LIVE: Marquinhos bezorgt PSG droomstart, Leipzig moet achtervolgen

PSG slaat kort voor de rust nog eens toe na bijzonder slecht uitvoetballen van Gulacsi. Neymar profiteert en speelt Di Maria perfect aan. Na zijn assist bij de openingstreffer maakt de Argentijn het nu zelf af.

Het zit Neymar vanavond nog niet mee. eerste helft, minuut 41. Het zit Neymar vanavond nog niet mee

39' eerste helft, minuut 39. Nagelsmann kijkt nagelbijtend toe. Julian Nagelsmann doet zijn naam alle eer aan, de jonge Duitse coach kijkt nagelbijtend toe. Voorlopig slaagt zijn team er niet in om PSG in verlegenheid te brengen. . Nagelsmann kijkt nagelbijtend toe Julian Nagelsmann doet zijn naam alle eer aan, de jonge Duitse coach kijkt nagelbijtend toe. Voorlopig slaagt zijn team er niet in om PSG in verlegenheid te brengen.

35' eerste helft, minuut 35. Neymar op de paal! Neymar laat nog eens zijn klasse zien met een heerlijke vrije trap. Hij kiest verrassend voor een schot op doel in plaats van een voorzet en krult de bal langs de muur tegen de paal. Opnieuw pech dus voor de Braziliaan, Gulacsi zat wel in de goede hoek. . Neymar op de paal! Neymar laat nog eens zijn klasse zien met een heerlijke vrije trap. Hij kiest verrassend voor een schot op doel in plaats van een voorzet en krult de bal langs de muur tegen de paal. Opnieuw pech dus voor de Braziliaan, Gulacsi zat wel in de goede hoek.

34' eerste helft, minuut 34. Stevige botsing tussen Neymar en Kampl. Beide spelers moeten even bekomen, Kampl voelt zelfs even of zijn tanden er nog allemaal zitten. . Stevige botsing tussen Neymar en Kampl. Beide spelers moeten even bekomen, Kampl voelt zelfs even of zijn tanden er nog allemaal zitten.

31' eerste helft, minuut 31. PSG heeft de wedstrijd onder controle en gaat op zoek naar de 2-0. Maar er zit toch wat zand in de machine, de laatste pass komt vaak niet aan. . PSG heeft de wedstrijd onder controle en gaat op zoek naar de 2-0. Maar er zit toch wat zand in de machine, de laatste pass komt vaak niet aan.

Bij PSG blijven ze vlot scoren in de Champions League. 34 wedstrijden op een rij zelfs, enkel Real Madrid deed het de Parijzenaren voor. eerste helft, minuut 27. Bij PSG blijven ze vlot scoren in de Champions League. 34 wedstrijden op een rij zelfs, enkel Real Madrid deed het de Parijzenaren voor.

26' eerste helft, minuut 26. Net niet voor Poulsen. Heerlijke aanval van Leipzig met Laimer die zich knap doorzet op rechts. Hij behoudt het overzicht en legt de bal goed terug op Poulsen, maar die besluit in één tijd naast. Toch weer een waarschuwing voor PSG. . Net niet voor Poulsen Heerlijke aanval van Leipzig met Laimer die zich knap doorzet op rechts. Hij behoudt het overzicht en legt de bal goed terug op Poulsen, maar die besluit in één tijd naast. Toch weer een waarschuwing voor PSG.

23' eerste helft, minuut 23. Ook Leipzig krijgt nu een vrije trap op een interessante plek. Sabitzer mag het proberen, maar mikt de bal via de muur in hoekschop. Daar kan de Duitse ploeg niks uit puren. . Ook Leipzig krijgt nu een vrije trap op een interessante plek. Sabitzer mag het proberen, maar mikt de bal via de muur in hoekschop. Daar kan de Duitse ploeg niks uit puren.

19' eerste helft, minuut 19. Thiago Silva gaat even liggen na een duel met Sabitzer bij een hoekschop voor Leipzig. Veel lijkt er niet aan de hand, de Braziliaan heeft wel even verzorging nodig. . Thiago Silva gaat even liggen na een duel met Sabitzer bij een hoekschop voor Leipzig. Veel lijkt er niet aan de hand, de Braziliaan heeft wel even verzorging nodig.

