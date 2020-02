LIVE: Kan Denayer met Lyon Ronaldo en co in toom houden?

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De tweede helft is op gang gebracht in Lyon. Kan de thuisploeg zijn uitstekende uitgangspositie vasthouden of zet Juventus orde op zaken? 2e helft De tweede helft is op gang gebracht in Lyon. Kan de thuisploeg zijn uitstekende uitgangspositie vasthouden of zet Juventus orde op zaken?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Lyon gaat met een 1-0-voorsprong de rust in. Een kopbal van Toko Ekambi strandde eerst nog op de lat, maar op het halfuur trof Tousart wél raak na een knappe actie van Aouar. Juventus komt voorlopig bleekjes voor de dag. Rust Lyon gaat met een 1-0-voorsprong de rust in. Een kopbal van Toko Ekambi strandde eerst nog op de lat, maar op het halfuur trof Tousart wél raak na een knappe actie van Aouar. Juventus komt voorlopig bleekjes voor de dag.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. 3 minuten extra. De rust komt in zicht. Kan Juventus nog iets doen in de eerste helft? 3 minuten extra De rust komt in zicht. Kan Juventus nog iets doen in de eerste helft?

45' eerste helft, minuut 45. Ronaldo gaat op zijn typische manier klaarstaan voor de vrije trap en dan houden de Lyon-supporters toch even de adem in. Maar Ronaldo plant de bal in de muur en blijft ontgoocheld staan. Ronaldo gaat op zijn typische manier klaarstaan voor de vrije trap en dan houden de Lyon-supporters toch even de adem in. Maar Ronaldo plant de bal in de muur en blijft ontgoocheld staan.

45' eerste helft, minuut 45. Dubois kan Ronaldo alleen foutief afstoppen en zo geeft Lyon opnieuw een vrije trap weg aan Juventus. Is dit het moment van Ronaldo? Dubois kan Ronaldo alleen foutief afstoppen en zo geeft Lyon opnieuw een vrije trap weg aan Juventus. Is dit het moment van Ronaldo?

41' eerste helft, minuut 41. Weer een waarschuwing van Ekambi. Bonucci vergeet even dat Toko Ekambi voor zijn neus staat en die snijdt meteen de zestien in. Vanuit een scherpe hoek haalt hij stevig uit, maar zijn schot zeilt over doel. Weer een waarschuwing van Ekambi Bonucci vergeet even dat Toko Ekambi voor zijn neus staat en die snijdt meteen de zestien in. Vanuit een scherpe hoek haalt hij stevig uit, maar zijn schot zeilt over doel.

40' eerste helft, minuut 40. Lyon blijft het Juventus nu toch lastig maken. De bezoekers worden teruggedrongen op de eigen helft en komen er aanvallend niet meer uit. Lyon blijft het Juventus nu toch lastig maken. De bezoekers worden teruggedrongen op de eigen helft en komen er aanvallend niet meer uit.

37' eerste helft, minuut 37. Lyon heeft duidelijk vertrouwen getankt en probeert door te gaan op zijn elan. Bij Juventus hebben ze nu al in de gaten dat het vanavond geen walk in the park wordt. Lyon heeft duidelijk vertrouwen getankt en probeert door te gaan op zijn elan. Bij Juventus hebben ze nu al in de gaten dat het vanavond geen walk in the park wordt.

35' eerste helft, minuut 35. Juventus reageert en wie anders dan Ronaldo zorgt voor het gevaar. De Portugees probeert het met een plaatsbal, maar zijn schot gaat voorlangs. Lopes was ook goed geplaatst als de de bal toch gekadreerd was. Juventus reageert en wie anders dan Ronaldo zorgt voor het gevaar. De Portugees probeert het met een plaatsbal, maar zijn schot gaat voorlangs. Lopes was ook goed geplaatst als de de bal toch gekadreerd was.

34' eerste helft, minuut 34. Terwijl De Ligt goed ingepakt opnieuw het veld opkomt, pakt Lyon nog eens uit. Dembélé snijdt goed naar binnen en haalt uit, maar zijn schot is niet gekadreerd. Terwijl De Ligt goed ingepakt opnieuw het veld opkomt, pakt Lyon nog eens uit. Dembélé snijdt goed naar binnen en haalt uit, maar zijn schot is niet gekadreerd.

