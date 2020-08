LIVE: Mbappé is bankzitter bij PSG in kwartfinale Champions League

20:36 vooraf, 20 uur 36. Atalanta zonder goalgetter Ilicic. Atalanta kan vanavond geen beroep doen op Josip Ilicic, die in de vorige ronde nog vijf keer raak trof in het tweeluik tegen Valencia. Ilicic kampt door privéomstandigheden met mentale problemen en houdt het voetbal voorlopig even voor bekeken. . Atalanta zonder goalgetter Ilicic Atalanta kan vanavond geen beroep doen op Josip Ilicic, die in de vorige ronde nog vijf keer raak trof in het tweeluik tegen Valencia. Ilicic kampt door privéomstandigheden met mentale problemen en houdt het voetbal voorlopig even voor bekeken.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Atalanta beter voorbereid? Wordt het verschil aan competitieritme vanavond bepalend? Terwijl Atalanta nog tot begin deze maand in actie was tijdens de zomerse nasleep van de Serie A, heeft PSG door de gestaakte Ligue 1 eind februari heel wat minder ritme in de benen. Het won eind vorige maand wel 2 bekerfinales, de Coup de France tegen Saint-Etienne en de Coupe de la Ligue tegen Lyon.



20:30 vooraf, 20 uur 30. Ik had zeker gedacht dat Juventus wel door zou gaan, maar nu moeten wij het maar laten zien. We weten nu in ieder geval dat héél Italië ons zal steunen, dat betekent veel. Alsof we de nationale ploeg zijn. Atalanta-coach Gian Piero Gasperini.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Atalanta verdedigt Italiaanse eer. Na de uitschakeling van Juventus en Napoli in de 1/8e finales rust de hoop van de Italiaanse tifosi op het bescheiden Atalanta. De Corriere dello Sport titelt "Atalanta, sei tutti noi" (Atalanta, je vertegenwoordigt ons allemaal), in Tuttosport staat dan weer "Vai Atalanta, sei l'Italia" (Komaan Atalanta, je bent Italië). Ook de Atalanta-fans zelf dromen natuurlijk van een nieuwe stunt. De opkikker zou welkom zijn voor de mensen van Bergamo, die het zwaar te verduren kregen tijdens de uitbraak van de coronacrisis.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Atalanta is zonder enige twijfel dé revelatie van deze Champions League. In de groepsfase bleef het Sjachtar Donetsk en Dinamo Zagreb voor en eindigde het tweede achter Manchester City. In de achtste finales rekende het team van Rode Duivel Timothy Castagne af met Valencia. Atalanta scoorde maar liefst 8 keer in de duels tegen de Valencianen.

11:44 vooraf, 11 uur 44. Speelt Mbappé of speelt hij niet? Kylian Mbappé liep in de bekerfinale een zware verstuiking aan zijn enkel op en leek drie weken buiten strijd te zijn. Maar vroeger dan verwacht stond het Franse wonderkind weer op het trainingsveld. "Als hij goed traint, staat hij op het wedstrijdblad", zegt coach Thomas Tuchel. "Misschien kan hij de wedstrijd wel afwerken met Neymar." Met 30 goals in 34 wedstrijden voor PSG speelt Mbappé al een heel seizoen een belangrijke rol.

11:39 vooraf, 11 uur 39. PSG raakte nog nooit voorbij de kwartfinales in de Champions League. Tegen Atalanta hoopt het eindelijk over die drempel te kunnen springen. Neymar, die in 2015 de Beker met de Grote Oren in de lucht mocht steken met Barcelona, moet de Franse topclub naar de halve finales leiden. "Hij kan goed om met de druk", zegt coach Thomas Tuchel.

Opstelling Atalanta. Marco Sportiello, Rafael Tolói, Mattia Caldara, Berat Djimsiti, Hans Hateboer, Marten de Roon, Remo Freuler, Robin Gosens, Alejandro Gómez, Duvan Zapata, Mario Pasalic

Opstelling Paris Saint-Germain. Keylor Navas, Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Idrissa Gueye, Marquinhos, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Neymar