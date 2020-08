LIVE: Bayern München tikt Barcelona van het kastje naar de muur

89' tweede helft, minuut 89. En nog maar eens Coutinho! Barcelona laat zich helemaal afslachten. Alweer bijzonder slap verdedigen bij de Catalanen en Coutinho zegt nog maar eens dankjewel. Met zijn tweede van de avond zorgt hij voor een historische 2-8! . En nog maar eens Coutinho! Barcelona laat zich helemaal afslachten. Alweer bijzonder slap verdedigen bij de Catalanen en Coutinho zegt nog maar eens dankjewel. Met zijn tweede van de avond zorgt hij voor een historische 2-8!

89' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 89 door Philippe Coutinho van FC Bayern München. 2, 8. goal Barcelona FC Bayern München 2 8

86' tweede helft, minuut 86. Barça moet de kelk tot op de bodem ledigen. Het gaat van kwaad naar erger voor Barcelona. Achteraan loopt het helemaal verkeerd en Coutinho profiteert. Bayern straft Barcelona genadeloos af. . Barça moet de kelk tot op de bodem ledigen Het gaat van kwaad naar erger voor Barcelona. Achteraan loopt het helemaal verkeerd en Coutinho profiteert. Bayern straft Barcelona genadeloos af.



85' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 85 door Philippe Coutinho van FC Bayern München. 2, 7. goal Barcelona FC Bayern München 2 7

85' Gele kaart voor Joshua Kimmich van FC Bayern München tijdens tweede helft, minuut 85 Joshua Kimmich FC Bayern München

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij FC Bayern München, Corentin Tolisso erin, Leon Goretzka eruit wissel Leon Goretzka Corentin Tolisso

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij FC Bayern München, Lucas Hernández erin, Alphonso Davies eruit wissel Alphonso Davies Lucas Hernández

84' tweede helft, minuut 84. Het doelpunt telt! De cijfers ogen bijzonder zwaar voor Barcelona. . Het doelpunt telt! De cijfers ogen bijzonder zwaar voor Barcelona.

82' tweede helft, minuut 82. Pakt ook Lewandowski zijn goaltje mee? De vernedering is compleet voor Barcelona. Lewandowski steekt het mes nog wat dieper in de wonde. Na alweer een knappe combinatie pakt de Poolse spits op aangeven van Coutinho ook zijn goaltje mee. Of stond hij buitenspel? De VAR moet beslissen. . Pakt ook Lewandowski zijn goaltje mee? De vernedering is compleet voor Barcelona. Lewandowski steekt het mes nog wat dieper in de wonde. Na alweer een knappe combinatie pakt de Poolse spits op aangeven van Coutinho ook zijn goaltje mee. Of stond hij buitenspel? De VAR moet beslissen.

82' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 82 door Robert Lewandowski van FC Bayern München. 2, 6. goal Barcelona FC Bayern München 2 6

82' tweede helft, minuut 82.

80' Zit Setién voor de laatste keer op de bank bij Barcelona? tweede helft, minuut 80. Zit Setién voor de laatste keer op de bank bij Barcelona? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij FC Bayern München, Niklas Süle erin, Jérôme Boateng eruit wissel Jérôme Boateng Niklas Süle

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij FC Bayern München, Philippe Coutinho erin, Serge Gnabry eruit wissel Serge Gnabry Philippe Coutinho

75' tweede helft, minuut 75. Dubbele wissel. Coutinho en Süle komen in de ploeg bij Bayern. Voor Gnabry en Boateng zit de wedstrijd erop. . Dubbele wissel Coutinho en Süle komen in de ploeg bij Bayern. Voor Gnabry en Boateng zit de wedstrijd erop.

70' tweede helft, minuut 70. Bij Barcelona droppen ze Fati nog in de ploeg. Hij neemt de plaats in van Busquets. Een aanvallende wissel dus, het is maar de vraag of Barcelona daar geen prijs voor betaalt. . Bij Barcelona droppen ze Fati nog in de ploeg. Hij neemt de plaats in van Busquets. Een aanvallende wissel dus, het is maar de vraag of Barcelona daar geen prijs voor betaalt.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij FC Barcelona, Ansu Fati erin, Sergio Busquets eruit wissel Sergio Busquets Ansu Fati

68' tweede helft, minuut 68. Semedo blijft de fouten opstapelen. Müller profiteert en legt de bal panklaar voor Coman, maar Jordi Alba kan zich nog net in de baan van het schot gooien. Het is een lijdensweg voor het team van Quique Sétien. Blijft die na vanavond nog aan boord? . Semedo blijft de fouten opstapelen. Müller profiteert en legt de bal panklaar voor Coman, maar Jordi Alba kan zich nog net in de baan van het schot gooien. Het is een lijdensweg voor het team van Quique Sétien. Blijft die na vanavond nog aan boord?

