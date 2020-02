Dries Mertens krijgt tegen Barcelona (wellicht?) een nieuwe kans om clubrecord te pakken

18:23

vooraf, 18 uur 23. Het is tegenwoordig vaste prik: Dries Mertens heeft 120 doelpunten achter zijn naam in het shirt van Napoli. Marek Hamsik heeft het Napolitaanse clubrecord in handen met 121 rozen. Krijgt de Slovaak vanavond het gezelschap van de Rode Duivel?