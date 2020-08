LIVE: PSG moet achtervolgen na heerlijke openingsgoal van Pasalic

77' tweede helft, minuut 77. Neymar te slap. PSG leunt op de individuele flitsen van Mbappé en Neymar. Nu is het de Braziliaan die zijn kans waagt, maar zijn schot is te slap om Sportiello in de problemen te brengen. . Neymar te slap PSG leunt op de individuele flitsen van Mbappé en Neymar. Nu is het de Braziliaan die zijn kans waagt, maar zijn schot is te slap om Sportiello in de problemen te brengen.

76' tweede helft, minuut 76. Rico stond helemaal klaar om de plaats van Navas in te nemen, maar van een wissel lijkt plots geen sprake meer. . Rico stond helemaal klaar om de plaats van Navas in te nemen, maar van een wissel lijkt plots geen sprake meer.

76' Gele kaart voor Leandro Paredes van Paris Saint-Germain tijdens tweede helft, minuut 76 Leandro Paredes Paris Saint-Germain

74' tweede helft, minuut 74. Sportiello voorkomt de 1-1. Mbappé ontbindt eindelijk zijn duivels. De invaller wordt perfect gelanceerd, snijdt de zestien in en gaat voor de korte hoek, maar Sportiello pakt uit met een uitstekende reflex. . Sportiello voorkomt de 1-1 Mbappé ontbindt eindelijk zijn duivels. De invaller wordt perfect gelanceerd, snijdt de zestien in en gaat voor de korte hoek, maar Sportiello pakt uit met een uitstekende reflex.

73' tweede helft, minuut 73.

72' tweede helft, minuut 72. Navas blijft nog even staan. Eerst worden Draxler en Paredes nog in de ploeg gedropt bij PSG. Herrera en Gueye moeten naar de kant. . Navas blijft nog even staan. Eerst worden Draxler en Paredes nog in de ploeg gedropt bij PSG. Herrera en Gueye moeten naar de kant.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Paris Saint-Germain, Leandro Paredes erin, Idrissa Gueye eruit wissel Idrissa Gueye Leandro Paredes

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Paris Saint-Germain, Julian Draxler erin, Ander Herrera eruit wissel Ander Herrera Julian Draxler

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Atalanta, Luís Muriel erin, Mario Pasalic eruit wissel Mario Pasalic Luís Muriel

69' tweede helft, minuut 69. Blessure bij Navas? Voor doelpuntenmaker Pasalic zit de wedstrijd erop, hij wordt afgelost door Muriel. Intussen lijkt er ook een probleem bij Navas. Sergio Rico maakt zich klaar om in te vallen. . Blessure bij Navas? Voor doelpuntenmaker Pasalic zit de wedstrijd erop, hij wordt afgelost door Muriel. Intussen lijkt er ook een probleem bij Navas. Sergio Rico maakt zich klaar om in te vallen.

67' Gele kaart voor Rafael Tolói van Atalanta tijdens tweede helft, minuut 67 Rafael Tolói Atalanta

67' tweede helft, minuut 67. Toloi is de volgende die bij Atalanta een gele kaart krijgt. Hij hield Mbappé net iets te opzichtig af. Als het straks een eerste halve finale in de Champions League oplevert, zal niemand bij de Italianen erom malen. . Toloi is de volgende die bij Atalanta een gele kaart krijgt. Hij hield Mbappé net iets te opzichtig af. Als het straks een eerste halve finale in de Champions League oplevert, zal niemand bij de Italianen erom malen.

66' tweede helft, minuut 66.

63' tweede helft, minuut 63. Beginnen ze bij PSG al nerveus naar de klok te kijken? Het team van Thomas Tuchel heeft nog een halfuur om minstens verlengingen af te dwingen. . Beginnen ze bij PSG al nerveus naar de klok te kijken? Het team van Thomas Tuchel heeft nog een halfuur om minstens verlengingen af te dwingen.

