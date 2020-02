Chelsea-FC Bayern München

29' eerste helft, minuut 29. Opnieuw Caballero! Willy Caballero houdt Chelsea recht. Müller heeft als enige de opening naar Lewandowski gezien, maar de Pool geraakt alweer niet voorbij de doelman. Die bezeert zich wel bij deze save. Opnieuw Caballero! Willy Caballero houdt Chelsea recht. Müller heeft als enige de opening naar Lewandowski gezien, maar de Pool geraakt alweer niet voorbij de doelman. Die bezeert zich wel bij deze save.

28' eerste helft, minuut 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

27' eerste helft, minuut 27. Caballero bewijst waarom hij de voorkeur krijgt op Kepa. De kale veteraan duikt fluks in de voeten van Lewandowski. Caballero bewijst waarom hij de voorkeur krijgt op Kepa. De kale veteraan duikt fluks in de voeten van Lewandowski.

25' eerste helft, minuut 25.

25' eerste helft, minuut 25. Rare bal van Barkley. Bayern München heeft de wedstrijd meer en meer in zijn greep, maar komt plots in de problemen. Een voorzet-schot van Barkley vliegt niet zo gek ver langs het doel van een boze Neuer. Rare bal van Barkley Bayern München heeft de wedstrijd meer en meer in zijn greep, maar komt plots in de problemen. Een voorzet-schot van Barkley vliegt niet zo gek ver langs het doel van een boze Neuer.

23' eerste helft, minuut 23. Dit is een open wedstrijd, al voel je wel dat er aan Duitse kant iets meer talent aanwezig is. Chelsea probeert de kwalitatieve kloof te dichten met zijn vechtlust. Dit is een open wedstrijd, al voel je wel dat er aan Duitse kant iets meer talent aanwezig is. Chelsea probeert de kwalitatieve kloof te dichten met zijn vechtlust.

20' eerste helft, minuut 20. James krijgt zijn voorzet wel voorbij Davies, maar Alaba voorkomt dat Mount er iets mee kan aanvangen. James krijgt zijn voorzet wel voorbij Davies, maar Alaba voorkomt dat Mount er iets mee kan aanvangen.

19' eerste helft, minuut 19. Alphonso Davies toont zijn geweldige snelheid. Mount denkt dat hij op weg is naar doel, maar de Canadees van Bayern haalt hem op zijn dooie akkertje terug en geeft zelfs geen hoekschop weg. Alphonso Davies toont zijn geweldige snelheid. Mount denkt dat hij op weg is naar doel, maar de Canadees van Bayern haalt hem op zijn dooie akkertje terug en geeft zelfs geen hoekschop weg.

16' eerste helft, minuut 16. Lewa op Willy! Thiago ziet Lewandowski vertrekken en verstuurt zonder nadenken een diepe bal. Caballero is snel uit zijn doel om de hoek te verkleinen en krijgt het schot van de spits tegen zijn gezicht. Lewa op Willy! Thiago ziet Lewandowski vertrekken en verstuurt zonder nadenken een diepe bal. Caballero is snel uit zijn doel om de hoek te verkleinen en krijgt het schot van de spits tegen zijn gezicht.

15' eerste helft, minuut 15. We hebben ons in het eerste kwartier echt niet verveeld. We hebben ons in het eerste kwartier echt niet verveeld.

12' eerste helft, minuut 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11' eerste helft, minuut 11. Bijna Coman! Müller stuurt Coman de diepte in. De Fransman behoudt met zijn snelle beentjes zijn voorsprong op Rüdiger en treft dan het zijnet. De beste kans tot nu toe! Bijna Coman! Müller stuurt Coman de diepte in. De Fransman behoudt met zijn snelle beentjes zijn voorsprong op Rüdiger en treft dan het zijnet. De beste kans tot nu toe!

10' eerste helft, minuut 10.

10' eerste helft, minuut 10. Chelsea wordt beter. Giroud kopt een uittrap van Caballero krachtig door (weliswaar in buitenspelpositie) naar Mount. Die heeft oogkleppen op en vergeet dat zijn Franse maatje meegelopen is om de bal terug te krijgen. Chelsea wordt beter Giroud kopt een uittrap van Caballero krachtig door (weliswaar in buitenspelpositie) naar Mount. Die heeft oogkleppen op en vergeet dat zijn Franse maatje meegelopen is om de bal terug te krijgen.

8' eerste helft, minuut 8. Geen moment van aarzeling bij de zelfzekere Mason Mount, maar zijn snelle schot belandt hoog in de tribune. Geen moment van aarzeling bij de zelfzekere Mason Mount, maar zijn snelle schot belandt hoog in de tribune.

7' eerste helft, minuut 7. Ook die van Chelsea kunnen en willen voetballen. Het spel golft nu ook in de richting van Neuer. Ook die van Chelsea kunnen en willen voetballen. Het spel golft nu ook in de richting van Neuer.

