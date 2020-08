LIVE: De Bruyne of Denayer, wie stoot door naar de halve finales?

24' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 24 door Maxwel Cornet van Olympique Lyon. 0, 1. goal Manchester City Olympique Lyon 0 1

22' eerste helft, minuut 22. Gebrek aan diepgang. Na het verschroeiende tempo dat Bayern München gisteravond op de mat legde tegen Barcelona is deze wedstrijd tot dusver toch een ander paar mouwen. De bal wordt rustig rondgetikt, veel diepgang is er niet. . Gebrek aan diepgang Na het verschroeiende tempo dat Bayern München gisteravond op de mat legde tegen Barcelona is deze wedstrijd tot dusver toch een ander paar mouwen. De bal wordt rustig rondgetikt, veel diepgang is er niet.

20' eerste helft, minuut 20. Aouar wordt met een knappe pass de zestien ingestuurd en wil de bal terugleggen op Depay, maar die had het duidelijk niet zo begrepen. Het is voorlopig allemaal net niet in het Estadio José Alvalade. . Aouar wordt met een knappe pass de zestien ingestuurd en wil de bal terugleggen op Depay, maar die had het duidelijk niet zo begrepen. Het is voorlopig allemaal net niet in het Estadio José Alvalade.

16' eerste helft, minuut 16. We zijn een kwartier ver en voorlopig blijven de grote kansen uit. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht, de voorzichtigheid lijkt te regeren. . We zijn een kwartier ver en voorlopig blijven de grote kansen uit. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht, de voorzichtigheid lijkt te regeren.

12' eerste helft, minuut 12. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Dubois. Die ging net iets te fel door op Cancelo. . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Dubois. Die ging net iets te fel door op Cancelo.

12' Gele kaart voor Leo Dubois van Olympique Lyon tijdens eerste helft, minuut 12 Leo Dubois Olympique Lyon

11' eerste helft, minuut 11. Stevige knal van Marçal. Garcia snoept Toko Ekambi de bal af, maar moet wel een hoekschop toestaan. Daarop komt de bal uiteindelijk bij Marçal. Die waagt zijn kans met een stevige, verre knal. Pal in het midden van het doel en in de grijparmen van Ederson. . Stevige knal van Marçal Garcia snoept Toko Ekambi de bal af, maar moet wel een hoekschop toestaan. Daarop komt de bal uiteindelijk bij Marçal. Die waagt zijn kans met een stevige, verre knal. Pal in het midden van het doel en in de grijparmen van Ederson.

9' eerste helft, minuut 9. City probeert het initiatief te nemen. De Engelsen hebben het meeste balbezit, maar Lopes bedreigen zit er nog niet in. . City probeert het initiatief te nemen. De Engelsen hebben het meeste balbezit, maar Lopes bedreigen zit er nog niet in.

5' eerste helft, minuut 5. Walker legt een voorzet van Dubois met een borstcontrole terug tot bij Ederson. Die lijkt toch even verrast, maar klemt de bal in twee tijden. . Walker legt een voorzet van Dubois met een borstcontrole terug tot bij Ederson. Die lijkt toch even verrast, maar klemt de bal in twee tijden.

3' eerste helft, minuut 3. Eerste prik van City. City komt al meteen een eerste keer piepen. Sterling kan zich op links doorzetten, maar zijn voorzet naar Jesus wordt nog net onderschept door Marçal. . Eerste prik van City City komt al meteen een eerste keer piepen. Sterling kan zich op links doorzetten, maar zijn voorzet naar Jesus wordt nog net onderschept door Marçal.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Manchester City heeft de laatste kwartfinale op gang getrapt. Komt het in de problemen tegen Lyon? . Aftrap Manchester City heeft de laatste kwartfinale op gang getrapt. Komt het in de problemen tegen Lyon?

20:51 Komt Pep Guardiola voor de 8e keer in halve finales en voor de 1e keer met Manchester City? vooraf, 20 uur 51. Komt Pep Guardiola voor de 8e keer in halve finales en voor de 1e keer met Manchester City?

20:42 vooraf, 20 uur 42. Stevige opponent in de halve finales. De winnaar van deze kwartfinale mag zijn borst natmaken, want in de halve finales wacht Bayern München. Na de demonstratie tegen Barcelona gisteravond zijn de Duitsers torenhoog favoriet om na 7 jaar nog eens de Beker met de Grote Oren te pakken. . Stevige opponent in de halve finales De winnaar van deze kwartfinale mag zijn borst natmaken, want in de halve finales wacht Bayern München. Na de demonstratie tegen Barcelona gisteravond zijn de Duitsers torenhoog favoriet om na 7 jaar nog eens de Beker met de Grote Oren te pakken.

20:38 vooraf, 20 uur 38.

20:28 De 25-jarige Raheem Sterling komt voor de 50e keer in actie in de Champions League. Wayne Rooney was de enige Engelsman die nog wat jonger was toen hij die mijlpaal bereikte. vooraf, 20 uur 28. De 25-jarige Raheem Sterling komt voor de 50e keer in actie in de Champions League. Wayne Rooney was de enige Engelsman die nog wat jonger was toen hij die mijlpaal bereikte.