18' eerste helft, minuut 18. Mbappé dreigt alweer. Leipzig heeft zijn handen vol met het aanvallend geweld van PSG. Plots staat Mbappé weer oog in oog met Gulacsi, maar scoren lukt de Fransman niet. De Leipzig-doelman werkt zijn poging in hoekschop. Die levert niks op. . Mbappé dreigt alweer Leipzig heeft zijn handen vol met het aanvallend geweld van PSG. Plots staat Mbappé weer oog in oog met Gulacsi, maar scoren lukt de Fransman niet. De Leipzig-doelman werkt zijn poging in hoekschop. Die levert niks op.

13' eerste helft, minuut 13. Marquinhos toont PSG de weg. PSG klimt al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Marquinhos torent boven iedereen uit op een gemeten vrije trap van Di Maria en laat Gulacsi kansloos achter. Leipzig moet achtervolgen! . Marquinhos toont PSG de weg PSG klimt al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Marquinhos torent boven iedereen uit op een gemeten vrije trap van Di Maria en laat Gulacsi kansloos achter. Leipzig moet achtervolgen!



13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Marquinhos van Paris Saint-Germain. 0, 1. goal RB Leipzig Paris Saint-Germain 0 1

11' eerste helft, minuut 11. Leipzig laat zich nog eens zien met een afstandsschot van Sabitzer. Maar zijn poging is te slap om Rico te verontrusten. . Leipzig laat zich nog eens zien met een afstandsschot van Sabitzer. Maar zijn poging is te slap om Rico te verontrusten.

9' eerste helft, minuut 9. Afgekeurde goal. Daar is PSG opnieuw, met hulp van Gulacsi. Die trapt de bal zomaar tegen Neymar en zo kan Mbappé uiteindelijk scoren. Maar het feest gaat niet door, de goal wordt terecht afgekeurd voor hands van Neymar. . Afgekeurde goal Daar is PSG opnieuw, met hulp van Gulacsi. Die trapt de bal zomaar tegen Neymar en zo kan Mbappé uiteindelijk scoren. Maar het feest gaat niet door, de goal wordt terecht afgekeurd voor hands van Neymar.

7' eerste helft, minuut 7. Neymar op de paal. Wat een kans voor PSG! Mbappé stuurt Neymar weg met een perfect getimede doorsteekpass. De 0-1 hangt in de lucht, maar het schot van Neymar strandt op de paal. . Neymar op de paal Wat een kans voor PSG! Mbappé stuurt Neymar weg met een perfect getimede doorsteekpass. De 0-1 hangt in de lucht, maar het schot van Neymar strandt op de paal.

4' eerste helft, minuut 4. Het is Leipzig dat voor de eerste dreiging zorgt met Nkunku. Hij haalt uit in de draai, maar zijn schot wordt gedevieerd en zo wordt het een makkelijke bal voor Rico. . Het is Leipzig dat voor de eerste dreiging zorgt met Nkunku. Hij haalt uit in de draai, maar zijn schot wordt gedevieerd en zo wordt het een makkelijke bal voor Rico.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. PSG heeft de eerste halve finale tegen Leipzig op gang getrapt. Beide teams kunnen vanavond geschiedenis schrijven door voor het eerst door te stoten naar de Champions League-finale. . Aftrap PSG heeft de eerste halve finale tegen Leipzig op gang getrapt. Beide teams kunnen vanavond geschiedenis schrijven door voor het eerst door te stoten naar de Champions League-finale.

20:47 vooraf, 20 uur 47. Eindelijk langverwachte finale voor PSG? PSG staat voor het eerst in ruim 25 jaar nog eens in de halve finales van de Champions League. In 1995 slaagden de Parijzenaren er niet in de finale te halen, AC Milan bleek toen te sterk. Milan ging op zijn beurt onderuit in de finale tegen het Ajax van Louis van Gaal. . Eindelijk langverwachte finale voor PSG? PSG staat voor het eerst in ruim 25 jaar nog eens in de halve finales van de Champions League. In 1995 slaagden de Parijzenaren er niet in de finale te halen, AC Milan bleek toen te sterk. Milan ging op zijn beurt onderuit in de finale tegen het Ajax van Louis van Gaal.



