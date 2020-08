Mbappé in de basis tegen Leipzig?: "Zijn band met Neymar is sterkste van PSG"

14:57

vooraf, 14 uur 57. Mbappé mogelijk in de basis. PSG-coach Thomas Tuchel sluit niet uit dat Kylian Mbappé dinsdag in de basis start in de halve finales van de Champions League tegen Leipzig. Na afloop van de training vanavond hakt de trainer de knoop door. Mbappé vierde vorige week woensdag zijn rentree na een enkelblessure. In de kwartfinale van het kampioenenbal tegen Atalanta speelde hij het laatste halfuur. "Kylian had geen problemen met zijn voet tegen Atalanta", liet Tuchel optekenen op een videoconferentie. "Na de training zullen we zien of hij 90 minuten aankan." De coach van de Franse kampioen omschreef de band tussen Mbappé en collega-spits Neymar als "de sterkte van PSG". "Zij maken het verschil", voegde Tuchel daaraan toe. .