Kan Carrasco met Atlético onthoofd Leipzig uitschakelen?

20:40 vooraf, 20 uur 40. Voor het coronavirus alles in de soep deed draaien, liep het bij Atlético niet geweldig. Sinds het voetbal terug is, verloor de ploeg van Simeone niet meer en stelde het zijn plekje in de Champions League van volgend seizoen simpel veilig. Bij Leipzig was het ritme dan weer enigszins gebroken. Vooral door een overdosis aan gelijke spelen kon het zich niet tot het einde meten met Bayern München. Een CL-ticket halen lukte wel nog. . Voor het coronavirus alles in de soep deed draaien, liep het bij Atlético niet geweldig. Sinds het voetbal terug is, verloor de ploeg van Simeone niet meer en stelde het zijn plekje in de Champions League van volgend seizoen simpel veilig. Bij Leipzig was het ritme dan weer enigszins gebroken. Vooral door een overdosis aan gelijke spelen kon het zich niet tot het einde meten met Bayern München. Een CL-ticket halen lukte wel nog.

Staat er een nieuwe Duitse topclub op? Leipzig speelt pas vier seizoenen in de Bundesliga.

20:25 vooraf, 20 uur 25. Covid-19 bij Atlético. In de aanloop naar dit duel werd Atlético opgeschrikt door de positieve testen van Vrsaljko en Correa. Daardoor werd de reis naar Lissabon even uitgesteld. De twee zitten ook niet in de kern. . Covid-19 bij Atlético In de aanloop naar dit duel werd Atlético opgeschrikt door de positieve testen van Vrsaljko en Correa. Daardoor werd de reis naar Lissabon even uitgesteld. De twee zitten ook niet in de kern.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Atlético eindigde in de groepsfase achter Juventus, maar vóór Leverkusen en Lokomotiv. In de achtste finales schakelde het titelverdediger Liverpool uit. Thuis werd het 1-0 en op Anfield Road eindigde het na verlengingen op 2-3 in het voordeel van de Spanjaarden. Leipzig hield in de groepsfase Lyon, Benfica en Zenit achter zich. In de achtste finales wipten die Roten Bullen de verliezende finalist van vorig jaar. Tottenham werd vlotjes uitgeschakeld met 4-0 over twee matchen. . Atlético eindigde in de groepsfase achter Juventus, maar vóór Leverkusen en Lokomotiv. In de achtste finales schakelde het titelverdediger Liverpool uit. Thuis werd het 1-0 en op Anfield Road eindigde het na verlengingen op 2-3 in het voordeel van de Spanjaarden. Leipzig hield in de groepsfase Lyon, Benfica en Zenit achter zich. In de achtste finales wipten die Roten Bullen de verliezende finalist van vorig jaar. Tottenham werd vlotjes uitgeschakeld met 4-0 over twee matchen.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Opstellingen. Geen Werner dus bij Leipzig, maar de Mister Europe van de Oost-Duitse club doet wel mee. Marcel Sabitzer heeft evenveel goals gemaakt als Werner (4) en deed daar ook 2 assists bij. In de jonge ploeg van coach Nagelsmann - doelman Gulacsi is met zijn 30 de nestor - springen de Franse talenten Upamecano en Nkunku erbovenuit. Atlético Madrid kan op een paar ton meer ervaring rekenen. Saul, Koke en Diego Costa hebben het allemaal al eens meegemaakt en met Oblak staat een van de allerbeste keepers tussen de palen. Coach Simeone hoopt dat Carrasco nog eens kan flitsen op links. . Opstellingen Geen Werner dus bij Leipzig, maar de Mister Europe van de Oost-Duitse club doet wel mee. Marcel Sabitzer heeft evenveel goals gemaakt als Werner (4) en deed daar ook 2 assists bij. In de jonge ploeg van coach Nagelsmann - doelman Gulacsi is met zijn 30 de nestor - springen de Franse talenten Upamecano en Nkunku erbovenuit. Atlético Madrid kan op een paar ton meer ervaring rekenen. Saul, Koke en Diego Costa hebben het allemaal al eens meegemaakt en met Oblak staat een van de allerbeste keepers tussen de palen. Coach Simeone hoopt dat Carrasco nog eens kan flitsen op links.

20:00 vooraf, 20 uur . Vooraf. Straks weten we wie het in de halve finale mag opnemen tegen Paris Saint-Germain, dat gisteren op het nippertje de harten van revelatie Atalanta brak. Leipzig, die andere verrassing in de kwartfinale, neemt het in het Estadio José Alvalade op tegen Atlético Madrid. De Duitsers doen dat zonder Timo Werner, de topschutter die bij zijn nieuwe club Chelsea de volledige voorbereiding wil meemaken. Het lijkt er dus op dat Atlético de favoriet is om door te stoten. . Vooraf Straks weten we wie het in de halve finale mag opnemen tegen Paris Saint-Germain, dat gisteren op het nippertje de harten van revelatie Atalanta brak. Leipzig, die andere verrassing in de kwartfinale, neemt het in het Estadio José Alvalade op tegen Atlético Madrid. De Duitsers doen dat zonder Timo Werner, de topschutter die bij zijn nieuwe club Chelsea de volledige voorbereiding wil meemaken. Het lijkt er dus op dat Atlético de favoriet is om door te stoten.

Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Lukas Klostermann, Angeliño, Marcel Sabitzer, Kevin Kampl, Konrad Laimer, Christopher Nkunku, Yussuf Poulsen, Dani Olmo

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi, Héctor Herrera, Koke, Saúl, Yannick Carrasco, Diego Costa, Marcos Llorente