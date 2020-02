"Als de defensie net zo goed is als De Bruyne, dan wint City de Champions League"

18:00 vooraf, 18 uur . "Zomaar iedereen naar huis spelen lukt niet". Bij Real Madrid én bij Manchester City staat er flink wat druk op de ketel. Toch, Wesley Sonck? "De media oefenen die druk uit. Je hebt ook een portie geluk nodig, kijk naar Tottenham vorig jaar. Zomaar iedereen naar huis spelen, dat lukt niet in de Champions League", stelt de analist van rechtenhouder Proximus Sports. Maar City flirt toch met een Europese schorsing van twee seizoenen? "Eerlijk: ik denk niet dat City uitgesloten zal worden.". "Zomaar iedereen naar huis spelen lukt niet" Bij Real Madrid én bij Manchester City staat er flink wat druk op de ketel. Toch, Wesley Sonck? "De media oefenen die druk uit. Je hebt ook een portie geluk nodig, kijk naar Tottenham vorig jaar. Zomaar iedereen naar huis spelen, dat lukt niet in de Champions League", stelt de analist van rechtenhouder Proximus Sports. Maar City flirt toch met een Europese schorsing van twee seizoenen? "Eerlijk: ik denk niet dat City uitgesloten zal worden."

17:56 vooraf, 17 uur 56. Het grootste probleem van Manchester City ligt achteraan. Defensief is het zeer kwetsbaar. In Engeland kun je dat af en toe verbloemen, maar ik vraag me toch af of de City-verdediging tegen superploegen capabel zal zijn om het tot een goed einde te brengen. Als de verdediging van City net zo goed speelt als Kevin De Bruyne, dan wint het de Champions League. Wesley Sonck, analist van Proximus Sports. Het grootste probleem van Manchester City ligt achteraan. Defensief is het zeer kwetsbaar. In Engeland kun je dat af en toe verbloemen, maar ik vraag me toch af of de City-verdediging tegen superploegen capabel zal zijn om het tot een goed einde te brengen. Als de verdediging van City net zo goed speelt als Kevin De Bruyne, dan wint het de Champions League. Wesley Sonck, analist van Proximus Sports

18:11 vooraf, 18 uur 11. "Dit is de echte test". De Champions League en Manchester City, het is geen succesverhaal. City is nooit verder geraakt dan de halve finales en er hangt ook een schorsing van twee Europese seizoenen boven het hoofd. Voor Pep Guardiola en zijn spelersgroep lijkt het dus een beetje nu of nooit. "Dit is de echte test", zegt de Spaanse T1 over de matchen tegen Real Madrid. "De koningen van deze competitie spelen tegen een team dat het niet gewoon is om zulke matchen te spelen, aangezien we nooit verder dan de halve finales geraakt zijn.". "Dit is de echte test" De Champions League en Manchester City, het is geen succesverhaal. City is nooit verder geraakt dan de halve finales en er hangt ook een schorsing van twee Europese seizoenen boven het hoofd. Voor Pep Guardiola en zijn spelersgroep lijkt het dus een beetje nu of nooit. "Dit is de echte test", zegt de Spaanse T1 over de matchen tegen Real Madrid. "De koningen van deze competitie spelen tegen een team dat het niet gewoon is om zulke matchen te spelen, aangezien we nooit verder dan de halve finales geraakt zijn."

18:10 vooraf, 18 uur 10. Als je de Champions League wil winnen, dan kom je vroeg of laat deze tegenstanders tegen. Je moet Real Madrid kloppen, of Barcelona, of Bayern München. Als het nu niet lukt, dan volgend seizoen. Nou, volgend seizoen... Als we weer kunnen en mogen meespelen. . Pep Guardiola (trainer Manchester City). Als je de Champions League wil winnen, dan kom je vroeg of laat deze tegenstanders tegen. Je moet Real Madrid kloppen, of Barcelona, of Bayern München. Als het nu niet lukt, dan volgend seizoen. Nou, volgend seizoen... Als we weer kunnen en mogen meespelen. Pep Guardiola (trainer Manchester City)

18:07 vooraf, 18 uur 07. We moeten persoonlijkheid tonen. Mijn spelers, ikzelf en deze club willen tot het uiterste gaan voor deze prijs. . Pep Guardiola (trainer Manchester City). We moeten persoonlijkheid tonen. Mijn spelers, ikzelf en deze club willen tot het uiterste gaan voor deze prijs. Pep Guardiola (trainer Manchester City)

18:05 vooraf, 18 uur 05. Real Madrid-Manchester City. In de Champions League is Real Madrid-Manchester City een van de affiches om duimen en vingers bij af te likken. Volg woensdagavond hier de eerste ontmoeting tussen de twee grootmachten. . Real Madrid-Manchester City In de Champions League is Real Madrid-Manchester City een van de affiches om duimen en vingers bij af te likken. Volg woensdagavond hier de eerste ontmoeting tussen de twee grootmachten.

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Ferland Mendy, Toni Kroos, Casemiro, Federico Valverde, Gareth Bale, Karim Benzema, Vinícius Júnior Opstelling Real Madrid Vinícius Júnior, Karim Benzema, Gareth Bale, Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Ferland Mendy, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Thibaut Courtois

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez, Sergio Agüero, Bernardo Silva Opstelling Manchester City Bernardo Silva, Sergio Agüero, Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Fernandinho, Kyle Walker, Ederson