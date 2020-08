Straks Barcelona-Bayern München: ook Umtiti is besmet met coronavirus

20:38 Geen enkele Duitser heeft meer CL-matchen op zijn teller staan dan Thomas Müller. vooraf, 20 uur 38. Geen enkele Duitser heeft meer CL-matchen op zijn teller staan dan Thomas Müller. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:34 vooraf, 20 uur 34. Laatste 4 zonder Spaanse ploeg? Als Barcelona vanavond uitgeschakeld wordt, dan krijgen we voor het eerst sinds het seizoen 2006-2007 geen Spaanse ploeg in de halve finales. . Laatste 4 zonder Spaanse ploeg? Als Barcelona vanavond uitgeschakeld wordt, dan krijgen we voor het eerst sinds het seizoen 2006-2007 geen Spaanse ploeg in de halve finales.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Clash van 2 voetbalgrootmachten. Dat er vanavond een kraker tussen twee voetbalgrootheden op het menu staat, mag duidelijk zijn. Van de 8 clubs die in Lissabon de eindfase van de Champions League spelen, hebben enkel Barcelona en Bayern de eindoverwinning al gepakt. Samen hebben ze 10 eindzeges in de Europacup I/Champions League. Netjes verdeeld: 5 trofeeën voor Barcelona, 5 voor Bayern. . Clash van 2 voetbalgrootmachten Dat er vanavond een kraker tussen twee voetbalgrootheden op het menu staat, mag duidelijk zijn. Van de 8 clubs die in Lissabon de eindfase van de Champions League spelen, hebben enkel Barcelona en Bayern de eindoverwinning al gepakt. Samen hebben ze 10 eindzeges in de Europacup I/Champions League. Netjes verdeeld: 5 trofeeën voor Barcelona, 5 voor Bayern.

19:37 vooraf, 19 uur 37. Umtiti, niet in selectie, is besmet met coronavirus. Het coronavirus heeft de selectie van Barcelona steeds meer in zijn greep. Enkele dagen geleden kwam de positieve test van Jean-Clair Todibo aan het licht, nu heeft ook Samuel Umtiti een positief resultaat afgeleverd. De Franse verdediger vertoont geen symptomen en zit in thuisisolatie. Door blessureleed zat hij sowieso niet in de selectie voor de kraker tegen Bayern München van vanavond. . Umtiti, niet in selectie, is besmet met coronavirus Het coronavirus heeft de selectie van Barcelona steeds meer in zijn greep.

11:23 vooraf, 11 uur 23. Sétien: "Wij zijn nog steeds Barcelona". Op de gebruikelijke persconferentie de dag voor de wedstrijd blikte ook Barça-coach Sétien vooruit. "Bayern heeft een ongelofelijk sterk team. Maar wij zijn nog steeds wie zijn en zullen in de wedstrijd ons ding doen. Het zal een erg spannende partij worden met veel kansen aan beide zijden." . Sétien: "Wij zijn nog steeds Barcelona" Op de gebruikelijke persconferentie de dag voor de wedstrijd blikte ook Barça-coach Sétien vooruit. "Bayern heeft een ongelofelijk sterk team. Maar wij zijn nog steeds wie zijn en zullen in de wedstrijd ons ding doen. Het zal een erg spannende partij worden met veel kansen aan beide zijden."

11:17 vooraf, 11 uur 17. Champions League als reddingsboei voor moeilijk seizoen van Barcelona? Voor Barcelona was het vooralsnog geen uitmuntend seizoen. De trotse Catalanen moesten de landstitel aan de rivalen uit de hoofstad laten en ook in de Copa del Rey werden ze in de kwartfinale gewipt door Athletic Bilbao. De Champions League is dan ook de laatste kans om het seizoen alsnog goed te maken, maar daarvoor moeten ze wel voorbij een Bayern in vorm. . Champions League als reddingsboei voor moeilijk seizoen van Barcelona? Voor Barcelona was het vooralsnog geen uitmuntend seizoen. De trotse Catalanen moesten de landstitel aan de rivalen uit de hoofstad laten en ook in de Copa del Rey werden ze in de kwartfinale gewipt door Athletic Bilbao. De Champions League is dan ook de laatste kans om het seizoen alsnog goed te maken, maar daarvoor moeten ze wel voorbij een Bayern in vorm.