5' eerste helft, minuut 5. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

4' eerste helft, minuut 4. Stamp van Mount. Bayern probeert de thuisploeg te verstikken. Mount is dat snel beu en verkoopt Davies een venijnige trap. Dit mag eigenlijk geel zijn. Stamp van Mount Bayern probeert de thuisploeg te verstikken. Mount is dat snel beu en verkoopt Davies een venijnige trap. Dit mag eigenlijk geel zijn.

2' eerste helft, minuut 2. Jorginho verliest de bal erg laag aan Davies. Die begint aan een slalom en levert af bij Müller, Caballero moet al meteen plat. Echt doelgevaar is het niet, maar een serieuze waarschuwing wel. Jorginho verliest de bal erg laag aan Davies. Die begint aan een slalom en levert af bij Müller, Caballero moet al meteen plat. Echt doelgevaar is het niet, maar een serieuze waarschuwing wel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zijn vertrokken! Chelsea probeert in eigen huis een goede uitgangspositie te bemachtigen tegen Bayern München. Aftrap! We zijn vertrokken! Chelsea probeert in eigen huis een goede uitgangspositie te bemachtigen tegen Bayern München.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:58 vooraf, 20 uur 58. De hymne van de Champions League schalt door Stamford Bridge. We zijn helemaal klaar voor een leuke Europese avond in Londen. De hymne van de Champions League schalt door Stamford Bridge. We zijn helemaal klaar voor een leuke Europese avond in Londen.

20:40 Doelpunten verzekerd! vooraf, 20 uur 40. Doelpunten verzekerd! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:35 vooraf, 20 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:30 vooraf, 20 uur 30. Chelsea klauterde dit weekend uit een dalletje. Na vier matchen zonder zege in de Premier League tankten de Blues vertrouwen met een 2-1 tegen de buren van Tottenham. Ze liggen nu in pole position voor het vierde CL-ticket. Bayern is in eigen land ongeslagen sinds half december en prijkt als vanouds aan de top van het klassement. In München moeten ze vooral Red Bull Leipzig, slechts één puntje achterop, vrezen. Chelsea klauterde dit weekend uit een dalletje. Na vier matchen zonder zege in de Premier League tankten de Blues vertrouwen met een 2-1 tegen de buren van Tottenham. Ze liggen nu in pole position voor het vierde CL-ticket. Bayern is in eigen land ongeslagen sinds half december en prijkt als vanouds aan de top van het klassement. In München moeten ze vooral Red Bull Leipzig, slechts één puntje achterop, vrezen.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:15 vooraf, 20 uur 15. Geschiedenis. Het is de eerste keer dat Chelsea en Bayern elkaar in de Champions League ontmoeten sinds die vreemde finale in 2012. Bayern overklaste - in de eigen Allianz Arena dan nog - Chelsea eigenlijk de hele wedstrijd. Na een late goal van Müller zetten de Duitse fans het feestje al in, maar Drogba sloeg in de laatste minuut iedereen met verstomming. Na zijn kanonskopbal was de Ivoriaan ook nog goed voor de winnende strafschop. Neuer, Boateng en Müller waren er toen ook al bij, Lampard zit nu als coach op de bank bij Chelsea. Geschiedenis Het is de eerste keer dat Chelsea en Bayern elkaar in de Champions League ontmoeten sinds die vreemde finale in 2012. Bayern overklaste - in de eigen Allianz Arena dan nog - Chelsea eigenlijk de hele wedstrijd. Na een late goal van Müller zetten de Duitse fans het feestje al in, maar Drogba sloeg in de laatste minuut iedereen met verstomming. Na zijn kanonskopbal was de Ivoriaan ook nog goed voor de winnende strafschop. Neuer, Boateng en Müller waren er toen ook al bij, Lampard zit nu als coach op de bank bij Chelsea.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Geen Batshuayi te bespeuren in de kern van Chelsea, dus zullen we vanavond op Stamford Bridge geen Belgen in actie zien. Geen Batshuayi te bespeuren in de kern van Chelsea, dus zullen we vanavond op Stamford Bridge geen Belgen in actie zien.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:01 vooraf, 20 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:59 vooraf, 19 uur 59. Chelsea - Bayern München. Bayern München miste in eigen land zijn seizoensstart, maar in Europa presteerde het wel op niveau met 18 op 18 in de groepsfase van de Champions League. Pikt het die draad weer op tegen Chelsea? Vanaf 21u krijgt u een antwoord. Chelsea - Bayern München Bayern München miste in eigen land zijn seizoensstart, maar in Europa presteerde het wel op niveau met 18 op 18 in de groepsfase van de Champions League. Pikt het die draad weer op tegen Chelsea? Vanaf 21u krijgt u een antwoord.

19:59 - Vooraf Vooraf, 19 uur 59

Opstelling Chelsea. Willy Caballero, César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, Reece James, Jorginho, Mateo Kovacic, Marcos Alonso, Mason Mount, Olivier Giroud, Ross Barkley Opstelling Chelsea Ross Barkley, Olivier Giroud, Mason Mount, Marcos Alonso, Mateo Kovacic, Jorginho, Reece James, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, César Azpilicueta, Willy Caballero

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Thiago, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Serge Gnabry Opstelling FC Bayern München Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Thiago, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Benjamin Pavard, Manuel Neuer