wissel Aymeric Laporte Fernandinho

32' eerste helft, minuut 32. Ai ai ai. Aymeric Laporte moet afgevoerd worden en dat is slecht nieuws voor City, maar natuurlijk in de eerste plaats voor hemzelf. Ai ai ai. Aymeric Laporte moet afgevoerd worden en dat is slecht nieuws voor City, maar natuurlijk in de eerste plaats voor hemzelf.



30' eerste helft, minuut 30. Wat een misser! We weten al langer dat Vinicius geen ijskoude afwerker is, maar deze moet je misschien toch maken. De jonge Braziliaan kan echter niet scoren nadat Ederson de kopbal van Benzema heeft gered. Wat een misser! We weten al langer dat Vinicius geen ijskoude afwerker is, maar deze moet je misschien toch maken. De jonge Braziliaan kan echter niet scoren nadat Ederson de kopbal van Benzema heeft gered.

29' Gele kaart voor Benjamin Mendy van Manchester City tijdens eerste helft, minuut 29 Benjamin Mendy Manchester City

29' eerste helft, minuut 29. De wat verstrooide Benjamin Mendy laat zich geregeld betrappen op een technisch foutje. Nu pakt hij geel voor een overtreding op Modric. De wat verstrooide Benjamin Mendy laat zich geregeld betrappen op een technisch foutje. Nu pakt hij geel voor een overtreding op Modric.

28' eerste helft, minuut 28. De bezoekers schuiven wat meer op en dat levert een halve kans op voor De Bruyne. Hij zoekt de verste winkelhaak, maar vindt een zitje ergens in de nok van Bernabeu. De bezoekers schuiven wat meer op en dat levert een halve kans op voor De Bruyne. Hij zoekt de verste winkelhaak, maar vindt een zitje ergens in de nok van Bernabeu.

26' eerste helft, minuut 26. De realistische (negatieve?) aanpak van Guardiola toont voorlopig zijn nut. Zijn City had een uitstekende kans en gaf zelf nog niets weg. De realistische (negatieve?) aanpak van Guardiola toont voorlopig zijn nut. Zijn City had een uitstekende kans en gaf zelf nog niets weg.



22' eerste helft, minuut 22. Courtois in actie! De Bruyne steekt de bal door het hart van de defensie. Gabriel Jesus neemt aan, kapt naar binnen en dwingt Courtois tot de eerste redding van de avond. Zijn we eindelijk echt vertrokken? Courtois in actie! De Bruyne steekt de bal door het hart van de defensie. Gabriel Jesus neemt aan, kapt naar binnen en dwingt Courtois tot de eerste redding van de avond. Zijn we eindelijk echt vertrokken?

20' eerste helft, minuut 20. Mendy (die van City) is even weg. Real Madrid kan omschakelen met Benzema aan de bal, maar niemand glipt in het gat dat hij centraal achterlaat. Zo kan hij de bal niet kwijt. Mendy (die van City) is even weg. Real Madrid kan omschakelen met Benzema aan de bal, maar niemand glipt in het gat dat hij centraal achterlaat. Zo kan hij de bal niet kwijt.

Ook de fans in Bernabeu beginnen ongeduldig te worden. eerste helft, minuut 18. Ook de fans in Bernabeu beginnen ongeduldig te worden.

15' eerste helft, minuut 15. Kevin De Bruyne heeft nog niet al te veel ballen geraakt. Hij moet zich blijkbaar nog aanpassen aan zijn wat ongewone rol. Ondertussen vindt Real aan de andere kant ook geen gaten. Kevin De Bruyne heeft nog niet al te veel ballen geraakt. Hij moet zich blijkbaar nog aanpassen aan zijn wat ongewone rol. Ondertussen vindt Real aan de andere kant ook geen gaten.

12' eerste helft, minuut 12. Real Madrid heeft zo'n 75% van het balbezit. Niet meteen wat je verwacht tegen een elftal dat gecoacht wordt door Pep Guardiola. Real Madrid heeft zo'n 75% van het balbezit. Niet meteen wat je verwacht tegen een elftal dat gecoacht wordt door Pep Guardiola.

Op zijn minst verrassend. eerste helft, minuut 10. Op zijn minst verrassend.

9' eerste helft, minuut 9. Vinicius kan vertrekken na balverlies van Walker, maar loopt zich snel vast door een zware baltoets. Vinicius kan vertrekken na balverlies van Walker, maar loopt zich snel vast door een zware baltoets.

6' eerste helft, minuut 6. Voorzichtig begin. Courtois en Ederson bekijken de zaak voorlopig op een afstandje. De bal bevindt zich bijna voortdurend op het middenveld. Voorzichtig begin Courtois en Ederson bekijken de zaak voorlopig op een afstandje. De bal bevindt zich bijna voortdurend op het middenveld.