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij FC Bayern München, Kingsley Coman erin, Ivan Perišic eruit wissel Ivan Perišic Kingsley Coman

67' tweede helft, minuut 67. Ook bij Bayern achten ze de tijd nu rijp voor een wissel. Doelpuntenmaker Perisic wordt naar de kant gehaald, Coman is zijn vervanger. . Ook bij Bayern achten ze de tijd nu rijp voor een wissel. Doelpuntenmaker Perisic wordt naar de kant gehaald, Coman is zijn vervanger.

63' tweede helft, minuut 63.

63' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 63 door Joshua Kimmich van FC Bayern München. 2, 5. goal Barcelona FC Bayern München 2 5

63' tweede helft, minuut 63. Kimmich bekroont heerlijke flits van Davies. Bayern doet er nog ééntje bij na een geweldige actie van Davies. Die zet Semedo heerlijk in de wind, stoomt door langs de achterlijn en schotelt Kimmich een niet te missen kans voor. Kimmich scoort, maar deze goal is voor 90% van Davies. . Kimmich bekroont heerlijke flits van Davies Bayern doet er nog ééntje bij na een geweldige actie van Davies. Die zet Semedo heerlijk in de wind, stoomt door langs de achterlijn en schotelt Kimmich een niet te missen kans voor. Kimmich scoort, maar deze goal is voor 90% van Davies.

60' Gele kaart voor Jordi Alba van FC Barcelona tijdens tweede helft, minuut 60 Jordi Alba FC Barcelona

58' tweede helft, minuut 58.

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Luis Suárez van FC Barcelona. 2, 4. goal Barcelona FC Bayern München 2 4

57' tweede helft, minuut 57. Suarez geeft Neuer het nakijken. Zit er dan toch nog een comeback van Barcelona in? Suarez kapt Boateng (te) makkelijk uit en neemt ook Neuer te grazen met zijn stevige linker. Een doekje voor het bloeden of zit er meer in voor Barça? . Suarez geeft Neuer het nakijken Zit er dan toch nog een comeback van Barcelona in? Suarez kapt Boateng (te) makkelijk uit en neemt ook Neuer te grazen met zijn stevige linker. Een doekje voor het bloeden of zit er meer in voor Barça?

55' tweede helft, minuut 55. Suarez pakt uit met een venijnige overtreding op Thiago. Het komt hem op een terechte gele kaart te staan. . Suarez pakt uit met een venijnige overtreding op Thiago. Het komt hem op een terechte gele kaart te staan.

54' Gele kaart voor Luis Suárez van FC Barcelona tijdens tweede helft, minuut 54 Luis Suárez FC Barcelona

53' tweede helft, minuut 53. Geen treffer voor Lewandowski. Ook Lewandowski pikt op aangeven van Müller zijn graantje mee, maar het feest gaat niet door. De goal wordt afgekeurd voor buitenspel. . Geen treffer voor Lewandowski Ook Lewandowski pikt op aangeven van Müller zijn graantje mee, maar het feest gaat niet door. De goal wordt afgekeurd voor buitenspel.

52' Gele kaart voor Alphonso Davies van FC Bayern München tijdens tweede helft, minuut 52 Alphonso Davies FC Bayern München

51' tweede helft, minuut 51. Goretzka is de volgende die zijn kans waagt bij Bayern. Na een knappe borstcontrole haalt hij in één tijd uit, maar zijn poging gaat hoog over. . Goretzka is de volgende die zijn kans waagt bij Bayern. Na een knappe borstcontrole haalt hij in één tijd uit, maar zijn poging gaat hoog over.

