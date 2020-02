Klopp: "Atletico Madrid? Een van de moeilijkste duels in het leven van een voetballer"

20:44 vooraf, 20 uur 44. "Atletico deelt geen enkel geschenk uit". Liverpool-coach Jürgen Klopp strooide met bloemetjes richting de tegenstander, eentje die hij niet wil onderschatten. "Dit is het land van tiki-taka, maar ik houd ook van die andere stijl. Mij maakt het niet uit. Als je tegen één team je allerbeste niveau moet halen, dan is het Atletico. Zij delen geen enkel geschenk uit. Als je niet hard genoeg werkt, dan maak je geen kans. Ze staan niet voor niets zo vaak in een Europese finale.". "Atletico deelt geen enkel geschenk uit" Liverpool-coach Jürgen Klopp strooide met bloemetjes richting de tegenstander, eentje die hij niet wil onderschatten. "Dit is het land van tiki-taka, maar ik houd ook van die andere stijl. Mij maakt het niet uit. Als je tegen één team je allerbeste niveau moet halen, dan is het Atletico. Zij delen geen enkel geschenk uit. Als je niet hard genoeg werkt, dan maak je geen kans. Ze staan niet voor niets zo vaak in een Europese finale."

20:41 vooraf, 20 uur 41. Dit is een van de moeilijkste wedstrijden in het leven van een profvoetballer. Atletico is een geoliede machine en kan een resultaat vasthouden. Ze zitten misschien in een overgangsperiode, maar ze vechten met al hun wapens. Ze hebben snelheid, agressie en een duidelijke filosofie. Jürgen Klopp (coach Liverpool).

20:39 In dit stadion won Liverpool vorig jaar de finale tegen Tottenham. vooraf, 20 uur 39. In dit stadion won Liverpool vorig jaar de finale tegen Tottenham.

20:38 vooraf, 20 uur 38. Atletico Madrid-Liverpool. Liverpool is heer en meester in de Premier League. Is het ook in Europa autoritair? Dinsdagavond wordt deel 1 in de clash met Atletico Madrid gespeeld. Atletico Madrid-Liverpool Liverpool is heer en meester in de Premier League. Is het ook in Europa autoritair? Dinsdagavond wordt deel 1 in de clash met Atletico Madrid gespeeld.

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Santiago Arias, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi, Saúl, Thomas Partey, Koke, Vitolo, Ángel Correa, Álvaro Morata

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané