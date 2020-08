PSG-doelman Navas raakt niet fit voor halve finale tegen Leipzig

23:20

vooraf, 23 uur 20. Geen Keylor Navas bij PSG. Keylor Navas is niet voldoende hersteld van de spierblessure die hij tegen Atalanta heeft opgelopen om dinsdag in actie te komen tegen Leipzig. Zijn plaats wordt meer dan waarschijnlijk ingenomen door Sergio Rico. Ook Idrissa Gueye is onzeker. "Hij heeft op de training iets gevoeld en wordt nu verzorgd", klinkt het bij de Fransen. Beter nieuws was er over Marco Verratti, Thiago Silva en Layvin Kurzawa, die alle drie weer konden meetrainen met de groep. .