49' tweede helft, minuut 49. Bayern lijkt niet van plan om gas terug te nemen. Müller legt de bal goed af voor Perisic. Die heeft tijd en ruimte, maar mikt te centraal op Ter Stegen. Die pakt de bal wel pas in twee tijden. . Bayern lijkt niet van plan om gas terug te nemen. Müller legt de bal goed af voor Perisic. Die heeft tijd en ruimte, maar mikt te centraal op Ter Stegen. Die pakt de bal wel pas in twee tijden.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Barcelona begint met één frisse kracht aan de tweede helft. Griezmann neemt de plaats in van Sergi Roberto. Kunnen de Catalanen nog een vuist maken tegen Bayern? . 2e helft Barcelona begint met één frisse kracht aan de tweede helft. Griezmann neemt de plaats in van Sergi Roberto. Kunnen de Catalanen nog een vuist maken tegen Bayern?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij FC Barcelona, Antoine Griezmann erin, Sergi Roberto eruit wissel Sergi Roberto Antoine Griezmann

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Barcelona likt zijn wonden na een stevige pandoering van Bayern. De vroege openingsgoal van Müller werd nog uitgewist door een owngoal van Alaba, maar daarna liet Bayern Barça alle kleuren van de regenboog zien. Perisic, Gnabry en nog eens Müller zorgden voor een 1-4-ruststand. . Rust Barcelona likt zijn wonden na een stevige pandoering van Bayern. De vroege openingsgoal van Müller werd nog uitgewist door een owngoal van Alaba, maar daarna liet Bayern Barça alle kleuren van de regenboog zien. Perisic, Gnabry en nog eens Müller zorgden voor een 1-4-ruststand.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Suarez wordt eindelijk nog eens in stelling gebracht en haalt stevig uit vanaf de rand van de zestien. Maar niet stevig genoeg om Neuer te verschalken. . Suarez wordt eindelijk nog eens in stelling gebracht en haalt stevig uit vanaf de rand van de zestien. Maar niet stevig genoeg om Neuer te verschalken.

42' Gele kaart voor Jérôme Boateng van FC Bayern München tijdens eerste helft, minuut 42 Jérôme Boateng FC Bayern München

42' eerste helft, minuut 42. Suarez ontsnapt aan kaart. Boateng pakt geel voor een overtreding op Suarez, maar de Uruguayaan mag blij zijn dat hij zélf aan een kaart ontsnapt. Hij ging vol op de voet van Thiago staan, maar scheidsrechter Skomina zag het door de vingers. . Suarez ontsnapt aan kaart Boateng pakt geel voor een overtreding op Suarez, maar de Uruguayaan mag blij zijn dat hij zélf aan een kaart ontsnapt. Hij ging vol op de voet van Thiago staan, maar scheidsrechter Skomina zag het door de vingers.

39' eerste helft, minuut 39. Nog maar eens een kans voor Bayern. Lewandowski kan koppen op een hoekschop, maar besluit in de handen van Ter Stegen. Ondanks de ruime marge blijft Bayern voluit voor de aanval kiezen. . Nog maar eens een kans voor Bayern. Lewandowski kan koppen op een hoekschop, maar besluit in de handen van Ter Stegen. Ondanks de ruime marge blijft Bayern voluit voor de aanval kiezen.

38' eerste helft, minuut 38. Barcelona kan niet mee. Barcelona wordt op alle fronten overklast. Bij elke versnelling van Bayern gaan alle alarmbellen af bij de Catalanen. Messi en co kunnen het tempo van Bayern eenvoudigweg niet bijbenen. De strijd lijkt gestreden. . Barcelona kan niet mee Barcelona wordt op alle fronten overklast. Bij elke versnelling van Bayern gaan alle alarmbellen af bij de Catalanen. Messi en co kunnen het tempo van Bayern eenvoudigweg niet bijbenen. De strijd lijkt gestreden.

36' eerste helft, minuut 36. Ter Stegen is niet aan zijn beste wedstrijd bezig. Slordig uitspelen leidt alweer tot balverlies, maar Perisic is iets te overmoedig met zijn schot. Bayern is heer en meester. . Ter Stegen is niet aan zijn beste wedstrijd bezig. Slordig uitspelen leidt alweer tot balverlies, maar Perisic is iets te overmoedig met zijn schot. Bayern is heer en meester.

33' eerste helft, minuut 33.

32' eerste helft, minuut 32. Müller deelt nog maar eens een tik uit! Bayern gaat verschroeiend te werk, bij Barcelona kunnen ze niet volgen. Kimmich brengt de bal vanaf rechts voor doel en aan de eerste paal tikt Müller zijn tweede van de avond voorbij Ter Stegen. Komt Barcelona dit nog te boven? . Müller deelt nog maar eens een tik uit! Bayern gaat verschroeiend te werk, bij Barcelona kunnen ze niet volgen. Kimmich brengt de bal vanaf rechts voor doel en aan de eerste paal tikt Müller zijn tweede van de avond voorbij Ter Stegen. Komt Barcelona dit nog te boven?