3' eerste helft, minuut 3. Man City probeert druk te zetten, maar daar schrikken die van Real niet echt van. De thuisploeg spreekt haar ervaring aan en bewaart de rust. Man City probeert druk te zetten, maar daar schrikken die van Real niet echt van. De thuisploeg spreekt haar ervaring aan en bewaart de rust.

1' eerste helft, minuut 1. Daar gaan we! Pep Guardiola heeft ons allemaal wat verrast met zijn opstelling. Kan zijn Manchester City, met De Bruyne als aanvoerder, een goede uitgangspositie afdwingen op het veld van Real Madrid? Daar gaan we! Pep Guardiola heeft ons allemaal wat verrast met zijn opstelling. Kan zijn Manchester City, met De Bruyne als aanvoerder, een goede uitgangspositie afdwingen op het veld van Real Madrid?

20:50 vooraf, 20 uur 50. Defensieve zorgen voorbij? Manchester City was dit seizoen achterin erg kwetsbaar. De Citizens konden het vertrek van Kompany en het uitvallen van Laporte maar moeilijk opvangen. Met de knie van die laatste is alles intussen in orde. De Franse Bask speelde de voorbije weken drie keer mee en City won telkens zonder een tegengoal te slikken, dus dat ziet er weer wat rooskleuriger uit. Defensieve zorgen voorbij? Manchester City was dit seizoen achterin erg kwetsbaar. De Citizens konden het vertrek van Kompany en het uitvallen van Laporte maar moeilijk opvangen. Met de knie van die laatste is alles intussen in orde. De Franse Bask speelde de voorbije weken drie keer mee en City won telkens zonder een tegengoal te slikken, dus dat ziet er weer wat rooskleuriger uit.

De laatste keer was vorig jaar, toen Ajax met 1-4 won en Bernabeu met verstomming sloeg. vooraf, 20 uur 35. De laatste keer was vorig jaar, toen Ajax met 1-4 won en Bernabeu met verstomming sloeg.

20:25 vooraf, 20 uur 25. Karim Benzema speelt vanavond zijn honderdste CL-match in het iconische witte shirt van Real Madrid. Met 64 CL-goals (waarvan 12 voor Lyon) moet hij enkel Cristiano Ronaldo, Messi en Raul voor zich dulden. Sinds gisteren heeft hij het gezelschap van Lewandowski op de vierde plek. Kan de Fransman hem opnieuw afschudden? Karim Benzema speelt vanavond zijn honderdste CL-match in het iconische witte shirt van Real Madrid. Met 64 CL-goals (waarvan 12 voor Lyon) moet hij enkel Cristiano Ronaldo, Messi en Raul voor zich dulden. Sinds gisteren heeft hij het gezelschap van Lewandowski op de vierde plek. Kan de Fransman hem opnieuw afschudden?

Guardiola verloor wel zijn laatste drie wedstrijden tegen Real (thuismatchen meegerekend). vooraf, 20 uur 15. Guardiola verloor wel zijn laatste drie wedstrijden tegen Real (thuismatchen meegerekend).

20:10 vooraf, 20 uur 10. Recente vorm. Real Madrid is door een heel matig tweeluik tegen staartploeg Celta en grijze muis Levante plots zijn leidersplaats kwijt in de Primera Division. Het is in zijn favoriete competitie dus gebrand op een zeker eerherstel. Voor Manchester City is de landstitel al lang een vervlogen droom, maar zeges tegen West Ham en Leicester hebben vast deugd gedaan. De Champions League blijft de heilige graal, zeker nu City een Europese schorsing boven het hoofd hangt. Recente vorm Real Madrid is door een heel matig tweeluik tegen staartploeg Celta en grijze muis Levante plots zijn leidersplaats kwijt in de Primera Division. Het is in zijn favoriete competitie dus gebrand op een zeker eerherstel. Voor Manchester City is de landstitel al lang een vervlogen droom, maar zeges tegen West Ham en Leicester hebben vast deugd gedaan. De Champions League blijft de heilige graal, zeker nu City een Europese schorsing boven het hoofd hangt.



Weinig of geen verrassingen bij de Koninklijke, tenzij Kroos die op de bank moet beginnen. vooraf, 19 uur 50. Weinig of geen verrassingen bij de Koninklijke, tenzij Kroos die op de bank moet beginnen.

Aguero en David Silva zitten tussen de andere wisselspelers bij de bezoekers. vooraf, 19 uur 45. Aguero en David Silva zitten tussen de andere wisselspelers bij de bezoekers.

