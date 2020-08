LIVE: Kan Carrasco met Atlético onthoofd Leipzig uitschakelen?

66' tweede helft, minuut 66. Een gefrustreerde Diego Costa schopt op de kuit van Upamecano. Dat kost hem een kaart. . Een gefrustreerde Diego Costa schopt op de kuit van Upamecano. Dat kost hem een kaart.

64' tweede helft, minuut 64. De inbreng van Joao Félix, die er echt wel zin in heeft, doet Atlético deugd. Leipzig moet even bijsturen.

62' tweede helft, minuut 62. Schwalbe van Lodi. Marciniak fluit een zo goed als vlekkeloze wedstrijd. Lodi gooit zich gretig over de voet van Upamecano, die zich net op tijd inhoudt. Een mooi uitgevoerde duik, maar niet overtuigend genoeg.

62' tweede helft, minuut 62.

62' Gele kaart voor Renan Lodi van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 62 Renan Lodi Atlético Madrid

59' tweede helft, minuut 59. Joao Félix komt de grijze Herrera vervangen. Atlético kan de creativiteit van de jonge Portugees goed gebruiken in deze netelige situatie.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Atlético Madrid, João Félix erin, Héctor Herrera eruit wissel Héctor Herrera João Félix

57' tweede helft, minuut 57. Een botsend schotje van Upamecano belandt in de armen van Oblak. Leipzig plooit niet terug, het zoekt voorzichtig naar een tweede doelpunt.

55' Statistiek. Dani Olmo is na Erling Haaland de tweede speler die voor twee clubs scoort in één Champions League. Eerder dit seizoen voor Dinamo Zagreb. tweede helft, minuut 55.

54' tweede helft, minuut 54. Joao Félix warmt zich - ogenschijnlijk met frisse tegenzin - op voor een invalbeurt in zijn thuisland.

53' tweede helft, minuut 53. En nu moet Atléti zijn aanpak veranderen. Simeone overpeinst zijn mogelijkheden, komt Morata er straks wat vroeger in?

51' tweede helft, minuut 51.

51' tweede helft, minuut 51. Dani Olmo doet het! Eindelijk leidt het geduldige voetbal van Leipzig tot iets! Sabitzer kiest voor doel de inlopende Olmo uit en die zet zijn landgenoten op achterstand met een gekruiste kopbal. Op basis van de wil om er iets van te maken is dit zeker verdiend.

50' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 50 door Dani Olmo van RB Leipzig. 1, 0. goal RB Leipzig Atlético Madrid 1 0

49' tweede helft, minuut 49. Christopher Nkunku heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken. Hij dringt nu wel de zestien meter binnen, maar gaat dan veel te gemakkelijk op zijn knieën.

47' tweede helft, minuut 47. Net als in het begin van de eerste helft is het RB Leipzig dat de bakens probeert te verzetten. Atlético geeft geen krimp.

46' tweede helft, minuut 46. Komt de wedstrijd helemaal los in de tweede helft, of blijft Leipzig toch vooral op zijn hoede voor een prik van Atlético?



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:57 Statistiek. Leipzig zit aan 11 overtredingen, Atlético pas aan 2. Dat zou je toch eerder omgekeerd verwachten. rust, 21 uur 57.

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Geen goals na een voor het grootste deel gesloten eerste helft. Leipzig wil zich niet vergalopperen tegen het listige Atlético Madrid en spaart zijn krachten. Carrasco tekende voor de beste mogelijkheid.

45+3' eerste helft, minuut 48. Kopbal van Upamecano. Upamecano duwt Trippier zonder pardon weg, maar kan met zijn kopbal Oblak niet ongerust maken.

45' eerste helft, minuut 45. Na een veelbelovend begin is de wedstrijd zachtjesaan stilgevallen. We krijgen wel nog zeker een vijftal extra minuten.