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Thomas Müller van FC Bayern München. 1, 4. goal Barcelona FC Bayern München 1 4

31' eerste helft, minuut 31. Ter Stegen gaat de mist in. Bijna 1-4. Ter Stegen levert de bal zomaar in, maar Lewandowski kan net niet profiteren. Zijn poging gaat nipt naast. Bij Barcelona is het alle hens aan dek. . Ter Stegen gaat de mist in Bijna 1-4. Ter Stegen levert de bal zomaar in, maar Lewandowski kan net niet profiteren. Zijn poging gaat nipt naast. Bij Barcelona is het alle hens aan dek.

28' eerste helft, minuut 28.

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Serge Gnabry van FC Bayern München. 1, 3. goal Barcelona FC Bayern München 1 3

27' eerste helft, minuut 27. Gnabry diept de kloof uit! Daarnet nog een assist, maar nu doet hij het gewoon zelf. Na een heerlijke deviatie van Goretzka stormt Gnabry op Ter Stegen af en de Barça-doelman blijft kansloos achter. Barcelona in de problemen. . Gnabry diept de kloof uit! Daarnet nog een assist, maar nu doet hij het gewoon zelf. Na een heerlijke deviatie van Goretzka stormt Gnabry op Ter Stegen af en de Barça-doelman blijft kansloos achter. Barcelona in de problemen.

26' eerste helft, minuut 26. Barcelona probeert meteen te reageren en versiert twee hoekschoppen op een rij. Uiteindelijk kopt Lenglet nipt naast, maar hij stond wel buitenspel. . Barcelona probeert meteen te reageren en versiert twee hoekschoppen op een rij. Uiteindelijk kopt Lenglet nipt naast, maar hij stond wel buitenspel.

22' eerste helft, minuut 22.

22' eerste helft, minuut 22. Perisic doet het voor Bayern! Bayern klimt weer op voorsprong. Na balverlies van Sergi Roberto schakelt de Duitse Rekordmeister razendsnel om. Gnabry speelt Perisic aan en vanuit een scherpe hoek neemt die Ter Stegen te grazen. . Perisic doet het voor Bayern! Bayern klimt weer op voorsprong. Na balverlies van Sergi Roberto schakelt de Duitse Rekordmeister razendsnel om. Gnabry speelt Perisic aan en vanuit een scherpe hoek neemt die Ter Stegen te grazen.

21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Ivan Perišic van FC Bayern München. 1, 2. goal Barcelona FC Bayern München 1 2

20' eerste helft, minuut 20. Messi mag zich centraal wel erg makkelijk doorzettten. Eenmaal in de zestien durven ze niet aan de Argentijn te komen, maar die besluit te zwak op Neuer. . Messi mag zich centraal wel erg makkelijk doorzettten. Eenmaal in de zestien durven ze niet aan de Argentijn te komen, maar die besluit te zwak op Neuer.

19' eerste helft, minuut 19. Bayern zet Barcelona even vast in de eigen zestien met enkele hoekschoppen op een rij. De storm van de beginfase is wat gaan liggen, maar de intensiteit blijft groot. . Bayern zet Barcelona even vast in de eigen zestien met enkele hoekschoppen op een rij. De storm van de beginfase is wat gaan liggen, maar de intensiteit blijft groot.

17' eerste helft, minuut 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12' eerste helft, minuut 12. Het tempo blijft verschroeiend hoog. Davies schudt een prima voorzet uit zijn sloffen. Lenglet voorkomt erger voor Barcelona en kopt de bal in hoekschop. Die levert niks op. . Het tempo blijft verschroeiend hoog. Davies schudt een prima voorzet uit zijn sloffen. Lenglet voorkomt erger voor Barcelona en kopt de bal in hoekschop. Die levert niks op.

11' eerste helft, minuut 11. Messi op de paal! Daar is Barcelona opnieuw! Een indraaiende voorzet van Messi gaat aan alles en iedereen voorbij en strandt op de paal. Wat een begin van deze wedstrijd! . Messi op de paal! Daar is Barcelona opnieuw! Een indraaiende voorzet van Messi gaat aan alles en iedereen voorbij en strandt op de paal. Wat een begin van deze wedstrijd!

