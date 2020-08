Uitblinker Gnabry en Lewandowski loodsen Bayern naar Champions League-finale

Lyon laat de kansen liggen, Gnabry niet

Na de demonstratie in de kwartfinales tegen Barcelona begon Bayern München als torenhoog favoriet tegen Lyon. Maar van trillende

benen was er geen spoor bij de Fransen, integendeel.

Slordig balverlies bij Bayern leidde na nog geen 5 minuten al een reuzenkans in voor Lyon. Depay stormde alleen op Neuer af, omspeelde de uitgekomen doelman, maar plantte de bal dan in het zijnet.

Een stormloop zoals in de kwartfinale tegen Barcelona? Niks van te zien bij Bayern. Een gemist schot van Goretzka, dat was het zo wat in het openingskwartier. Lyon bleef baas, een voorzet van Cornet naar de vrijstaande Toko Ekambi werd nog net onderschept door Boateng en niet veel later maakte Toko Ekambi zelf oorlog in de zestien. Zijn schot strandde op de paal.

Maar Bayern was nog maar net ontsnapt aan de 1-0 of het sloeg zelf toe. Tenminste, Serge Gnabry deed dat. Met een individuele klasseflits baande hij zich een weg door de Lyon-defensie om dan vanaf het halve maantje verwoestend uit te halen met zijn linker: 0-1.

Müller verknalde kort daarna een kans om er meteen 0-2 van te maken. Dan deed Gnabry het beter, maar dit keer was zijn knal wel binnen het bereik van Lopes. Iets voorbij het halfuur stond de 0-2 toch op het scorebord. Lewandowski liet het nog onbegrijpelijk liggen op een lage voorzet van Perisic, maar Gnabry was in de herneming wel opnieuw trefzeker.

De Gnabry-show ging onverminderd voort. Bijna voegde hij ook nog een assist toe aan zijn tweeklapper. Lewandowski kon net niet bij zijn indraaiende voorzet. Lyon hing in de touwen en dat ondanks een uitstekende start.