41' eerste helft, minuut 41. Leipzig tikt en kopt de bal aardig heen en weer voor het doel van Oblak, maar niemand komt in de positie om de trekker over te halen.

40' eerste helft, minuut 40. Upamecano schopt de bal weg met een scherpe tackle, maar knipt ook bijna de voet van Llorente af. Beenhard.

39' eerste helft, minuut 39. De twee slachtoffers geven elkaar een vuistje, we kunnen voort.

35' eerste helft, minuut 35.

34' Vreselijke botsing. Savic en Halstenberg gooien er allebei flink de beuk in. Ze gaan allebei vol voor de bal, maar raken elkaar hard in de vlucht. De bloedende wenkbrauw van de Montenegrijn van Atlético moet geniet worden, ook bij de Duitser van Leipzig komt er bloed aan te pas. eerste helft, minuut 34.

32' eerste helft, minuut 32. De wedstrijd wordt steeds meer gesloten en ook bitsiger. Marciniak waarschuwt: de volgende die over de schreef gaat, heeft geel vast.

30' eerste helft, minuut 30. Saul slaat woest op de grond wanneer Marciniak een overtreding gezien heeft. De scheids heeft overschot van gelijk en is zelfs nog mild. De beuk van Saul op Poulsen verdient eigenlijk een kaart.

28' eerste helft, minuut 28.

28' eerste helft, minuut 28. Het meeste balbezit is voor de Duitsers, maar kansen creëren is lastig. Timo Werner wordt echt wel gemist als aanspeelpunt voorin. Een spaarzamer Atlético heeft al vaker op doel getrapt.

25' eerste helft, minuut 25. Toch weer Leipzig. Plots weer een razendsnelle omschakeling van Leipzig. Zelfs Klostermann trekt mee ten aanval, maar bij Atlético zijn ze massaal teruggeplooid om de verdediger in te sluiten.

21' eerste helft, minuut 21. Leipzig blijft verzorgd voetballen, maar de vaart is wat verdwenen. De Duitsers krijgen minder tijd om te handelen en hebben het daar moeilijk mee.

19' eerste helft, minuut 19.

19' eerste helft, minuut 19. Zonder dat spitsen Costa en Llorente erbij betrokken raken, komt Atlético toch steeds meer opzetten.

16' eerste helft, minuut 16. Er was zeker sprake van een contact, maar het leek eerder ongelukkig dan gemeen. Geen penalty dus.

15' Komt er een strafschop? Een kopstoot van Giménez is te heet voor Gulacsi, die vervolgens op de hakken van Saul lijkt te trappen. De VAR bekijkt de fase, die je op verschillende manieren kan interpreteren. eerste helft, minuut 15.

11' eerste helft, minuut 11. Daar is Carrasco! Yannick Carrasco toont voor het eerst vanavond zijn klasse. Hij tikt slim en knap naar Lodi en schuift mee op met zijn ploegmaat. Gulacsi ligt in de korte hoek in de weg van de knal van onze landgenoot.

10' eerste helft, minuut 10.

10' Gulacsi schrikt even. Al bikkelend proberen die van Atlético meer greep op de wedstrijd te krijgen en bijna levert dat wat op. De mee opgerukte Savic verrast Gulacsi met een kopbal. De Hongaarse doelman struikelt achterover, maar belandt op de doellijn. eerste helft, minuut 10.

7' eerste helft, minuut 7. Atlético kan niet meteen een deftige aanval in elkaar steken.

5' eerste helft, minuut 5. Flinke kans! Leipzig krijgt de bal en doet er ook wat mee. Bij Atléti koppen ze flauwtjes weg, Halstenberg ramt zijn volley van dichtbij hoog over.

2' eerste helft, minuut 2. Het wordt ongetwijfeld een interessante wedstrijd. Het dynamische loopvoetbal van Leipzig tegen het betonnen blok van Atlético. Of weet Simeone iedereen te verrassen?