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Lucas Tousart van Olympique Lyon. 1, 0. goal Olympique Lyon Juventus 1 0

31' eerste helft, minuut 31. Tousart brengt Lyon op voorsprong! Net wanneer De Ligt aan de zijlijn verzorgd wordt, klimt Lyon op voorsprong. Aouar zet zich door op links en legt de bal vanaf de achterlijn goed terug op Tousart. Die maakt het keurig af. Tousart brengt Lyon op voorsprong! Net wanneer De Ligt aan de zijlijn verzorgd wordt, klimt Lyon op voorsprong. Aouar zet zich door op links en legt de bal vanaf de achterlijn goed terug op Tousart. Die maakt het keurig af.

29' eerste helft, minuut 29. Bebloed hoofd bij De Ligt. De Ligt moet naar de kant met een serieuze hoofdwonde. De Nederlander kreeg een stevige tik toen hij al op de grond lag na een luchtduel. Met een bebloed gezicht zoekt hij hulp op aan de zijlijn. Bebloed hoofd bij De Ligt De Ligt moet naar de kant met een serieuze hoofdwonde. De Nederlander kreeg een stevige tik toen hij al op de grond lag na een luchtduel. Met een bebloed gezicht zoekt hij hulp op aan de zijlijn.

28' eerste helft, minuut 28. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Marcelo. Die liet zijn arm iets te veel wapperen in het gezicht van Dybala. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Marcelo. Die liet zijn arm iets te veel wapperen in het gezicht van Dybala.

28' Gele kaart voor Marcelo van Olympique Lyon tijdens eerste helft, minuut 28 Marcelo Olympique Lyon

27' eerste helft, minuut 27. Combinerend blijft het moeilijk voor Juventus en dus waagt Alex Sandro zijn kans met een verre knal. Niet onaardig, maar zijn schot gaat wel over het doel. Combinerend blijft het moeilijk voor Juventus en dus waagt Alex Sandro zijn kans met een verre knal. Niet onaardig, maar zijn schot gaat wel over het doel.

25' eerste helft, minuut 25. Cornet haalt de angel uit de aanval. Ronaldo komt nog eens onder stoom op links. Hij troeft Denayer af en gooit de bal voor doel. Szczesny gaat onder de voorzet door, maar Cornet kan de bal wegkoppen voor de neus van Dybala. Cornet haalt de angel uit de aanval Ronaldo komt nog eens onder stoom op links. Hij troeft Denayer af en gooit de bal voor doel. Szczesny gaat onder de voorzet door, maar Cornet kan de bal wegkoppen voor de neus van Dybala.

23' eerste helft, minuut 23. Lyon dwingt nog maar eens een hoekschop af na alweer een knappe aanval. De bal wordt weggewerkt in de voeten van Marçal. Die probeert het meteen met een opportunistisch schot, maar zijn verre knal mist de goede richting. Lyon dwingt nog maar eens een hoekschop af na alweer een knappe aanval. De bal wordt weggewerkt in de voeten van Marçal. Die probeert het meteen met een opportunistisch schot, maar zijn verre knal mist de goede richting.

21' eerste helft, minuut 21. Ekambi op de lat! Plots een enorme kans op een hoekschop voor Lyon! Toko Ekambi is Betancur te snel en te slim af door nog voor de eerste paal de bal aan te vallen. Zijn kopbal strandt op de lat. Hier komt Juventus toch goed weg. Ekambi op de lat! Plots een enorme kans op een hoekschop voor Lyon! Toko Ekambi is Betancur te snel en te slim af door nog voor de eerste paal de bal aan te vallen. Zijn kopbal strandt op de lat. Hier komt Juventus toch goed weg.

20' eerste helft, minuut 20. Gelijkopgaande wedstrijden zonder kansen. Na 20 minuten blijft het wachten op doelkansen. Op de vroege prik van Ronaldo na viel er nog maar weinig te noteren. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht. Gelijkopgaande wedstrijden zonder kansen Na 20 minuten blijft het wachten op doelkansen. Op de vroege prik van Ronaldo na viel er nog maar weinig te noteren. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht.

14' eerste helft, minuut 14. Marçal haalt Ronaldo onderuit en geeft zo een vrije trap weg aan Juventus op een interessante laats. Pjanic dropt de bal in de zestien, maar daar kan Marçal de voorzet in hoekschop werken. Die levert niks op. Marçal haalt Ronaldo onderuit en geeft zo een vrije trap weg aan Juventus op een interessante laats. Pjanic dropt de bal in de zestien, maar daar kan Marçal de voorzet in hoekschop werken. Die levert niks op.