61' tweede helft, minuut 61. Daar is Mbappé. Dubbele wissel bij Atalanta. Gomez gaat naar de kant voor Malinovskiy en Djimsiti ruimt plaats voor Palomino. Bij PSG komt Mbappé op het veld voor Sarabia. . Daar is Mbappé Dubbele wissel bij Atalanta. Gomez gaat naar de kant voor Malinovskiy en Djimsiti ruimt plaats voor Palomino. Bij PSG komt Mbappé op het veld voor Sarabia.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Atalanta, Jose Luis Palomino erin, Berat Djimsiti eruit wissel Berat Djimsiti Jose Luis Palomino

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé erin, Pablo Sarabia eruit wissel Pablo Sarabia Kylian Mbappé

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Atalanta, Ruslan Malinovskiy erin, Alejandro Gómez eruit wissel Alejandro Gómez Ruslan Malinovskiy

59' tweede helft, minuut 59. Djimsiti net niet. Eindelijk nog eens een kans en het is er één voor Atalanta. Na een kort genomen vrije trap landt de bal bij Djimsiti. Zijn volley gaat nipt naast. Toch weer even schrikken voor PSG. . Djimsiti net niet Eindelijk nog eens een kans en het is er één voor Atalanta. Na een kort genomen vrije trap landt de bal bij Djimsiti. Zijn volley gaat nipt naast. Toch weer even schrikken voor PSG.

58' tweede helft, minuut 58.

57' Gele kaart voor Ander Herrera van Paris Saint-Germain tijdens tweede helft, minuut 57 Ander Herrera Paris Saint-Germain

57' tweede helft, minuut 57. Het gaat er steeds harder aan toe. Herrera schoffelt Gomez onderuit en krijgt een meer dan verdiende gele kaart. De frustratie neemt toe bij PSG. . Het gaat er steeds harder aan toe. Herrera schoffelt Gomez onderuit en krijgt een meer dan verdiende gele kaart. De frustratie neemt toe bij PSG.

54' Gele kaart voor Juan Bernat van Paris Saint-Germain tijdens tweede helft, minuut 54 Juan Bernat Paris Saint-Germain

54' tweede helft, minuut 54. Nu dan toch ook een gele kaart voor PSG. Bernat wordt terecht bestraft voor een stevige overtreding op Pasalic. . Nu dan toch ook een gele kaart voor PSG. Bernat wordt terecht bestraft voor een stevige overtreding op Pasalic.

53' tweede helft, minuut 53. Ook Zapata krijgt nu geel voor een overtreding op Kehrer. Het dikt nu toch aan bij het team van Gasperini. . Ook Zapata krijgt nu geel voor een overtreding op Kehrer. Het dikt nu toch aan bij het team van Gasperini.

53' Gele kaart voor Duvan Zapata van Atalanta tijdens tweede helft, minuut 53 Duvan Zapata Atalanta

51' tweede helft, minuut 51. De Roon tikt Neymar aan en krijgt terecht een gele kaart. Toch al de derde voor Atalanta. Neymar gaat achter de vrije trap staan. Zijn schot wordt door De Roon in hoekschop gewerkt. De corner levert niks op. . De Roon tikt Neymar aan en krijgt terecht een gele kaart. Toch al de derde voor Atalanta. Neymar gaat achter de vrije trap staan. Zijn schot wordt door De Roon in hoekschop gewerkt. De corner levert niks op.



51' tweede helft, minuut 51.

50' Gele kaart voor Marten de Roon van Atalanta tijdens tweede helft, minuut 50 Marten de Roon Atalanta