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De hymne van de Champions League galmt nog na in het lege Estadio José Alvalade. RB Leipzig en Atlético Madrid strijden om een plaatsje in de halve finale.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:50 vooraf, 20 uur 50. Ook historisch gezien liggen de kaarten goed voor Atléti, dat sinds 1979 geen enkele keer een dubbele confrontatie met een Duitse ploeg verloor. De piepkuikens van RB Leipzig komen nog maar net kijken en ontmoeten voor het eerst een Spaanse tegenstander in Europees verband.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Voor het coronavirus alles in de soep deed draaien, liep het bij Atlético niet geweldig. Sinds het voetbal terug is, verloor de ploeg van Simeone niet meer en stelde het zijn plekje in de Champions League van volgend seizoen simpel veilig. Bij Leipzig was het ritme dan weer enigszins gebroken. Vooral door een overdosis aan gelijke spelen kon het zich niet tot het einde meten met Bayern München. Een CL-ticket halen lukte wel nog.

20:25 vooraf, 20 uur 25. Covid-19 bij Atlético. In de aanloop naar dit duel werd Atlético opgeschrikt door de positieve testen van Vrsaljko en Correa. Daardoor werd de reis naar Lissabon even uitgesteld. De twee zitten ook niet in de kern.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Atlético eindigde in de groepsfase achter Juventus, maar vóór Leverkusen en Lokomotiv. In de achtste finales schakelde het titelverdediger Liverpool uit. Thuis werd het 1-0 en op Anfield Road eindigde het na verlengingen op 2-3 in het voordeel van de Spanjaarden. Leipzig hield in de groepsfase Lyon, Benfica en Zenit achter zich. In de achtste finales wipten die Roten Bullen de verliezende finalist van vorig jaar. Tottenham werd vlotjes uitgeschakeld met 4-0 over twee matchen.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Opstellingen. Geen Werner dus bij Leipzig, maar de Mister Europe van de Oost-Duitse club doet wel mee. Marcel Sabitzer heeft evenveel goals gemaakt als Werner (4) en deed daar ook 2 assists bij. In de jonge ploeg van coach Nagelsmann - doelman Gulacsi is met zijn 30 de nestor - springen de Franse talenten Upamecano en Nkunku erbovenuit. Atlético Madrid kan op een paar ton meer ervaring rekenen. Saul, Koke en Diego Costa hebben het allemaal al eens meegemaakt en met Oblak staat een van de allerbeste keepers tussen de palen. Coach Simeone hoopt dat Carrasco nog eens kan flitsen op links.

20:00 vooraf, 20 uur . Vooraf. Straks weten we wie het in de halve finale mag opnemen tegen Paris Saint-Germain, dat gisteren op het nippertje de harten van revelatie Atalanta brak. Leipzig, die andere verrassing in de kwartfinale, neemt het in het Estadio José Alvalade op tegen Atlético Madrid. De Duitsers doen dat zonder Timo Werner, de topschutter die bij zijn nieuwe club Chelsea de volledige voorbereiding wil meemaken. Het lijkt er dus op dat Atlético de favoriet is om door te stoten.

20:00 - Vooraf Vooraf, 20 uur

Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Lukas Klostermann, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Angeliño, Marcel Sabitzer, Kevin Kampl, Dani Olmo, Christopher Nkunku, Yussuf Poulsen, Konrad Laimer Opstelling RB Leipzig Konrad Laimer, Yussuf Poulsen, Christopher Nkunku, Dani Olmo, Kevin Kampl, Marcel Sabitzer, Angeliño, Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Lukas Klostermann, Péter Gulácsi

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi, Héctor Herrera, Koke, Saúl, Yannick Carrasco, Diego Costa, Marcos Llorente Opstelling Atlético Madrid Marcos Llorente, Diego Costa, Yannick Carrasco, Saúl, Koke, Héctor Herrera, Renan Lodi, José María Giménez, Stefan Savic, Kieran Trippier, Jan Oblak