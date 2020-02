Napoli-Barcelona

27' eerste helft, minuut 27. Ook Messi maakt wel eens fouten. Eindelijk wat ruimte voor Barcelona, maar Messi speelt het niet goed uit en levert de bal in. Bij Napoli komen ze hier toch goed weg, al mocht het verdedigend werd van Manolas en Maksimovic ook gezien worden. Ook Messi maakt wel eens fouten Eindelijk wat ruimte voor Barcelona, maar Messi speelt het niet goed uit en levert de bal in. Bij Napoli komen ze hier toch goed weg, al mocht het verdedigend werd van Manolas en Maksimovic ook gezien worden.

25' eerste helft, minuut 25. Busquets pakt Demme stevig aan. Bij Napoli vinden ze het een gele kaart waard, maar scheidsrechter Brych houdt de kaarten voorlopig op zak.

21' eerste helft, minuut 21. Barcelona blijft breien, maar er komt nog steeds weinig uit voort. Zowel Ospina als Ter Stegen blijven werkloos in een wedstrijd die voorlopig toch wat ontgoochelt.

17' eerste helft, minuut 17. Callejon speelt het niet goed uit na een knappe dieptepass van Ruiz en levert de bal slordig in. Geen nood, want hij was duidelijk vanuit buitenspelpositie vertrokken.

15' eerste helft, minuut 15. Mertens dwingt Piqué tot het uiterste, maar de Spanjaard wint het sprintduel en kan de bal wegwerken voor de aandringende Rode Duivel. De thuisploeg moet het van deze schaarse tegenprikken hebben.

13' eerste helft, minuut 13. Wedstrijd op slot. Voor Napoli is het voorlopig lastig om eruit te komen. Barcelona zet hoog druk en heeft dan wel meer balbezit, maar vangt daar weinig mee aan.

11' eerste helft, minuut 11. Eerste poging van Mertens. Ook Mertens laat zich een eerste keer zien. Hij gaat er randje buitenspel op links vandoor, kapt naar zijn rechter en haalt uit. Ter Stegen heeft geen moeite met zijn schot.

10' eerste helft, minuut 10. Messi waagt een eerste keer zijn kans met een trap vanuit het halve maantje. Maar het vizier van de Argentijn staat nog niet op scherp, zijn schot gaat hoog over.

6' eerste helft, minuut 6. Barcelona neemt het initiatief in deze openingsfase, maar bij Napoli houden ze de ruimtes klein. De bezoekers vinden nog geen openingen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in het kolkende Stadio San Paolo! Zorgen Napoli en Barcelona voor vuurwerk in deze heenwedstrijd van de 1/8e finales?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:47 vooraf, 20 uur 47. Weg naar de 1/8e finales. Napoli stootte vlotjes door naar de 1/8e finales van de Champions League. In een groep met Racing Genk, Red Bull Salzburg en Liverpool moest het enkel de Engelse club laten voorgaan. Napoli won thuis wel van Liverpool en pakte in de terugwedstrijd ook een punt bij de titelverdediger. Barcelona werd groepswinnaar in zijn poule met Borussia Dortmund, Inter en Slavia Praag.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Barcelona-spelers getest voor coronavirus. Noord-Italië is in de ban van het coronavirus, maar ook in Zuid-Italië worden er strenge voorzorgsmaatregelen genomen. Hoewel Napels niet in een getroffen regio ligt, werden de spelers van Barça bij hun aankomst wel medisch getest.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Dit wordt mijn eerste Champions League-wedstrijd, dat is toch wel spannend voor mij. Ik verwacht Napoli op zijn best. We weten waar ze toe in staat zijn. Napoli heeft al uitstekend gepresteerd tegen topploegen en ik ben er zeker van dat ze ook tegen ons op topniveau zullen zijn. Quique Setién (trainer Barcelona). Dit wordt mijn eerste Champions League-wedstrijd, dat is toch wel spannend voor mij. Ik verwacht Napoli op zijn best. We weten waar ze toe in staat zijn. Napoli heeft al uitstekend gepresteerd tegen topploegen en ik ben er zeker van dat ze ook tegen ons op topniveau zullen zijn. Quique Setién (trainer Barcelona)