49' tweede helft, minuut 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

47' tweede helft, minuut 47. Atalanta blijft voor de aanval kiezen. Een afgeweken schot van De Roon levert meteen een hoekschop op. En nog één. Maar tot een grote doelkans komt het niet. Bij PSG loopt Mbappé zich intussen warm. . Atalanta blijft voor de aanval kiezen. Een afgeweken schot van De Roon levert meteen een hoekschop op. En nog één. Maar tot een grote doelkans komt het niet. Bij PSG loopt Mbappé zich intussen warm.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. PSG brengt de tweede helft op gang. Kan de Franse kampioen een niveau hoger schakelen of bijt het zijn tanden stuk op revelatie Atalanta? . 2e helft PSG brengt de tweede helft op gang. Kan de Franse kampioen een niveau hoger schakelen of bijt het zijn tanden stuk op revelatie Atalanta?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Halfweg de kwartfinale tegen PSG ligt Atalanta op koers voor een nieuwe stunt. Dankzij een heerlijke goal van Pasalic leidt Atalanta met 1-0. PSG had nochtans enorme kansen, maar Neymar wrong ze verbazingwekkend genoeg allemaal de nek om. . Rust Halfweg de kwartfinale tegen PSG ligt Atalanta op koers voor een nieuwe stunt. Dankzij een heerlijke goal van Pasalic leidt Atalanta met 1-0. PSG had nochtans enorme kansen, maar Neymar wrong ze verbazingwekkend genoeg allemaal de nek om.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Freuler is de volgende bij Atalanta die met geel in het boekje van scheidsrechter Taylor komt. Bij PSG nog geen kaarten. . Freuler is de volgende bij Atalanta die met geel in het boekje van scheidsrechter Taylor komt. Bij PSG nog geen kaarten.

45+1' Gele kaart voor Remo Freuler van Atalanta tijdens eerste helft, minuut 46 Remo Freuler Atalanta

42' eerste helft, minuut 42. Alweer enorme misser van Neymar. Een dramatische terugspeelbal van Hateboer biedt Neymar nog maar eens een reuzenkans op een presenteerblaadje aan. Dit mist hij nooit, maar vanavond dus wel. Neymar raakt de bal verkeerd en besluit ruim naast. . Alweer enorme misser van Neymar Een dramatische terugspeelbal van Hateboer biedt Neymar nog maar eens een reuzenkans op een presenteerblaadje aan. Dit mist hij nooit, maar vanavond dus wel. Neymar raakt de bal verkeerd en besluit ruim naast.

41' eerste helft, minuut 41.

40' eerste helft, minuut 40. PSG slaagt er net niet in om te profiteren van de ruimtes die Atalanta laat. Sarabia zet zich door op links en brengt de bal laag voor, maar Icardi kan er net niet bij. . PSG slaagt er net niet in om te profiteren van de ruimtes die Atalanta laat. Sarabia zet zich door op links en brengt de bal laag voor, maar Icardi kan er net niet bij.

37' eerste helft, minuut 37. Atalanta heeft wat meer fouten nodig om PSG af te houden. Het komt Djimsiti op een gele kaart te staan. . Atalanta heeft wat meer fouten nodig om PSG af te houden. Het komt Djimsiti op een gele kaart te staan.

37' Gele kaart voor Berat Djimsiti van Atalanta tijdens eerste helft, minuut 37 Berat Djimsiti Atalanta

34' eerste helft, minuut 34. Met een niet zo fijnzinnige tussenkomst geeft Caldara een vrije trap weg. Een klusje voor Neymar. Hij mikt de bal binnen het kader, maar Sportiello heeft er niet de minste moeite mee. . Met een niet zo fijnzinnige tussenkomst geeft Caldara een vrije trap weg. Een klusje voor Neymar. Hij mikt de bal binnen het kader, maar Sportiello heeft er niet de minste moeite mee.

33' eerste helft, minuut 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

30' eerste helft, minuut 30. Het blijft een boeiende match om volgen in Lissabon. Net wanneer PSG voet aan grond leek te krijgen sloeg Atalanta genadeloos toe. Kunnen Neymar en co het tij nog voor de rust keren? . Het blijft een boeiende match om volgen in Lissabon. Net wanneer PSG voet aan grond leek te krijgen sloeg Atalanta genadeloos toe. Kunnen Neymar en co het tij nog voor de rust keren?

29' eerste helft, minuut 29.

28' eerste helft, minuut 28. Neymar rakelings naast! Neymar heeft wat recht te zetten en brengt PSG ei zo na meteen langszij. Zijn lage knal van net buiten de zestien suist rakelings naast. Hier komt Atalanta goed weg. . Neymar rakelings naast! Neymar heeft wat recht te zetten en brengt PSG ei zo na meteen langszij. Zijn lage knal van net buiten de zestien suist rakelings naast. Hier komt Atalanta goed weg.

