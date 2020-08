LIVE: Denayer en Lyon op achtervolgen na tweeklapper van Gnabry

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Demonstreren zoals tegen Barcelona doet Bayern München nog niet, maar dankzij twee goals van uitblinker Gnabry ligt de Rekordmeister wel op koers voor de finale: 0-2 aan de rust. Lyon begon nochtans uitstekend aan de wedstrijd. Zowel Depay als Toko Ekambi kwam dicht bij de 1-0. . Rust Demonstreren zoals tegen Barcelona doet Bayern München nog niet, maar dankzij twee goals van uitblinker Gnabry ligt de Rekordmeister wel op koers voor de finale: 0-2 aan de rust. Lyon begon nochtans uitstekend aan de wedstrijd. Zowel Depay als Toko Ekambi kwam dicht bij de 1-0.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. Marçal snijdt Lewandowski iets te opzichtig de weg af. Hij is de tweede Lyon-speler die een gele kaart krijgt. . Marçal snijdt Lewandowski iets te opzichtig de weg af. Hij is de tweede Lyon-speler die een gele kaart krijgt.

42' Gele kaart voor Marçal van Olympique Lyon tijdens eerste helft, minuut 42 Marçal Olympique Lyon

39' eerste helft, minuut 39. Gnabry excelleert. Of hij de man van de match wordt, is nog even afwachten, maar de man van de eerste helft is Serge Gnabry alvast wel. Bijna had hij nog een assist aan zijn tweeklapper toegevoegd. Lewandowski kan net niet bij zijn scherp indraaiende voorzet. . Gnabry excelleert Of hij de man van de match wordt, is nog even afwachten, maar de man van de eerste helft is Serge Gnabry alvast wel. Bijna had hij nog een assist aan zijn tweeklapper toegevoegd. Lewandowski kan net niet bij zijn scherp indraaiende voorzet.

36' eerste helft, minuut 36. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Lyon-speler Marcelo. De Franse ploeg zit in de hoek waar de klappen vallen. Komen ze dit nog te boven? . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Lyon-speler Marcelo. De Franse ploeg zit in de hoek waar de klappen vallen. Komen ze dit nog te boven?

36' eerste helft, minuut 36.

35' eerste helft, minuut 35.

35' Gele kaart voor Marcelo van Olympique Lyon tijdens eerste helft, minuut 35 Marcelo Olympique Lyon

34' eerste helft, minuut 34. Lewandowski niet, Gnabry wel! Iets voorbij het halfuur diept Bayern de kloof wat verder uit. Lewandowski laat het onbegrijpelijk liggen op een lage voorzet van Perisic en mikt op Lopes, maar Gnabry is bij de pinken en maakt in de herneming zijn tweede van de avond. . Lewandowski niet, Gnabry wel! Iets voorbij het halfuur diept Bayern de kloof wat verder uit. Lewandowski laat het onbegrijpelijk liggen op een lage voorzet van Perisic en mikt op Lopes, maar Gnabry is bij de pinken en maakt in de herneming zijn tweede van de avond.



33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Serge Gnabry van FC Bayern München. 0, 2. goal Olympique Lyon FC Bayern München rust 0 2

31' eerste helft, minuut 31. Voor Lyon smaakt deze halve finale voorlopig erg zuur. Tot twee keer toe kreeg de Franse ploeg een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Eerst met Depay na nog geen 5 minuten en vlak voor de 0-1 met Toko Ekambi. Maar nu is Bayern wel baas. . Voor Lyon smaakt deze halve finale voorlopig erg zuur. Tot twee keer toe kreeg de Franse ploeg een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Eerst met Depay na nog geen 5 minuten en vlak voor de 0-1 met Toko Ekambi. Maar nu is Bayern wel baas.

27' eerste helft, minuut 27.