20:30 vooraf, 20 uur 30. We staan vanavond tegenover een team dat soms van een andere planeet lijkt. We weten dus dat de risico's groot zijn, maar mijn spelers mogen geen schrik hebben. Het respect voor Barcelona is zeer groot, maar ik wil een Napoli zien dat niet bang is en met opgeheven hoofd speelt. Gennaro Gattuso (trainer Napoli). We staan vanavond tegenover een team dat soms van een andere planeet lijkt. We weten dus dat de risico's groot zijn, maar mijn spelers mogen geen schrik hebben. Het respect voor Barcelona is zeer groot, maar ik wil een Napoli zien dat niet bang is en met opgeheven hoofd speelt. Gennaro Gattuso (trainer Napoli)

20:28 vooraf, 20 uur 28. Tovert Messi ook in San Paolo? Bij Napoli maakten ze op hun social media graag de vergelijking tussen Diego Maradona en Lionel Messi. Maar wellicht hopen ze ook dat Messi vanavond niet uitpakt zoals hij afgelopen zaterdag deed tegen Eibar. De Argentijn nam maar liefst 4 van de 5 goals voor zijn rekening in de eclatante 5-0-zege.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Opstellingen. Gattuso kiest voor de verwachte basiself bij Napoli. In vergelijking met de competitiematch tegen Brescia verdwijnen Politano en Elmas uit de ploeg voor Callejon en Zielinski. Ook bij Barcelona zijn de wissels beperkt ten opzichte van het competitieduel tegen Eibar. Lenglet en Arthur ruimen plaats voor De Jong en Umtiti.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Barcelona opnieuw leider in eigen land. Ook bij Barcelona is het seizoen tot dusver allerminst rimpelloos verlopen. Trainer Ernesto Valverde werd vorige maand na tegenvallende resultaten vervangen door Quique Setién en er was ook een conflict tussen technisch directeur Eric Abidal en Lionel Messi. Bovendien zal Barcelona voor het eerst in 7 jaar niet in de finale van de Copa del Rey staan na de uitschakeling door Athletic. Maar na een 9 op 9 in de competitie én de nederlaag van Real Madrid bij Levante afgelopen zaterdag staat Barcelona wel weer op kop in de Primera División.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Blijft Napoli in de winning mood? In de competitie maakt Napoli een turbulent seizoen door. Na 25 speeldagen staat het pas 6e in de Serie A, maar de laatste weken draait het wel beter bij de Napolitanen. Afgelopen vrijdag pakten ze nog de volle buit bij Brescia en zo won Napoli 4 van zijn laatste 5 competitiewedstrijden. Eind vorige maand beet zelfs Juventus in het zand in het San Paolo-stadion. Tussendoor ging Napoli ook nog eens met 0-1 winnen bij Inter in de heenwedstrijd van de halve finales van de Coppa Italia.

18:23 vooraf, 18 uur 23. Het is tegenwoordig vaste prik: Dries Mertens heeft 120 doelpunten achter zijn naam in het shirt van Napoli. Marek Hamsik heeft het Napolitaanse clubrecord in handen met 121 rozen. Krijgt de Slovaak vanavond het gezelschap van de Rode Duivel?

18:22 vooraf, 18 uur 22. Lionel Messi? Wat hij doet, zie ik enkel wanneer ik met mijn zoontje een spelletje PlayStation speel. Gennaro Gattuso (trainer Napoli). Lionel Messi? Wat hij doet, zie ik enkel wanneer ik met mijn zoontje een spelletje PlayStation speel. Gennaro Gattuso (trainer Napoli)

18:20 vooraf, 18 uur 20. Napoli - FC Barcelona. De loting voor de 1/8e finales in de Champions League heeft Napoli aan FC Barcelona gekoppeld. Bij de thuisploeg is het uiteraard uitkijken naar Dries Mertens, bij de bezoekers heeft Lionel Messi weer een zeer geslaagd weekend achter de rug met een vierklapper in de competitie. Wie kan vanavond glimlachen?

18:20 - Vooraf Vooraf, 18 uur 20

Opstelling Napoli. David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Konstantinos Manolas, Nikola Maksimovic, Mário Rui, Fabián Ruiz, Diego Demme, Piotr Zielinski, José Callejón, Dries Mertens, Lorenzo Insigne

Opstelling Barcelona. Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Lionel Messi, Antoine Griezmann Opstelling Barcelona Antoine Griezmann, Lionel Messi, Arturo Vidal, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Junior Firpo, Samuel Umtiti, Gerard Piqué, Nélson Semedo, Marc-André ter Stegen