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Mario Pasalic van Atalanta. 1, 0. goal Atalanta Paris Saint-Germain 1 0

26' eerste helft, minuut 26. Pasalic opent de score voor Atalanta! Atalanta klimt op voorsprong! De bal komt in de kluts tot bij Pasalic en met een heerlijke krul geeft die Navas het nakijken. Werk aan de winkel voor PSG! . Pasalic opent de score voor Atalanta! Atalanta klimt op voorsprong! De bal komt in de kluts tot bij Pasalic en met een heerlijke krul geeft die Navas het nakijken. Werk aan de winkel voor PSG!

26' eerste helft, minuut 26. Meer balbezit voor PSG. PSG probeert nu toch voet aan grond te krijgen in Lissabon, het overwicht van Atalanta kalft een beetje af. Maar Sportiello het leven zuur maken? Neen, dat lukt de Parijzenaren niet. . Meer balbezit voor PSG PSG probeert nu toch voet aan grond te krijgen in Lissabon, het overwicht van Atalanta kalft een beetje af. Maar Sportiello het leven zuur maken? Neen, dat lukt de Parijzenaren niet.

24' eerste helft, minuut 24. Neymar laat dan toch eens zijn klasse zien. Met een heerlijke beweging baant hij zich een weg tussen Caldara en De Roon. Zijn voorzet vanaf de achterlijn vindt helaas voor PSG geen ploegmaat. . Neymar laat dan toch eens zijn klasse zien. Met een heerlijke beweging baant hij zich een weg tussen Caldara en De Roon. Zijn voorzet vanaf de achterlijn vindt helaas voor PSG geen ploegmaat.

23' eerste helft, minuut 23.

19' eerste helft, minuut 19. Neymar op zoek naar goede ritme. Het is voorlopig niet het dagje van Neymar. De Braziliaan wordt weggestuurd op links, snijdt de zestien in en levert dan iets af wat het midden houdt tussen een dramatische voorzet en een slap schot. Pijnlijk wat Neymar hier laat zien. . Neymar op zoek naar goede ritme Het is voorlopig niet het dagje van Neymar. De Braziliaan wordt weggestuurd op links, snijdt de zestien in en levert dan iets af wat het midden houdt tussen een dramatische voorzet en een slap schot. Pijnlijk wat Neymar hier laat zien.

18' eerste helft, minuut 18. Atalanta jaagt op de bal, bij PSG krijgen ze geen tijd om rustig rond te tikken. Het team van Thomas Tuchel weet zich voorlopig geen raad met de Italiaanse ploeg. . Atalanta jaagt op de bal, bij PSG krijgen ze geen tijd om rustig rond te tikken. Het team van Thomas Tuchel weet zich voorlopig geen raad met de Italiaanse ploeg.

14' eerste helft, minuut 14. Op de enorme kans voor Neymar na heeft PSG nog maar weinig laten zien. Het is Atalanta dat de touwtjes in handen heeft. . Op de enorme kans voor Neymar na heeft PSG nog maar weinig laten zien. Het is Atalanta dat de touwtjes in handen heeft.

12' eerste helft, minuut 12. Navas moet opnieuw aan de bak en toont nog maar eens zijn kunnen. Na een hoekschop komt de bal uiteindelijk bij Caldara. Navas moet zich strekken op zijn kopbal. Knappe redding alweer, al was er wel gevlagd voor buitenspel. . Navas moet opnieuw aan de bak en toont nog maar eens zijn kunnen. Na een hoekschop komt de bal uiteindelijk bij Caldara. Navas moet zich strekken op zijn kopbal. Knappe redding alweer, al was er wel gevlagd voor buitenspel.

11' eerste helft, minuut 11. Navas houdt PSG overeind. Daar is Atalanta weer! Hateboer loopt goed in op een uitstekende voorzet van Gomez en dwingt Navas met een kopbal naar de grond tot een knappe redding. . Navas houdt PSG overeind Daar is Atalanta weer! Hateboer loopt goed in op een uitstekende voorzet van Gomez en dwingt Navas met een kopbal naar de grond tot een knappe redding.

