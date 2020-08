Manchester City-coach Guardiola: "We zijn geen favoriet voor deze Champions League"

20:53 vooraf, 20 uur 53. Of dit ons jaar is? Elk seizoen krijg ik die vraag. De druk is er altijd en we groeien elk jaar. Het is belangrijk dat we met Real de koningen van deze competitie geklopt hebben. Maar we zijn geen favoriet voor deze Champions League. Pep Guardiola (trainer Manchester City). Of dit ons jaar is? Elk seizoen krijg ik die vraag. De druk is er altijd en we groeien elk jaar. Het is belangrijk dat we met Real de koningen van deze competitie geklopt hebben. Maar we zijn geen favoriet voor deze Champions League. Pep Guardiola (trainer Manchester City)

20:53 vooraf, 20 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:51 vooraf, 20 uur 51. In dit stadium begint een andere competitie. Als je de eerste match speelt, dan kijk je ook al naar de return. Maar hier volgt geen tweede kans. Het is erop of eronder. Dat verandert de aanpak volledig. Maar we moeten onze eigen identiteit bewaren. . Pep Guardiola (trainer Manchester City). In dit stadium begint een andere competitie. Als je de eerste match speelt, dan kijk je ook al naar de return. Maar hier volgt geen tweede kans. Het is erop of eronder. Dat verandert de aanpak volledig. Maar we moeten onze eigen identiteit bewaren. Pep Guardiola (trainer Manchester City)

20:51 vooraf, 20 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:49 vooraf, 20 uur 49. We hebben vertrouwen na de match tegen Juventus. Door te eten krijg je ook meer honger... We hebben zin om langer in Lissabon te blijven, ook al weten we dat City de grote favoriet blijft. Maar de kwartfinales hebben al bewezen dat de status van een ploeg niet alles zegt. Hopelijk is dat ook zaterdag het geval. Rudi Garcia (trainer Lyon). We hebben vertrouwen na de match tegen Juventus. Door te eten krijg je ook meer honger... We hebben zin om langer in Lissabon te blijven, ook al weten we dat City de grote favoriet blijft. Maar de kwartfinales hebben al bewezen dat de status van een ploeg niet alles zegt. Hopelijk is dat ook zaterdag het geval. Rudi Garcia (trainer Lyon)

20:48 vooraf, 20 uur 48. Manchester City - Lyon. Manchester City rekende af met Real Madrid, Lyon wipte Juventus: beide teams hebben een grote naam huiswaarts gestuurd en kunnen dus met vertrouwen toeleven naar hun ontmoeting van zaterdagavond. Wie trekt aan het langste eind op Portugees grondgebied? . Manchester City - Lyon Manchester City rekende af met Real Madrid, Lyon wipte Juventus: beide teams hebben een grote naam huiswaarts gestuurd en kunnen dus met vertrouwen toeleven naar hun ontmoeting van zaterdagavond. Wie trekt aan het langste eind op Portugees grondgebied?

20:48 - Vooraf Vooraf, 20 uur 48

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte, João Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Ilkay Gündogan, Raheem Sterling, Phil Foden, Gabriel Jesus Opstelling Manchester City Gabriel Jesus, Phil Foden, Raheem Sterling, Ilkay Gündogan, Rodrigo, Kevin De Bruyne, João Cancelo, Aymeric Laporte, Fernandinho, Kyle Walker, Ederson

Opstelling Olympique Lyon. Anthony Lopes, Jason Denayer, Marcelo, Marçal, Leo Dubois, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Houssem Aouar, Maxwel Cornet, Karl Toko Ekambi, Memphis Depay Opstelling Olympique Lyon Memphis Depay, Karl Toko Ekambi, Maxwel Cornet, Houssem Aouar, Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret, Leo Dubois, Marçal, Marcelo, Jason Denayer, Anthony Lopes