Leipzig kegelt Atlético en Carrasco uit de Champions League

Leipzig - Atlético kort samengevat

Tactisch steekspel in de eerste helft

Toen het energieniveau bij de Roten Bullen wat zakte, werd duidelijk dat de afwezigheid van Werner toch doorwoog. Atlético kwam zelf beter in de wedstrijd, zij het zonder spitsen Costa en Llorente te bereiken. Het was centrale verdediger Savic die Gulacsi bijna verraste met een vallende kopbal. Carrasco vuurde na een puike een-twee met Lodi op de keeper.

Leipzig, een nieuwkomer in deze fase van het kampioenenbal, moest het rooien zonder Werner. Die wilde de voorbereiding van zijn nieuwe club Chelsea meemaken. De Duitsers lieten het niet aan hun hart komen en begonnen vrank en vrij. Halstenberg ramde de eerste kans nogal onhandig over.

Late goal van Adams wipt Atlético

Ook in de tweede helft toonde Leipzig als eerste de drang om aan te vallen en ditmaal werd het ook beloond. Olmo knikte na een lang uitgesponnen aanval de voorzet van Sabitzer overhoeks binnen. Atlético moest het geweer van schouder veranderen, maar had daar wat tijd voor nodig.

Pas toen Simeone de jonge Joao Félix inbracht, zag je de wedstrijd enigszins kantelen. Lodi probeerde eerste een strafschop te versieren, maar daar trapte scheids Marciniak niet in. Joao Félix dwong er wat later dan maar zelf eentje af en mikte die ook nog eens zelf tegen de touwen. Atléti had de wind in de zeilen en Carrasco zag een pegel afgeblokt.

In een nerveus slot was het echt een dubbeltje op zijn kant. Leipzig had het geluk aan zijn zijde. Angelino keek wel slim en legde de bal gepast achteruit, maar de knal van invaller Adams had een flinke afwijking op het lichaam van Giménez nodig om voorbij Oblak te zeilen. Daar maalden de Duitsers niet om, zij nemen het in de halve finale op tegen PSG.