9' eerste helft, minuut 9.

8' eerste helft, minuut 8.

7' eerste helft, minuut 7. Bij PSG zijn ze nog niet helemaal bekomen van de onwaarschijnlijke misser van Neymar. Atalanta is ontsnapt aan een vroege achterstand, maar is niet aangeslagen. De Italiaanse ploeg voetbalt aardig mee. . Bij PSG zijn ze nog niet helemaal bekomen van de onwaarschijnlijke misser van Neymar. Atalanta is ontsnapt aan een vroege achterstand, maar is niet aangeslagen. De Italiaanse ploeg voetbalt aardig mee.

4' eerste helft, minuut 4. Wat een misser van Neymar! Neymar kan alleen op Sportiello afstormen en lijkt PSG al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te brengen. De verbazing is dan ook groot wanneer de Braziliaan de bal ruim naast mikt. Ook bankzitter Mbappé weet niet wat hij ziet. . Wat een misser van Neymar! Neymar kan alleen op Sportiello afstormen en lijkt PSG al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te brengen. De verbazing is dan ook groot wanneer de Braziliaan de bal ruim naast mikt. Ook bankzitter Mbappé weet niet wat hij ziet.

3' eerste helft, minuut 3. Navas eerste keer in actie. De eerste prik komt van Atalanta, dat duidelijk onbevreesd aan deze wedstrijd begint. Zapata steekt de bal goed door naar Gomez, maar Navas houdt hem van de 1-0. . Navas eerste keer in actie De eerste prik komt van Atalanta, dat duidelijk onbevreesd aan deze wedstrijd begint. Zapata steekt de bal goed door naar Gomez, maar Navas houdt hem van de 1-0.

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Atalanta brengt de bal aan het rollen. Kan de ploeg van Timothy Castagne PSG uit de halve finales houden? . Aftrap Atalanta brengt de bal aan het rollen. Kan de ploeg van Timothy Castagne PSG uit de halve finales houden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:48 vooraf, 20 uur 48. Atalanta is al zeker van zijn stek in de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen. Net als vorig jaar eindigde Atalanta op de 3e plaats in de Serie A. PSG pakt in Frankrijk voor het derde jaar op rij de titel. . Atalanta is al zeker van zijn stek in de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen. Net als vorig jaar eindigde Atalanta op de 3e plaats in de Serie A. PSG pakt in Frankrijk voor het derde jaar op rij de titel.

20:47 Italiaanse teams en PSG, het is geen goede huwelijk. vooraf, 20 uur 47. Italiaanse teams en PSG, het is geen goede huwelijk. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:47 Het gevaar komt van alle kanten bij Atalanta. vooraf, 20 uur 47. Het gevaar komt van alle kanten bij Atalanta. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:45 vooraf, 20 uur 45. We moeten onze regio zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Wij kunnen de mensen weer een glimlach op hun gezicht bezorgen. Wel jammer dat er geen terugwedstrijd is, want wij doen het altijd goed in de tweede match. Dat was zo tegen Dinamo Zagreb, Sjachtar Donetsk en Manchester City. We hebben nog nooit tegen PSG gespeeld, dus er is geen referentie. Gian Piero Gasperini. We moeten onze regio zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Wij kunnen de mensen weer een glimlach op hun gezicht bezorgen. Wel jammer dat er geen terugwedstrijd is, want wij doen het altijd goed in de tweede match. Dat was zo tegen Dinamo Zagreb, Sjachtar Donetsk en Manchester City. We hebben nog nooit tegen PSG gespeeld, dus er is geen referentie. Gian Piero Gasperini