10' eerste helft, minuut 10. Barcelona schakelt plots een versnelling hoger. Met een heerlijke pass brengt Semedo Suarez alleen voor Neuer. De 2-1 hangt in de lucht, maar Neuer brengt redding voor Bayern. . Barcelona schakelt plots een versnelling hoger. Met een heerlijke pass brengt Semedo Suarez alleen voor Neuer. De 2-1 hangt in de lucht, maar Neuer brengt redding voor Bayern.

8' eerste helft, minuut 8.

7' eerste helft, minuut 7.

7' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 7 door David Alaba van FC Barcelona. 1, 1. own goal Barcelona FC Bayern München 1 1

7' eerste helft, minuut 7. Owngoal van Alaba! De voorsprong van Bayern is alweer weg, na een wel erg ongelukkige actie van Alaba. Die werkt een voorzet van Jordi Alba in eigen doel. Neuer kan de bal net niet over de lat tikken. . Owngoal van Alaba! De voorsprong van Bayern is alweer weg, na een wel erg ongelukkige actie van Alaba. Die werkt een voorzet van Jordi Alba in eigen doel. Neuer kan de bal net niet over de lat tikken.

4' eerste helft, minuut 4.

4' eerste helft, minuut 4. Müller zet Bayern meteen op weg! Droomstart voor Bayern! Na een knappe één-twee met Lewandowski geeft Müller Ter Stegen het nakijken. Barcelona is al meteen op achtervolgen aangewezen. . Müller zet Bayern meteen op weg! Droomstart voor Bayern! Na een knappe één-twee met Lewandowski geeft Müller Ter Stegen het nakijken. Barcelona is al meteen op achtervolgen aangewezen.

4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Thomas Müller van FC Bayern München. 0, 1. goal Barcelona FC Bayern München 0 1

3' eerste helft, minuut 3. Suarez net niet! De eerste kans van de wedstrijd is voor Barcelona. Boateng kan nog net een gevaarlijke voorzet deviëren. De vrijstaande Suarez kan zo net niet bij de bal. . Suarez net niet! De eerste kans van de wedstrijd is voor Barcelona. Boateng kan nog net een gevaarlijke voorzet deviëren. De vrijstaande Suarez kan zo net niet bij de bal.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Barcelona heeft de kraker tegen Bayern München op gang getrapt. Maakt Bayern zijn favorietenrol waar of stoot Barça door naar de halve finales? . Aftrap Barcelona heeft de kraker tegen Bayern München op gang getrapt. Maakt Bayern zijn favorietenrol waar of stoot Barça door naar de halve finales?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:50 Kan Barcelona profiteren van de favorietenrol bij Bayern? vooraf, 20 uur 50. Kan Barcelona profiteren van de favorietenrol bij Bayern? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:47 vooraf, 20 uur 47. De laatste confrontatie tussen Barcelona en Bayern München was in de kwartfinales van de Champions League in 2015. Barça won toen op eigen veld de heenwedstrijd met 3-0 en kwam met een 3-2-nederlaag in München niet meer in de problemen. Barcelona won uiteindelijk de Champions League, de laatste eindzege op het kampioenenbal voor de Catalanen. . De laatste confrontatie tussen Barcelona en Bayern München was in de kwartfinales van de Champions League in 2015. Barça won toen op eigen veld de heenwedstrijd met 3-0 en kwam met een 3-2-nederlaag in München niet meer in de problemen. Barcelona won uiteindelijk de Champions League, de laatste eindzege op het kampioenenbal voor de Catalanen.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Zicht op eindwinst? Wie vanavond doorstoot, zou wel eens een goede kans kunnen maken op eindwinst in de Champions League. Tenminste, als we mogen voortgaan op de 3 vorige confrontaties tussen Barcelona en Bayern. Het team dat toen won, mocht uiteindelijk ook de Beker met de Grote Oren in de lucht steken. Barcelona deed dat in 2009 en 2015, nadat het Bayern respectievelijk in de kwartfinales en de halve finales uitgeschakeld had. Bayern in 2013, nadat het Barça verslagen had in de halve finales. . Zicht op eindwinst? Wie vanavond doorstoot, zou wel eens een goede kans kunnen maken op eindwinst in de Champions League. Tenminste, als we mogen voortgaan op de 3 vorige confrontaties tussen Barcelona en Bayern. Het team dat toen won, mocht uiteindelijk ook de Beker met de Grote Oren in de lucht steken. Barcelona deed dat in 2009 en 2015, nadat het Bayern respectievelijk in de kwartfinales en de halve finales uitgeschakeld had. Bayern in 2013, nadat het Barça verslagen had in de halve finales.