Hier gaat het allemaal om:. vooraf, 20 uur 43. Hier gaat het allemaal om:

20:39 vooraf, 20 uur 39. Duitsland regeert. Opvallend, voor het eerst sinds de introductie van de Champions League in 1992 staat geen enkele Spaanse, Italiaanse of Engelse club in de halve finales. Wel 2 Franse teams met PSG en Lyon en dat is nog nooit eerder gebeurd. Ook Duitsland is sterk vertegenwoordigd met Bayern München en Leipzig. Bovendien worden 3 van de 4 halve finalisten gecoacht door een Duitse trainer. Rudi Garcia van Lyon is het buitenbeentje. . Duitsland regeert Opvallend, voor het eerst sinds de introductie van de Champions League in 1992 staat geen enkele Spaanse, Italiaanse of Engelse club in de halve finales. Wel 2 Franse teams met PSG en Lyon en dat is nog nooit eerder gebeurd. Ook Duitsland is sterk vertegenwoordigd met Bayern München en Leipzig. Bovendien worden 3 van de 4 halve finalisten gecoacht door een Duitse trainer. Rudi Garcia van Lyon is het buitenbeentje.

Zorgt Leipzig-coach Nagelsmann voor een primeur? vooraf, 20 uur 35. Zorgt Leipzig-coach Nagelsmann voor een primeur?

Bij Leipzig bekijken ze het leven door een roze bril:. vooraf, 20 uur 29. Bij Leipzig bekijken ze het leven door een roze bril:

20:27 vooraf, 20 uur 27. Di Maria opnieuw van goudwaarde voor PSG? Thomas Tuchel kan vanavond weer rekenen op Di Maria, die terugkeert uit schorsing. Geen onbelangrijke pion voor PSG, want in zijn 7 Champions League-wedstrijden dit seizoen was de Argentijn goed voor 2 goals en 5 assists. . Di Maria opnieuw van goudwaarde voor PSG? Thomas Tuchel kan vanavond weer rekenen op Di Maria, die terugkeert uit schorsing. Geen onbelangrijke pion voor PSG, want in zijn 7 Champions League-wedstrijden dit seizoen was de Argentijn goed voor 2 goals en 5 assists.

5 Fransmannen aan de aftrap, opvallend genoeg ééntje meer bij Leipzig dan bij PSG. vooraf, 20 uur 26. 5 Fransmannen aan de aftrap, opvallend genoeg ééntje meer bij Leipzig dan bij PSG.

Houdt Gulacsi stand tegen het aanvallend geweld van PSG? vooraf, 20 uur 23. Houdt Gulacsi stand tegen het aanvallend geweld van PSG?

20:19 vooraf, 20 uur 19. Geen Navas in doel. PSG moet het vanavond stellen zonder doelman Navas. De Costa Ricaan viel geblesseerd uit in de kwartfinale tegen Atalanta en is niet tijdig fit geraakt. Hij wordt in doel vervangen door Sergio Rico. De Sevilla-huurling begint pas voor de tweede keer aan een Champions League-wedstrijd voor PSG, maar een gebrek aan Europese ervaring heeft de Spanjaard niet. Hij won 2 keer de Europa League met Sevilla. . Geen Navas in doel PSG moet het vanavond stellen zonder doelman Navas. De Costa Ricaan viel geblesseerd uit in de kwartfinale tegen Atalanta en is niet tijdig fit geraakt. Hij wordt in doel vervangen door Sergio Rico. De Sevilla-huurling begint pas voor de tweede keer aan een Champions League-wedstrijd voor PSG, maar een gebrek aan Europese ervaring heeft de Spanjaard niet. Hij won 2 keer de Europa League met Sevilla.

20:18 vooraf, 20 uur 18. PSG rekent op Mbappé en Di Maria. Mbappé staat voor het eerst weer in de basis bij PSG sinds hij eind juli met een enkelblessure uitviel in de Franse bekerfinale. Di Maria keert terug uit schorsing en wordt ook meteen in de basis gedropt. Ook Paredes komt aan de aftrap. Na zijn bleke prestatie tegen Atalanta moet Icardi vanavond plaatsnemen op de bank. Ook de lichtgeblesseerde Gueye verdwijnt samen met Sarabia uit de basisploeg. . PSG rekent op Mbappé en Di Maria Mbappé staat voor het eerst weer in de basis bij PSG sinds hij eind juli met een enkelblessure uitviel in de Franse bekerfinale. Di Maria keert terug uit schorsing en wordt ook meteen in de basis gedropt. Ook Paredes komt aan de aftrap. Na zijn bleke prestatie tegen Atalanta moet Icardi vanavond plaatsnemen op de bank. Ook de lichtgeblesseerde Gueye verdwijnt samen met Sarabia uit de basisploeg.

De elf van PSG, mét Mbappé. vooraf, 20 uur 11. De elf van PSG, mét Mbappé.