20:42 Na een 0 op 9 in de groepsfase zette CL-debutant Atalanta een straffe reeks neer. vooraf, 20 uur 42. Na een 0 op 9 in de groepsfase zette CL-debutant Atalanta een straffe reeks neer. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:40 Bezorgt PSG zichzelf een verjaardagscadeau? vooraf, 20 uur 40. Bezorgt PSG zichzelf een verjaardagscadeau? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:39 vooraf, 20 uur 39. Het wordt zowel een tactische als een mentale wedstrijd. Het is een grote uitdaging, maar er zijn zeker mogelijkheden. We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid. Het was niet evident om opnieuw te beginnen na een pauze van 4 maanden. Die 2 bekeroverwinningen waren erg belangrijk voor ons. PSG-trainer Thomas Tuchel. Het wordt zowel een tactische als een mentale wedstrijd. Het is een grote uitdaging, maar er zijn zeker mogelijkheden. We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid. Het was niet evident om opnieuw te beginnen na een pauze van 4 maanden. Die 2 bekeroverwinningen waren erg belangrijk voor ons. PSG-trainer Thomas Tuchel

20:36 vooraf, 20 uur 36. Atalanta zonder goalgetter Ilicic. Atalanta kan vanavond geen beroep doen op Josip Ilicic, die in de vorige ronde nog vijf keer raak trof in het tweeluik tegen Valencia. Ilicic kampt door privéomstandigheden met mentale problemen en houdt het voetbal voorlopig even voor bekeken. . Atalanta zonder goalgetter Ilicic Atalanta kan vanavond geen beroep doen op Josip Ilicic, die in de vorige ronde nog vijf keer raak trof in het tweeluik tegen Valencia. Ilicic kampt door privéomstandigheden met mentale problemen en houdt het voetbal voorlopig even voor bekeken.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Atalanta beter voorbereid? Wordt het verschil aan competitieritme vanavond bepalend? Terwijl Atalanta nog tot begin deze maand in actie was tijdens de zomerse nasleep van de Serie A, heeft PSG door de gestaakte Ligue 1 eind februari heel wat minder ritme in de benen. Het won eind vorige maand wel 2 bekerfinales, de Coup de France tegen Saint-Etienne en de Coupe de la Ligue tegen Lyon. . Atalanta beter voorbereid? Wordt het verschil aan competitieritme vanavond bepalend? Terwijl Atalanta nog tot begin deze maand in actie was tijdens de zomerse nasleep van de Serie A, heeft PSG door de gestaakte Ligue 1 eind februari heel wat minder ritme in de benen. Het won eind vorige maand wel 2 bekerfinales, de Coup de France tegen Saint-Etienne en de Coupe de la Ligue tegen Lyon.



20:30 vooraf, 20 uur 30. Ik had zeker gedacht dat Juventus wel door zou gaan, maar nu moeten wij het maar laten zien. We weten nu in ieder geval dat héél Italië ons zal steunen, dat betekent veel. Alsof we de nationale ploeg zijn. Atalanta-coach Gian Piero Gasperini. Ik had zeker gedacht dat Juventus wel door zou gaan, maar nu moeten wij het maar laten zien. We weten nu in ieder geval dat héél Italië ons zal steunen, dat betekent veel. Alsof we de nationale ploeg zijn. Atalanta-coach Gian Piero Gasperini

20:29 vooraf, 20 uur 29. Atalanta verdedigt Italiaanse eer. Na de uitschakeling van Juventus en Napoli in de 1/8e finales rust de hoop van de Italiaanse tifosi op het bescheiden Atalanta. De Corriere dello Sport titelt "Atalanta, sei tutti noi" (Atalanta, je vertegenwoordigt ons allemaal), in Tuttosport staat dan weer "Vai Atalanta, sei l'Italia" (Komaan Atalanta, je bent Italië). Ook de Atalanta-fans zelf dromen natuurlijk van een nieuwe stunt. De opkikker zou welkom zijn voor de mensen van Bergamo, die het zwaar te verduren kregen tijdens de uitbraak van de coronacrisis. . Atalanta verdedigt Italiaanse eer Na de uitschakeling van Juventus en Napoli in de 1/8e finales rust de hoop van de Italiaanse tifosi op het bescheiden Atalanta. De Corriere dello Sport titelt "Atalanta, sei tutti noi" (Atalanta, je vertegenwoordigt ons allemaal), in Tuttosport staat dan weer "Vai Atalanta, sei l'Italia" (Komaan Atalanta, je bent Italië). Ook de Atalanta-fans zelf dromen natuurlijk van een nieuwe stunt. De opkikker zou welkom zijn voor de mensen van Bergamo, die het zwaar te verduren kregen tijdens de uitbraak van de coronacrisis.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Atalanta is zonder enige twijfel dé revelatie van deze Champions League. In de groepsfase bleef het Sjachtar Donetsk en Dinamo Zagreb voor en eindigde het tweede achter Manchester City. In de achtste finales rekende het team van Rode Duivel Timothy Castagne af met Valencia. Atalanta scoorde maar liefst 8 keer in de duels tegen de Valencianen. . Atalanta is zonder enige twijfel dé revelatie van deze Champions League. In de groepsfase bleef het Sjachtar Donetsk en Dinamo Zagreb voor en eindigde het tweede achter Manchester City. In de achtste finales rekende het team van Rode Duivel Timothy Castagne af met Valencia. Atalanta scoorde maar liefst 8 keer in de duels tegen de Valencianen.

