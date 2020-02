De Bruyne vloert Courtois, City graait zege weg op Real Madrid

Real Madrid - Manchester City kort samengevat

Het journaal laat met o.a. dirigent De Bruyne in de 1-2-zege van Manchester City tegen Real Madrid

Geschuif met pionnen, maar amper spektakel

Rond het halfuur kreeg City een tikje toen Laporte weer geblesseerd uitviel. De wedstrijd kabbelde voor de rest gezapig naar de rust. Pas helemaal aan het gaatje konden we opnieuw gevaar noteren. Courtois mepte een hoekschop tot bij Jesus en Ramos hakte diens volley ei zo na in zijn eigen doel.

Beide coaches hadden vooral oog voor de organisatie en die voorzichtige instelling leverde een potje schaak op in de eerste helft. De Bruyne deed na lang aftasten de eerste aanvallende zet, Jesus botste op een uitstekende Courtois. Aan de overkant ging Ederson snel plat op een kopbal van Benzema, Vinicius verslikte zich lelijk in de rebound.

Zidane verraste enigszins met Kroos op de bank en Isco in de basis, maar Guardiola deed pas echt rare dingen met zijn opstelling. Aguero, Sterling en David Silva zaten allemaal op de bank. De Bruyne kreeg de aanvoerdersband én een plaats naast Bernardo Silva in de spits. Gabriel Jesus vatte post op links.

De Bruyne haalt Man City uit de problemen

Na de rust trokken die van Man City toch hun stoute schoenen aan. Een mislukt hakje van Casemiro lanceerde De Bruyne, die precies op het juiste moment Mahrez bediende. De Algerijn krulde de kans een dikke meter naast. In de minuten die volgden stelde diezelfde Mahrez Courtois twee keer serieus op de proef, maar de Rode Duivel stond pal.

Real wankelde een beetje, maar verraste City met een snelle combinatie. Otamendi speelde de bal kwijt aan Vinicius, die Isco een niet te missen kans aanbood. De bezoekers krabbelden maar moeizaam overeind na de 1-0, terwijl het vertrouwen van de Koninklijke hoge toppen scheerde. Ramos mikte een leuke kans op de rug van Fernandinho.

In het slot keerde het momentum helemaal en het was De Bruyne die aan het roer stond. Vanuit een kansloze positie lepelde hij de bal enig mooi op de kruin van Jesus, die Courtois tegenvoets nam. Vijf minuten later gaf Carvajal een strafschop weg met een dolle tackle op Sterling. City had zijn laatste vijf penalty's gemist, maar KDB knalde die statistiek aan diggelen: 1-2.

Bernabeu werd nog stiller toen Ramos de doorgebroken Jesus vloerde en een vers rood karton aan zijn uitgebreide collectie toevoegde. Ondanks het mannetje minder dwong Real nog een kansje op de gelijkmaker af, maar het kwaad was dan al geschied. Man City heeft het over drie weken in het eigen Etihad Stadium helemaal in eigen handen.