10' eerste helft, minuut 10. Het is toch zoals te verwachten viel Juventus dat het meeste balbezit heeft in deze openingsfase. Maar voor druk of dreiging kan de Italiaanse competitieleider voorlopig niet zorgen. Het is toch zoals te verwachten viel Juventus dat het meeste balbezit heeft in deze openingsfase. Maar voor druk of dreiging kan de Italiaanse competitieleider voorlopig niet zorgen.

6' eerste helft, minuut 6. Cornet blijft liggen na een stevige botsing tegen Danilo. Hij moet duidelijk even bekomen, maar de schade lijkt mee te vallen. Het tempo is zo wel even uit de wedstrijd. Cornet blijft liggen na een stevige botsing tegen Danilo. Hij moet duidelijk even bekomen, maar de schade lijkt mee te vallen. Het tempo is zo wel even uit de wedstrijd.

4' eerste helft, minuut 4. Ronaldo laat zich al zien. Ronaldo ontbindt een eerste keer zijn duivels op links en brengt de bal gevaarlijk voor doel. Cuadrado komt net te laat inglijden aan de tweede paal. . Ronaldo laat zich al zien Ronaldo ontbindt een eerste keer zijn duivels op links en brengt de bal gevaarlijk voor doel. Cuadrado komt net te laat inglijden aan de tweede paal.

4' eerste helft, minuut 4. Lyon is duidelijk niet van plan om zich op de eigen helft terug te trekken. De thuisploeg probeert zelf het initiatief te nemen. Lyon is duidelijk niet van plan om zich op de eigen helft terug te trekken. De thuisploeg probeert zelf het initiatief te nemen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Juventus heeft de wedstrijd tegen Lyon op gang getrapt. Kan Lyon een vuist maken tegen de leider van de Serie A? Aftrap Juventus heeft de wedstrijd tegen Lyon op gang getrapt. Kan Lyon een vuist maken tegen de leider van de Serie A?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:48 vooraf, 20 uur 48. Lyon won nog nooit van Juventus. Lyon en Juventus stonden al 4 keer eerder tegenover elkaar. Met drie overwinningen kan Juventus daarin duidelijk de betere cijfers voorleggen, 1 keer draaide de confrontatie op een gelijkspel uit. Lyon won nog nooit van Juventus Lyon en Juventus stonden al 4 keer eerder tegenover elkaar. Met drie overwinningen kan Juventus daarin duidelijk de betere cijfers voorleggen, 1 keer draaide de confrontatie op een gelijkspel uit.

20:47 vooraf, 20 uur 47. Juventus is nog op drie fronten actief. Het is nog steeds in de running voor zijn 9e opeenvolgende en 36e landstitel. In de Coppa Italia moet het na de 1-1 in heenwedstrijd van de halve finales nog afrekenen met Milan en ook Europees succes is dus nog mogelijk. Juventus is nog op drie fronten actief. Het is nog steeds in de running voor zijn 9e opeenvolgende en 36e landstitel. In de Coppa Italia moet het na de 1-1 in heenwedstrijd van de halve finales nog afrekenen met Milan en ook Europees succes is dus nog mogelijk.

20:41 vooraf, 20 uur 41. Juventus op kop in de Serie A. Juventus is nog steeds heer en meester in de Serie A, al is de concurrentie voor de Scudetto dit seizoen toch een stuk pittiger dan andere jaren. Na 25 speeldagen heeft Juventus slechts 1 punt voorsprong op Lazio. Inter volgt op 6 punten met een wedstrijd minder gespeeld, omdat afgelopen weekend het duel tegen Sampdoria uitgesteld werd door het coronavirus. Juventus op kop in de Serie A Juventus is nog steeds heer en meester in de Serie A, al is de concurrentie voor de Scudetto dit seizoen toch een stuk pittiger dan andere jaren. Na 25 speeldagen heeft Juventus slechts 1 punt voorsprong op Lazio. Inter volgt op 6 punten met een wedstrijd minder gespeeld, omdat afgelopen weekend het duel tegen Sampdoria uitgesteld werd door het coronavirus.