20:24 Castagne moet vrede nemen met een plaats op de bank. vooraf, 20 uur 24. Castagne moet vrede nemen met een plaats op de bank. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:00 vooraf, 20 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:44 vooraf, 11 uur 44. Speelt Mbappé of speelt hij niet? Kylian Mbappé liep in de bekerfinale een zware verstuiking aan zijn enkel op en leek drie weken buiten strijd te zijn. Maar vroeger dan verwacht stond het Franse wonderkind weer op het trainingsveld. "Als hij goed traint, staat hij op het wedstrijdblad", zegt coach Thomas Tuchel. "Misschien kan hij de wedstrijd wel afwerken met Neymar." Met 30 goals in 34 wedstrijden voor PSG speelt Mbappé al een heel seizoen een belangrijke rol. . Speelt Mbappé of speelt hij niet? Kylian Mbappé liep in de bekerfinale een zware verstuiking aan zijn enkel op en leek drie weken buiten strijd te zijn. Maar vroeger dan verwacht stond het Franse wonderkind weer op het trainingsveld. "Als hij goed traint, staat hij op het wedstrijdblad", zegt coach Thomas Tuchel. "Misschien kan hij de wedstrijd wel afwerken met Neymar." Met 30 goals in 34 wedstrijden voor PSG speelt Mbappé al een heel seizoen een belangrijke rol.

11:40 vooraf, 11 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:39 vooraf, 11 uur 39. PSG raakte nog nooit voorbij de kwartfinales in de Champions League. Tegen Atalanta hoopt het eindelijk over die drempel te kunnen springen. Neymar, die in 2015 de Beker met de Grote Oren in de lucht mocht steken met Barcelona, moet de Franse topclub naar de halve finales leiden. "Hij kan goed om met de druk", zegt coach Thomas Tuchel. . PSG raakte nog nooit voorbij de kwartfinales in de Champions League. Tegen Atalanta hoopt het eindelijk over die drempel te kunnen springen. Neymar, die in 2015 de Beker met de Grote Oren in de lucht mocht steken met Barcelona, moet de Franse topclub naar de halve finales leiden. "Hij kan goed om met de druk", zegt coach Thomas Tuchel.

11:35 vooraf, 11 uur 35. Champions League Kylian Mbappé stapt met ploegmaats op CL-vliegtuig naar Lissabon

11:33 vooraf, 11 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:33 - Vooraf Vooraf, 11 uur 33

Opstelling Atalanta. Marco Sportiello, Rafael Tolói, Mattia Caldara, Berat Djimsiti, Hans Hateboer, Marten de Roon, Remo Freuler, Robin Gosens, Mario Pasalic, Duvan Zapata, Alejandro Gómez Opstelling Atalanta Alejandro Gómez, Duvan Zapata, Mario Pasalic, Robin Gosens, Remo Freuler, Marten de Roon, Hans Hateboer, Berat Djimsiti, Mattia Caldara, Rafael Tolói, Marco Sportiello

Opstelling Paris Saint-Germain. Keylor Navas, Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Idrissa Gueye, Marquinhos, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Neymar Opstelling Paris Saint-Germain Neymar, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Marquinhos, Idrissa Gueye, Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Thilo Kehrer, Keylor Navas