11:16 Zijn eerste seizoen als Barcelona-coach was nog geen hoogvlieger voor Quique Sétien. vooraf, 11 uur 16. Zijn eerste seizoen als Barcelona-coach was nog geen hoogvlieger voor Quique Sétien

11:05 vooraf, 11 uur 05. Flick: "Nagedacht hoe we Messi zullen opvangen". Coach Hansi Flick weet wie aan Spaanse zijde het verschil kan maken, al ziet hij vooral een sterk team als tegenstander. "Het is niet Bayern tegen Messi. Natuurlijk is hij van wereldklasse en hebben we nagedacht over hoe we hem zullen opvangen. Maar dat ga ik hier niet uit de doeken doen." "Beide teams hebben enorm veel kwaliteit in hun rangen. We weten allemaal dat wanneer twee van zulke topteams elkaar treffen, dat geluk een bepalende factor kan zijn. Maar wij willen ons eigen geluk afdwingen", klinkt Flick strijdvaardig. . Flick: "Nagedacht hoe we Messi zullen opvangen" Coach Hansi Flick weet wie aan Spaanse zijde het verschil kan maken, al ziet hij vooral een sterk team als tegenstander. "Het is niet Bayern tegen Messi. Natuurlijk is hij van wereldklasse en hebben we nagedacht over hoe we hem zullen opvangen. Maar dat ga ik hier niet uit de doeken doen."

"Beide teams hebben enorm veel kwaliteit in hun rangen. We weten allemaal dat wanneer twee van zulke topteams elkaar treffen, dat geluk een bepalende factor kan zijn. Maar wij willen ons eigen geluk afdwingen", klinkt Flick strijdvaardig.

11:00 vooraf, 11 uur . Müller: "Beide teams zullen de bal opeisen". Een dag voor de kraker tussen Barcelona en Bayern München hebben Bayern-coach Hansi Flick en sterkhouder Thomas Müller de pers toegesproken. Müller, die in de competitie goed was voor maar liefst 21 assists en 8 doelpunten, ziet gelijkenissen tussen beide teams. "We zullen allebei de bal opeisen, maar ook als we de bal niet hebben willen we sterk zijn en druk zetten." "De sfeer in de groep is uitstekend", aldus Müller. "In lijn met onze reeks overwinningen in de competitie willen we ook nu winnen. We hebben vertrouwen in ons spel." . Müller: "Beide teams zullen de bal opeisen" Een dag voor de kraker tussen Barcelona en Bayern München hebben Bayern-coach Hansi Flick en sterkhouder Thomas Müller de pers toegesproken.

Müller, die in de competitie goed was voor maar liefst 21 assists en 8 doelpunten, ziet gelijkenissen tussen beide teams. "We zullen allebei de bal opeisen, maar ook als we de bal niet hebben willen we sterk zijn en druk zetten."

"De sfeer in de groep is uitstekend", aldus Müller. "In lijn met onze reeks overwinningen in de competitie willen we ook nu winnen. We hebben vertrouwen in ons spel."

10:59 - Vooraf Vooraf, 10 uur 59

Opstelling Barcelona. Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Luis Suárez Opstelling Barcelona Luis Suárez, Lionel Messi, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Nélson Semedo, Marc-André ter Stegen

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Thomas Müller, Thiago, Ivan Perišic, Robert Lewandowski Opstelling FC Bayern München Robert Lewandowski, Ivan Perišic, Thiago, Thomas Müller, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich, Manuel Neuer