20:38 Geen enkele Duitser heeft meer CL-matchen op zijn teller staan dan Thomas Müller. vooraf, 20 uur 38. Geen enkele Duitser heeft meer CL-matchen op zijn teller staan dan Thomas Müller. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:34 vooraf, 20 uur 34. Laatste 4 zonder Spaanse ploeg? Als Barcelona vanavond uitgeschakeld wordt, dan krijgen we voor het eerst sinds het seizoen 2006-2007 geen Spaanse ploeg in de halve finales. . Laatste 4 zonder Spaanse ploeg? Als Barcelona vanavond uitgeschakeld wordt, dan krijgen we voor het eerst sinds het seizoen 2006-2007 geen Spaanse ploeg in de halve finales.

20:33 Veel ervaring tussen de lijnen bij Barça vanavond. vooraf, 20 uur 33. Veel ervaring tussen de lijnen bij Barça vanavond. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:29 vooraf, 20 uur 29. Clash van 2 voetbalgrootmachten. Dat er vanavond een kraker tussen twee voetbalgrootheden op het menu staat, mag duidelijk zijn. Van de 8 clubs die in Lissabon de eindfase van de Champions League spelen, hebben enkel Barcelona en Bayern de eindoverwinning al gepakt. Samen hebben ze 10 eindzeges in de Europacup I/Champions League. Netjes verdeeld: 5 trofeeën voor Barcelona, 5 voor Bayern. . Clash van 2 voetbalgrootmachten Dat er vanavond een kraker tussen twee voetbalgrootheden op het menu staat, mag duidelijk zijn. Van de 8 clubs die in Lissabon de eindfase van de Champions League spelen, hebben enkel Barcelona en Bayern de eindoverwinning al gepakt. Samen hebben ze 10 eindzeges in de Europacup I/Champions League. Netjes verdeeld: 5 trofeeën voor Barcelona, 5 voor Bayern.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:28 vooraf, 20 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:37 vooraf, 19 uur 37. Umtiti, niet in selectie, is besmet met coronavirus. Het coronavirus heeft de selectie van Barcelona steeds meer in zijn greep. Enkele dagen geleden kwam de positieve test van Jean-Clair Todibo aan het licht, nu heeft ook Samuel Umtiti een positief resultaat afgeleverd. De Franse verdediger vertoont geen symptomen en zit in thuisisolatie. Door blessureleed zat hij sowieso niet in de selectie voor de kraker tegen Bayern München van vanavond. . Umtiti, niet in selectie, is besmet met coronavirus Het coronavirus heeft de selectie van Barcelona steeds meer in zijn greep.

Enkele dagen geleden kwam de positieve test van Jean-Clair Todibo aan het licht, nu heeft ook Samuel Umtiti een positief resultaat afgeleverd.



De Franse verdediger vertoont geen symptomen en zit in thuisisolatie. Door blessureleed zat hij sowieso niet in de selectie voor de kraker tegen Bayern München van vanavond.

19:35 vooraf, 19 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:23 vooraf, 11 uur 23. Sétien: "Wij zijn nog steeds Barcelona". Op de gebruikelijke persconferentie de dag voor de wedstrijd blikte ook Barça-coach Sétien vooruit. "Bayern heeft een ongelofelijk sterk team. Maar wij zijn nog steeds wie zijn en zullen in de wedstrijd ons ding doen. Het zal een erg spannende partij worden met veel kansen aan beide zijden." . Sétien: "Wij zijn nog steeds Barcelona" Op de gebruikelijke persconferentie de dag voor de wedstrijd blikte ook Barça-coach Sétien vooruit. "Bayern heeft een ongelofelijk sterk team. Maar wij zijn nog steeds wie zijn en zullen in de wedstrijd ons ding doen. Het zal een erg spannende partij worden met veel kansen aan beide zijden."

