City zal ook dit jaar de Champions League niet winnen na pijnlijke avond

Manchester City - Olympique Lyon in een notendop:

City overtuigt niet, Cornet slaat genadeloos toe

Doorstoten naar de halve finales van de Champions League, het was Manchester City nog niet gelukt onder Pep Guardiola. Daar moest tegen Lyon dus verandering in komen en de start van City was in elk geval overtuigend. Marçal kon maar net vermijden dat Sterling ploegmakker Jesus al na enkele minuten een grote kans aanbood.

Maar een voorbode van een fel openingsoffensief was het niet. Integendeel. Walker verraste bijna zijn eigen doelman met een terugspeelbal en Ederson moest opnieuw aan de bak op een lage knal van Marçal. City tikte de bal rustig rond, maar diepgang was er nauwelijks.

Diepgang was er wel bij Lyon toen Toko Ekambi gelanceerd werd. Garcia kon hem de bal nog ontfutselen, maar Cornet was goed gevolgd en krulde de bal fraai voorbij de uitgekomen Ederson: 0-1, halfweg de eerste helft.

Tijd om in actie te schieten voor City, maar dat slaagde er ook na de openingsgoal niet in om Lyon in verlegenheid te brengen. Ook De Bruyne kon zijn ploeg niet op sleeptouw nemen. Twee keer prikte hij wel met een vrije trap, evenveel keer stond Lopes pal. Een lage schuiver van Rodrigo bezorgde de doelman iets meer problemen, maar scoren deed City niet.

Kort voor de rust liet De Bruyne nog eens zijn klasse zien met een heerlijke pass op Sterling, maar Cornet bleek ook defensief van goudwaarde voor Lyon en blokte het schot af.