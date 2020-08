Mbappé staat "normaal gezien" op wedstrijdblad tegen Atalanta

Kylian Mbappé liep in de bekerfinale een zware verstuiking aan zijn enkel op en leek drie weken buiten strijd te zijn. Maar vroeger dan verwacht stond het Franse wonderkind weer op het trainingsveld. "Als hij goed traint, staat hij op het wedstrijdblad", zegt coach Thomas Tüchel. "Misschien kan hij de wedstrijd wel afwerken met Neymar." Met 30 goals in 34 wedstrijden voor PSG speelt Mbappé al een heel seizoen een belangrijke rol.

vooraf, 11 uur 44. Speelt Mbappé of speelt hij niet? Kylian Mbappé liep in de bekerfinale een zware verstuiking aan zijn enkel op en leek drie weken buiten strijd te zijn. Maar vroeger dan verwacht stond het Franse wonderkind weer op het trainingsveld. "Als hij goed traint, staat hij op het wedstrijdblad", zegt coach Thomas Tüchel. "Misschien kan hij de wedstrijd wel afwerken met Neymar." Met 30 goals in 34 wedstrijden voor PSG speelt Mbappé al een heel seizoen een belangrijke rol. .

vooraf, 11 uur 39. PSG raakte nog nooit voorbij de kwartfinales in de Champions League. Tegen Atalanta hoopt het eindelijk over die drempel te kunnen springen. Neymar, die in 2015 de Beker met de Grote Oren in de lucht mocht steken met Barcelona, moet de Franse topclub naar de halve finales leiden. "Hij kan goed om met de druk", zegt coach Thomas Tüchel. .