11:19 vooraf, 11 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:17 vooraf, 11 uur 17. Champions League als reddingsboei voor moeilijk seizoen van Barcelona? Voor Barcelona was het vooralsnog geen uitmuntend seizoen. De trotse Catalanen moesten de landstitel aan de rivalen uit de hoofstad laten en ook in de Copa del Rey werden ze in de kwartfinale gewipt door Athletic Bilbao. De Champions League is dan ook de laatste kans om het seizoen alsnog goed te maken, maar daarvoor moeten ze wel voorbij een Bayern in vorm. . Champions League als reddingsboei voor moeilijk seizoen van Barcelona? Voor Barcelona was het vooralsnog geen uitmuntend seizoen. De trotse Catalanen moesten de landstitel aan de rivalen uit de hoofstad laten en ook in de Copa del Rey werden ze in de kwartfinale gewipt door Athletic Bilbao. De Champions League is dan ook de laatste kans om het seizoen alsnog goed te maken, maar daarvoor moeten ze wel voorbij een Bayern in vorm.

11:16 Zijn eerste seizoen als Barcelona-coach was nog geen hoogvlieger voor Quique Sétien. vooraf, 11 uur 16. Zijn eerste seizoen als Barcelona-coach was nog geen hoogvlieger voor Quique Sétien

11:05 vooraf, 11 uur 05. Flick: "Nagedacht hoe we Messi zullen opvangen". Coach Hansi Flick weet wie aan Spaanse zijde het verschil kan maken, al ziet hij vooral een sterk team als tegenstander. "Het is niet Bayern tegen Messi. Natuurlijk is hij van wereldklasse en hebben we nagedacht over hoe we hem zullen opvangen. Maar dat ga ik hier niet uit de doeken doen." "Beide teams hebben enorm veel kwaliteit in hun rangen. We weten allemaal dat wanneer twee van zulke topteams elkaar treffen, dat geluk een bepalende factor kan zijn. Maar wij willen ons eigen geluk afdwingen", klinkt Flick strijdvaardig. . Flick: "Nagedacht hoe we Messi zullen opvangen" Coach Hansi Flick weet wie aan Spaanse zijde het verschil kan maken, al ziet hij vooral een sterk team als tegenstander. "Het is niet Bayern tegen Messi. Natuurlijk is hij van wereldklasse en hebben we nagedacht over hoe we hem zullen opvangen. Maar dat ga ik hier niet uit de doeken doen."

"Beide teams hebben enorm veel kwaliteit in hun rangen. We weten allemaal dat wanneer twee van zulke topteams elkaar treffen, dat geluk een bepalende factor kan zijn. Maar wij willen ons eigen geluk afdwingen", klinkt Flick strijdvaardig.

11:04 vooraf, 11 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:00 vooraf, 11 uur . Müller: "Beide teams zullen de bal opeisen". Een dag voor de kraker tussen Barcelona en Bayern München hebben Bayern-coach Hansi Flick en sterkhouder Thomas Müller de pers toegesproken. Müller, die in de competitie goed was voor maar liefst 21 assists en 8 doelpunten, ziet gelijkenissen tussen beide teams. "We zullen allebei de bal opeisen, maar ook als we de bal niet hebben willen we sterk zijn en druk zetten." "De sfeer in de groep is uitstekend", aldus Müller. "In lijn met onze reeks overwinningen in de competitie willen we ook nu winnen. We hebben vertrouwen in ons spel." . Müller: "Beide teams zullen de bal opeisen" Een dag voor de kraker tussen Barcelona en Bayern München hebben Bayern-coach Hansi Flick en sterkhouder Thomas Müller de pers toegesproken.

Müller, die in de competitie goed was voor maar liefst 21 assists en 8 doelpunten, ziet gelijkenissen tussen beide teams. "We zullen allebei de bal opeisen, maar ook als we de bal niet hebben willen we sterk zijn en druk zetten."

"De sfeer in de groep is uitstekend", aldus Müller. "In lijn met onze reeks overwinningen in de competitie willen we ook nu winnen. We hebben vertrouwen in ons spel."

10:59 vooraf, 10 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:59 - Vooraf Vooraf, 10 uur 59

Opstelling Barcelona. Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Luis Suárez Opstelling Barcelona Luis Suárez, Lionel Messi, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Nélson Semedo, Marc-André ter Stegen

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Thiago, Thomas Müller, Leon Goretzka, Ivan Perišic, Robert Lewandowski Opstelling FC Bayern München Robert Lewandowski, Ivan Perišic, Leon Goretzka, Thomas Müller, Thiago, Serge Gnabry, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich, Manuel Neuer