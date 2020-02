Witsel ontmoet Neymar weer: "Goeie herinneringen aan onze WK-zege"

Erling Haaland? Hij heeft zich erg snel aangepast. Zijn mentaliteit is fantastisch. Zelfs als hij op training een kans mist, dan wil hij zijn haren uittrekken. Hij heeft met Salzburg al 8 keer gescoord in de Champions League. Hopelijk gaat hij bij ons door op dat elan.

vooraf, 14 uur 32. Erling Haaland? Hij heeft zich erg snel aangepast. Zijn mentaliteit is fantastisch. Zelfs als hij op training een kans mist, dan wil hij zijn haren uittrekken. Hij heeft met Salzburg al 8 keer gescoord in de Champions League. Hopelijk gaat hij bij ons door op dat elan. Dortmund-coach Lucien Favre.

vooraf, 14 uur 28. Kwartfinales WK. Wie PSG zegt, zegt natuurlijk Neymar. Axel Witsel en zijn Dortmund-maats moeten de Braziliaan proberen te temmen. "Als hij speelt, moeten we op hem letten. Maar niet alleen op Neymar", vertelde Witsel op de persbabbel. "PSG heeft voorin erg veel kwaliteiten. We moeten compact verdedigen. Maar ik houd goeie herinneringen over aan mijn laatste duel met Neymar, in de kwartfinales van het WK. Toen wonnen we met België met 2-1.".