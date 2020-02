Napoli blijft met gemengde gevoelens achter na historische goal van Dries Mertens

Napoli - Barcelona in een notendop:

Voor Quique Setién was het vanavond zijn debuut in de Champions League. Hij is meteen ook de eerste Barcelona-trainer sinds Louis van Gaal in 1997 die er niet in slaagt om te winnen bij zijn Champions League-debuut.

Dries Mertens speelde zich vanavond nog wat meer in de harten van de Napoli-fans én in de geschiedenisboeken van de Zuid-Italiaanse club. Met zijn 121e treffer voor Napoli evenaarde hij clubtopschutter Marek Hamsik. Domper op de vreugde was zijn noodgedwongen

Mertens evenaart clubtopschutter Hamsik

Napoli-Barcelona, het is een affiche die de voetbalfan doet watertanden. Het Stadio San Paolo zat dan ook afgeladen vol voor dit duel, maar de toeschouwers bleven op hun honger zitten. Napoli hield de ruimtes klein en zo kon Barcelona weinig aanvangen met zijn balbezit.

Een gesloten wedstrijd dus met 2 nagenoeg werkloze doelmannen. Een schot over doel van Messi en een slappe poging van Mertens in de handen van Ter Stegen, veel meer viel er niet te noteren. Iets voor het halfuur hield Napoli-trainer Gattuso toch even zijn adem in toen Messi plots wat ruimte kreeg, maar de Argentijn speelde het slecht uit.

Dan deed Mertens het enkele minuten later een stuk beter. Op aangeven van Zielinksi pakte de Rode Duivel vanaf de rand van de zestien uit met een heerlijke plaatsbal in de rechterbovenhoek. Zijn 121e treffer in het shirt van Napoli, een evenaring van clubtopschutter Marek Hamsik.

Afgelopen vrijdag tegen Brescia weigerde Mertens nog om het clubrecord vanaf de penaltystip te evenaren, dan was dit inderdaad een veel mooiere manier. Barcelona had geen antwoord op die openingstreffer. De bezoekers lieten in de eerste helft niet één schot op doel optekenen.