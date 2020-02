Bleek Juventus druipt af met nederlaag in Lyon

Olympique Lyon - Juventus in een notendop:

Het was niet het avondje van Juventus, dat tonen ook de wedstrijdstatistieken aan. Juventus liet vanavond geen enkele doelpoging binnen het kader noteren. Het is nog maar de derde keer sinds het seizoen 2004-2005 dat de Oude Dame daar in de Champions League niet in slaagt.

Aouar en Tousart verrassen Juventus

De leider in de Serie A tegen de nummer 7 van de Ligue 1, weinigen twijfelden aan de favorietenrol van Juventus in deze confrontatie. Maar bij Lyon wilden ze stunten en dat was er meteen aan te zien. Hoewel Ronaldo al vroeg voor dreiging zorgde, was de thuisploeg in een kansarm begin de evenknie van Juventus.

Na 20 minuten kwam Lyon, met Denayer in de basis, op een hoekschop zelfs dicht bij de openingstreffer. Toko Ekambi was Bentancur te snel en te slim af door de bal nog voor de eerste paal aan te vallen, maar zijn kopbal strandde wel op de lat.

Tien minuten later was het wél raak voor de thuisploeg. Terwijl De Ligt aan de zijlijn verzorgd werd aan een hoofdwonde sloeg Lyon genadeloos toe. Aouar ontbond zijn duivels op links en Tousart werkte zijn voorzet keurig in doel: 1-0.

Een verdiende voorsprong voor Lyon, dat ook nadien voor de aanval bleef kiezen. Bij Juventus kon enkel Ronaldo voor dreiging zorgen, maar echt grote kansen kregen de bezoekers niet. Lyon wel, want kort voor de rust kwam Toko Ekambi nog dicht bij de 2-0.