Bayern München rolt Chelsea na de pauze zonder pardon op

Chelsea - Bayern in een notendop

Dapper Chelsea overleeft boeiende eerste helft

Kort voor de rust was diezelfde Müller erg dichtbij een goal. Op zijn typische, schijnbaar onbeholpen manier kopte hij achterwaarts op de lat. Een opgelucht Chelsea had de eerste helft overleefd, maar ging bijna rusten met meer dan het verdiende. Alonso kon een fikse inspanning van Kovacic niet bekronen.

Hoewel de Blues stilaan beter in de wedstrijd zaten, bleven ze onder druk kansjes weggeven. Coman trof het zijnet en Lewandowski botste twee keer op een uitstekend en moedig keepende Caballero. Bij de thuisploeg zorgde een verwarrend voorzet-schot van Barkley voor het grootste doelgevaar. De herboren Müller onderstreepte het Duitse overwicht met een harde krul die rakelings naast de paal zoefde.

Chelsea en Bayern wilden allebei positief voetballen, maar die instelling kostte de thuisploeg al in de eerste minuut bijna een tegengoal. Müller kon na laag balverlies van Jorginho niet afwerken. De Duitse intenties waren meteen duidelijk, Chelsea had tijd nodig om zijn evenwicht te vinden.

Bayern haalt zijn sloophamer boven na rust

De tweede helft begon nog vrij aardig voor de Blues, maar mondde uit in een ware nachtmerrie. Lewandowski kon zelf scoren, maar zag in zijn ooghoek Gnabry aanstormen en schotelde hem de niet te missen 0-1 voor. Chelsea moest nu echt op zoek naar een goal en zette de deur iets wijder open.

Dat was een slecht idee, want een paar minuten later werd de Engelse defensie gefileerd door een dubbele een-twee tussen Lewandowski en Gnabry. Die laatste legde zijn en Bayerns tweede van de avond gekruist voorbij Caballero. De Duitsers wrongen met de 0-2 de fut uit de lijven bij Chelsea én de spanning uit de wedstrijd. De waardeverhoudingen waren pijnlijk duidelijk geworden.

Een kwartier voor tijd zette Davies zijn turbo nog eens aan. Hij denderde voorbij drie blauwe kegeltjes en legde de 0-3 piekfijn op de voet van Lewandowski. Invallers Willian en Pedro probeerden de motor van Chelsea nog vergeefs aan te zwengelen. Stamford Bridge werd zelfs een 0-4 bespaard toen Lewandowski ongewild de kopbal van Goretzka blokte, maar de terugmatch lijkt nu al zo goed als overbodig.