18:00 vooraf, 18 uur . "Zomaar iedereen naar huis spelen lukt niet". Bij Real Madrid én bij Manchester City staat er flink wat druk op de ketel. Toch, Wesley Sonck? "De media oefenen die druk uit. Je hebt ook een portie geluk nodig, kijk naar Tottenham vorig jaar. Zomaar iedereen naar huis spelen, dat lukt niet in de Champions League", stelt de analist van rechtenhouder Proximus Sports. Maar City flirt toch met een Europese schorsing van twee seizoenen? "Eerlijk: ik denk niet dat City uitgesloten zal worden.". "Zomaar iedereen naar huis spelen lukt niet" Bij Real Madrid én bij Manchester City staat er flink wat druk op de ketel. Toch, Wesley Sonck? "De media oefenen die druk uit. Je hebt ook een portie geluk nodig, kijk naar Tottenham vorig jaar. Zomaar iedereen naar huis spelen, dat lukt niet in de Champions League", stelt de analist van rechtenhouder Proximus Sports. Maar City flirt toch met een Europese schorsing van twee seizoenen? "Eerlijk: ik denk niet dat City uitgesloten zal worden."

17:56 vooraf, 17 uur 56. Het grootste probleem van Manchester City ligt achteraan. Defensief is het zeer kwetsbaar. In Engeland kun je dat af en toe verbloemen, maar ik vraag me toch af of de City-verdediging tegen superploegen capabel zal zijn om het tot een goed einde te brengen. Als de verdediging van City net zo goed speelt als Kevin De Bruyne, dan wint het de Champions League. Wesley Sonck, analist van Proximus Sports. Het grootste probleem van Manchester City ligt achteraan. Defensief is het zeer kwetsbaar. In Engeland kun je dat af en toe verbloemen, maar ik vraag me toch af of de City-verdediging tegen superploegen capabel zal zijn om het tot een goed einde te brengen. Als de verdediging van City net zo goed speelt als Kevin De Bruyne, dan wint het de Champions League. Wesley Sonck, analist van Proximus Sports

18:11 vooraf, 18 uur 11. "Dit is de echte test". De Champions League en Manchester City, het is geen succesverhaal. City is nooit verder geraakt dan de halve finales en er hangt ook een schorsing van twee Europese seizoenen boven het hoofd. Voor Pep Guardiola en zijn spelersgroep lijkt het dus een beetje nu of nooit. "Dit is de echte test", zegt de Spaanse T1 over de matchen tegen Real Madrid. "De koningen van deze competitie spelen tegen een team dat het niet gewoon is om zulke matchen te spelen, aangezien we nooit verder dan de halve finales geraakt zijn.". "Dit is de echte test" De Champions League en Manchester City, het is geen succesverhaal. City is nooit verder geraakt dan de halve finales en er hangt ook een schorsing van twee Europese seizoenen boven het hoofd. Voor Pep Guardiola en zijn spelersgroep lijkt het dus een beetje nu of nooit. "Dit is de echte test", zegt de Spaanse T1 over de matchen tegen Real Madrid. "De koningen van deze competitie spelen tegen een team dat het niet gewoon is om zulke matchen te spelen, aangezien we nooit verder dan de halve finales geraakt zijn."

18:10 vooraf, 18 uur 10. Als je de Champions League wil winnen, dan kom je vroeg of laat deze tegenstanders tegen. Je moet Real Madrid kloppen, of Barcelona, of Bayern München. Als het nu niet lukt, dan volgend seizoen. Nou, volgend seizoen... Als we weer kunnen en mogen meespelen. . Pep Guardiola (trainer Manchester City). Als je de Champions League wil winnen, dan kom je vroeg of laat deze tegenstanders tegen. Je moet Real Madrid kloppen, of Barcelona, of Bayern München. Als het nu niet lukt, dan volgend seizoen. Nou, volgend seizoen... Als we weer kunnen en mogen meespelen. Pep Guardiola (trainer Manchester City)



18:07 vooraf, 18 uur 07. We moeten persoonlijkheid tonen. Mijn spelers, ikzelf en deze club willen tot het uiterste gaan voor deze prijs. . Pep Guardiola (trainer Manchester City). We moeten persoonlijkheid tonen. Mijn spelers, ikzelf en deze club willen tot het uiterste gaan voor deze prijs. Pep Guardiola (trainer Manchester City)

18:05 vooraf, 18 uur 05. Real Madrid-Manchester City. In de Champions League is Real Madrid-Manchester City een van de affiches om duimen en vingers bij af te likken. Volg woensdagavond hier de eerste ontmoeting tussen de twee grootmachten. . Real Madrid-Manchester City In de Champions League is Real Madrid-Manchester City een van de affiches om duimen en vingers bij af te likken. Volg woensdagavond hier de eerste ontmoeting tussen de twee grootmachten.

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Isco, Karim Benzema, Vinícius Júnior Opstelling Real Madrid Vinícius Júnior, Karim Benzema, Isco, Federico Valverde, Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Nicolás Otamendi, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Bernardo Silva Opstelling Manchester City Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Nicolás Otamendi, Kyle Walker, Ederson