20:24 vooraf, 20 uur 24.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Volgend seizoen geen Europees voetbal voor Lyon. Na de nu al schitterende Europese campagne van Lyon zal het voor de Franse ploeg volgend seizoen brutaal ontwaken zijn. Door een teleurstellende 7e plaats in de Ligue 1 grepen Denayer en co immers naast een Europees ticket. Tenzij ze in Lissabon natuurlijk de eindwinst pakken in de Champions League. . Volgend seizoen geen Europees voetbal voor Lyon Na de nu al schitterende Europese campagne van Lyon zal het voor de Franse ploeg volgend seizoen brutaal ontwaken zijn. Door een teleurstellende 7e plaats in de Ligue 1 grepen Denayer en co immers naast een Europees ticket. Tenzij ze in Lissabon natuurlijk de eindwinst pakken in de Champions League.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Eindelijk nog eens halve finales voor City? Voor de vierde keer in de voorbije vijf seizoenen staat Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. Enkel in het seizoen 2016-2017 bleef het steken in de 1/8e finales, AS Monaco was toen te sterk. Van de vorige drie kwartfinales kon City wel maar één keer doorstoten naar de halve finales. In 2016 schakelde het PSG uit. . Eindelijk nog eens halve finales voor City? Voor de vierde keer in de voorbije vijf seizoenen staat Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. Enkel in het seizoen 2016-2017 bleef het steken in de 1/8e finales, AS Monaco was toen te sterk. Van de vorige drie kwartfinales kon City wel maar één keer doorstoten naar de halve finales. In 2016 schakelde het PSG uit.



19:52 vooraf, 19 uur 52.

19:46 vooraf, 19 uur 46.

20:53 vooraf, 20 uur 53. Of dit ons jaar is? Elk seizoen krijg ik die vraag. De druk is er altijd en we groeien elk jaar. Het is belangrijk dat we met Real de koningen van deze competitie geklopt hebben. Maar we zijn geen favoriet voor deze Champions League. Pep Guardiola (trainer Manchester City). Of dit ons jaar is? Elk seizoen krijg ik die vraag. De druk is er altijd en we groeien elk jaar. Het is belangrijk dat we met Real de koningen van deze competitie geklopt hebben. Maar we zijn geen favoriet voor deze Champions League. Pep Guardiola (trainer Manchester City)

20:53 vooraf, 20 uur 53.

20:51 vooraf, 20 uur 51. In dit stadium begint een andere competitie. Als je de eerste match speelt, dan kijk je ook al naar de return. Maar hier volgt geen tweede kans. Het is erop of eronder. Dat verandert de aanpak volledig. Maar we moeten onze eigen identiteit bewaren. . Pep Guardiola (trainer Manchester City). In dit stadium begint een andere competitie. Als je de eerste match speelt, dan kijk je ook al naar de return. Maar hier volgt geen tweede kans. Het is erop of eronder. Dat verandert de aanpak volledig. Maar we moeten onze eigen identiteit bewaren. Pep Guardiola (trainer Manchester City)

20:51 vooraf, 20 uur 51.

20:49 vooraf, 20 uur 49. We hebben vertrouwen na de match tegen Juventus. Door te eten krijg je ook meer honger... We hebben zin om langer in Lissabon te blijven, ook al weten we dat City de grote favoriet blijft. Maar de kwartfinales hebben al bewezen dat de status van een ploeg niet alles zegt. Hopelijk is dat ook zaterdag het geval. Rudi Garcia (trainer Lyon). We hebben vertrouwen na de match tegen Juventus. Door te eten krijg je ook meer honger... We hebben zin om langer in Lissabon te blijven, ook al weten we dat City de grote favoriet blijft. Maar de kwartfinales hebben al bewezen dat de status van een ploeg niet alles zegt. Hopelijk is dat ook zaterdag het geval. Rudi Garcia (trainer Lyon)

20:48 vooraf, 20 uur 48. Manchester City - Lyon. Manchester City rekende af met Real Madrid, Lyon wipte Juventus: beide teams hebben een grote naam huiswaarts gestuurd en kunnen dus met vertrouwen toeleven naar hun ontmoeting van zaterdagavond. Wie trekt aan het langste eind op Portugees grondgebied? . Manchester City - Lyon Manchester City rekende af met Real Madrid, Lyon wipte Juventus: beide teams hebben een grote naam huiswaarts gestuurd en kunnen dus met vertrouwen toeleven naar hun ontmoeting van zaterdagavond. Wie trekt aan het langste eind op Portugees grondgebied?

Opstelling Manchester City. Ederson, Fernandinho, Aymeric Laporte, Eric García, Kyle Walker, Ilkay Gündogan, Rodrigo, João Cancelo, Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, João Cancelo, Rodrigo, Ilkay Gündogan, Kyle Walker, Eric García, Aymeric Laporte, Fernandinho, Ederson

Opstelling Olympique Lyon. Anthony Lopes, Leo Dubois, Jason Denayer, Marcelo, Marçal, Maxwel Cornet, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Houssem Aouar, Karl Toko Ekambi, Memphis Depay Opstelling Olympique Lyon Memphis Depay, Karl Toko Ekambi, Houssem Aouar, Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret, Maxwel Cornet, Marçal, Marcelo, Jason Denayer, Leo Dubois, Anthony Lopes