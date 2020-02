Guardiola over Real Madrid-Manchester City: "Dit is de echte test"

18:11

vooraf, 18 uur 11. "Dit is de echte test". De Champions League en Manchester City, het is geen succesverhaal. City is nooit verder geraakt dan de halve finales en er hangt ook een schorsing van twee Europese seizoenen boven het hoofd. Voor Pep Guardiola en zijn spelersgroep lijkt het dus een beetje nu of nooit. "Dit is de echte test", zegt de Spaanse T1 over de matchen tegen Real Madrid. "De koningen van deze competitie spelen tegen een team dat het niet gewoon is om zulke matchen te spelen, aangezien we nooit verder dan de halve finales geraakt zijn.".