20:09 vooraf, 20 uur 09. 1 wijziging bij Leipzig. In vergelijking met de ploeg die in de kwartfinale tegen Atletico Madrid begon, zien we vanavond slechts 1 wijziging bij Leizpig. Halstenberg verhuist naar de bank en maakt plaats voor Mukiele. . 1 wijziging bij Leipzig In vergelijking met de ploeg die in de kwartfinale tegen Atletico Madrid begon, zien we vanavond slechts 1 wijziging bij Leizpig. Halstenberg verhuist naar de bank en maakt plaats voor Mukiele.

Bij PSG verschijnt Mbappé zoals verwacht aan de aftrap. vooraf, 20 uur 07. Bij PSG verschijnt Mbappé zoals verwacht aan de aftrap.

vooraf, 19 uur 57.

De persconferentie van Tuchel. vooraf, 15 uur 04. De persconferentie van Tuchel

14:57 vooraf, 14 uur 57. Mbappé mogelijk in de basis. PSG-coach Thomas Tuchel sluit niet uit dat Kylian Mbappé dinsdag in de basis start in de halve finales van de Champions League tegen Leipzig. Na afloop van de training vanavond hakt de trainer de knoop door. Mbappé vierde vorige week woensdag zijn rentree na een enkelblessure. In de kwartfinale van het kampioenenbal tegen Atalanta speelde hij het laatste halfuur. "Kylian had geen problemen met zijn voet tegen Atalanta", liet Tuchel optekenen op een videoconferentie. "Na de training zullen we zien of hij 90 minuten aankan." De coach van de Franse kampioen omschreef de band tussen Mbappé en collega-spits Neymar als "de sterkte van PSG". "Zij maken het verschil", voegde Tuchel daaraan toe. . Mbappé mogelijk in de basis PSG-coach Thomas Tuchel sluit niet uit dat Kylian Mbappé dinsdag in de basis start in de halve finales van de Champions League tegen Leipzig. Na afloop van de training vanavond hakt de trainer de knoop door.

Mbappé vierde vorige week woensdag zijn rentree na een enkelblessure. In de kwartfinale van het kampioenenbal tegen Atalanta speelde hij het laatste halfuur. "Kylian had geen problemen met zijn voet tegen Atalanta", liet Tuchel optekenen op een videoconferentie. "Na de training zullen we zien of hij 90 minuten aankan."

De coach van de Franse kampioen omschreef de band tussen Mbappé en collega-spits Neymar als "de sterkte van PSG". "Zij maken het verschil", voegde Tuchel daaraan toe.

23:20 vooraf, 23 uur 20. Geen Keylor Navas bij PSG. Keylor Navas is niet voldoende hersteld van de spierblessure die hij tegen Atalanta heeft opgelopen om dinsdag in actie te komen tegen Leipzig. Zijn plaats wordt meer dan waarschijnlijk ingenomen door Sergio Rico. Ook Idrissa Gueye is onzeker. "Hij heeft op de training iets gevoeld en wordt nu verzorgd", klinkt het bij de Fransen. Beter nieuws was er over Marco Verratti, Thiago Silva en Layvin Kurzawa, die alle drie weer konden meetrainen met de groep. . Geen Keylor Navas bij PSG Keylor Navas is niet voldoende hersteld van de spierblessure die hij tegen Atalanta heeft opgelopen om dinsdag in actie te komen tegen Leipzig. Zijn plaats wordt meer dan waarschijnlijk ingenomen door Sergio Rico.

Ook Idrissa Gueye is onzeker. "Hij heeft op de training iets gevoeld en wordt nu verzorgd", klinkt het bij de Fransen. Beter nieuws was er over Marco Verratti, Thiago Silva en Layvin Kurzawa, die alle drie weer konden meetrainen met de groep.

23:20 vooraf, 23 uur 20.

Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Nordi Mukiele, Dayot Upamecano, Lukas Klostermann, Angeliño, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Dani Olmo, Kevin Kampl, Christopher Nkunku, Yussuf Poulsen Opstelling RB Leipzig Yussuf Poulsen, Christopher Nkunku, Kevin Kampl, Dani Olmo, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Angeliño, Lukas Klostermann, Dayot Upamecano, Nordi Mukiele, Péter Gulácsi

Opstelling Paris Saint-Germain. Sergio Rico, Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Ander Herrera, Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María, Kylian Mbappé, Neymar Opstelling Paris Saint-Germain Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Leandro Paredes, Marquinhos, Ander Herrera, Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Thilo Kehrer, Sergio Rico