20:41 vooraf, 20 uur 41. Lyon pas 7e in de Ligue 1. In eigen land is Lyon aan een belabberd seizoen bezig. Na 26 speeldagen staat het pas 7e, op ruim 28 punten van leider PSG. Een Europees ticket halen wordt dus een lastige klus. Misschien via de Coupe de France, al moet Lyon het daar in de halve finales opnemen tegen PSG. Lyon tankte afgelopen vrijdag wel nog wat vertrouwen dankzij een 0-2-overwinning bij Metz. Lyon pas 7e in de Ligue 1 In eigen land is Lyon aan een belabberd seizoen bezig. Na 26 speeldagen staat het pas 7e, op ruim 28 punten van leider PSG. Een Europees ticket halen wordt dus een lastige klus. Misschien via de Coupe de France, al moet Lyon het daar in de halve finales opnemen tegen PSG. Lyon tankte afgelopen vrijdag wel nog wat vertrouwen dankzij een 0-2-overwinning bij Metz.

20:36 vooraf, 20 uur 36. Lyon kon zich maar nipt plaatsen voor de 1/8e finales. Het werd na Red Bull Leipzig tweede in zijn poule, met amper 1 punt voorsprong op Benfica. Van zijn 3 thuiswedstrijden in de poule kon het ook enkel winnen tegen de Portugezen. Lyon kon zich maar nipt plaatsen voor de 1/8e finales. Het werd na Red Bull Leipzig tweede in zijn poule, met amper 1 punt voorsprong op Benfica. Van zijn 3 thuiswedstrijden in de poule kon het ook enkel winnen tegen de Portugezen.

20:36 vooraf, 20 uur 36. Zet Juventus ongeslagen reeks voort? Juventus verloor dit seizoen nog niet in de Champions League. De Turijnse topclub kende dus niet te veel moeite in de groepsfase met Atletico Madrid, Bayer Leverkusen en Lokomotiv Moskou. Enkel tegen Atletico kwam het op de eerste speeldag niet verder dan een gelijkspel, de overige 5 groepswedstrijden leverden evenveel zeges op. Zet Juventus ongeslagen reeks voort? Juventus verloor dit seizoen nog niet in de Champions League. De Turijnse topclub kende dus niet te veel moeite in de groepsfase met Atletico Madrid, Bayer Leverkusen en Lokomotiv Moskou. Enkel tegen Atletico kwam het op de eerste speeldag niet verder dan een gelijkspel, de overige 5 groepswedstrijden leverden evenveel zeges op.

20:31 vooraf, 20 uur 31. Opstelling Lyon. Bij Lyon wordt Aouar beloond voor zijn treffer in de competitiewedstrijd tegen Metz. Terrier verhuist daardoor naar de bank. Voorts voert trainer Rudi Garcia geen verrassende wijzigingen door. Jason Denayer neemt zijn vertrouwde plek centraal achterin in. Opstelling Lyon Bij Lyon wordt Aouar beloond voor zijn treffer in de competitiewedstrijd tegen Metz. Terrier verhuist daardoor naar de bank. Voorts voert trainer Rudi Garcia geen verrassende wijzigingen door. Jason Denayer neemt zijn vertrouwde plek centraal achterin in.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Opstelling Juventus. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen SPAL ziet de basisploeg bij Juventus er toch enigszins anders uit. Rugani, Chiellini, Ramsey en Matuidi verdwijnen uit de ploeg. Komen wel weer in de basis: Rabiot, Bonucci, De Ligt en Pjanic. Vooraan behoudt Maurizio Sarri het vertrouwen in Cuadrado, Ronaldo en Dybala. Opstelling Juventus In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen SPAL ziet de basisploeg bij Juventus er toch enigszins anders uit. Rugani, Chiellini, Ramsey en Matuidi verdwijnen uit de ploeg. Komen wel weer in de basis: Rabiot, Bonucci, De Ligt en Pjanic. Vooraan behoudt Maurizio Sarri het vertrouwen in Cuadrado, Ronaldo en Dybala.

Jason Denayer start zoals verwacht in de basis bij Lyon. vooraf, 20 uur 18.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Kan Lyon stunten tegen Juventus? In de schaduw van Real Madrid-Manchester City nemen vanavond ook Olympique Lyon en Juventus het tegen elkaar op in de 1/8e finales van de Champions League. Haalt Juve meteen hard uit of kan Lyon stunten? Volg de wedstrijd hier vanaf 21u. Kan Lyon stunten tegen Juventus? In de schaduw van Real Madrid-Manchester City nemen vanavond ook Olympique Lyon en Juventus het tegen elkaar op in de 1/8e finales van de Champions League. Haalt Juve meteen hard uit of kan Lyon stunten? Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

20:16 - Vooraf Vooraf, 20 uur 16