25' eerste helft, minuut 25. Lyon lijkt toch wat van slag na de openingstreffer van Gnabry. Bayern heeft de wedstrijd nu onder controle en blijft voor dreiging zorgen. Gnabry haalt opnieuw uit, Lopes gaat dit keer goed plat. . Lyon lijkt toch wat van slag na de openingstreffer van Gnabry. Bayern heeft de wedstrijd nu onder controle en blijft voor dreiging zorgen. Gnabry haalt opnieuw uit, Lopes gaat dit keer goed plat.

eerste helft, minuut 24.

22' eerste helft, minuut 22. Lyon ontsnapt aan meer averij. Op een vrije trap wordt de bal achter de rug van de Lyon-defensie tot bij Müller gedropt. Die krijgt een uitstekende kans, maar mist zijn schot compleet. . Lyon ontsnapt aan meer averij. Op een vrije trap wordt de bal achter de rug van de Lyon-defensie tot bij Müller gedropt. Die krijgt een uitstekende kans, maar mist zijn schot compleet.

20' eerste helft, minuut 20.

19' eerste helft, minuut 19. Klasseflits van Gnabry! Bayern is nog maar net ontsnapt aan de 1-0 of het slaat zelf toe. Gnabry snijdt vanaf rechts naar binnen, wringt zich knap door de Lyon-defensie en haalt centraal voor doel verwoestend uit met zijn linker. Lopes heeft geen schijn van een kans. Bayern op voorsprong! . Klasseflits van Gnabry! Bayern is nog maar net ontsnapt aan de 1-0 of het slaat zelf toe. Gnabry snijdt vanaf rechts naar binnen, wringt zich knap door de Lyon-defensie en haalt centraal voor doel verwoestend uit met zijn linker. Lopes heeft geen schijn van een kans. Bayern op voorsprong!



18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Serge Gnabry van FC Bayern München. 0, 1. goal Olympique Lyon FC Bayern München rust 0 1

18' eerste helft, minuut 18. Toko Ekambi tegen de paal! Lyon komt na ruim een kwartier bijzonder dicht bij de 1-0. Toko Ekambi baant zich een weg in de zestien en ziet zijn schot tegen de paal stranden. . Toko Ekambi tegen de paal! Lyon komt na ruim een kwartier bijzonder dicht bij de 1-0. Toko Ekambi baant zich een weg in de zestien en ziet zijn schot tegen de paal stranden.

17' eerste helft, minuut 17.

Depay kwam voorlopig het dichtst bij een goal in deze halve finale. eerste helft, minuut 16. Depay kwam voorlopig het dichtst bij een goal in deze halve finale.

14' eerste helft, minuut 14. Het is Lyon dat voorlopig de bovenhand heeft. Cornet zet zich door in de zestien, zijn voorzet wordt nog net onderschept door Boateng. Bayern moet achter de bal aanlopen. . Het is Lyon dat voorlopig de bovenhand heeft. Cornet zet zich door in de zestien, zijn voorzet wordt nog net onderschept door Boateng. Bayern moet achter de bal aanlopen.

13' eerste helft, minuut 13.

12' eerste helft, minuut 12. Depay opnieuw dreigend. Lyon is opnieuw gevaarlijk en weer is Depay de man die voor dreiging zorgt. Hij haalt schuin voor doel hard uit, maar ziet zijn schot voorlangs gaan. Toko Ekambi kwam net te laat aan de tweede paal. . Depay opnieuw dreigend Lyon is opnieuw gevaarlijk en weer is Depay de man die voor dreiging zorgt. Hij haalt schuin voor doel hard uit, maar ziet zijn schot voorlangs gaan. Toko Ekambi kwam net te laat aan de tweede paal.

11' eerste helft, minuut 11. Prik(je) van Bayern. Bayern komt een eerste keer dreigen, maar Goretzka mist zijn trap compleet. Lopes heeft er toch nog de nodige moeite mee en moet een hoekschop toestaan. Die levert niks op. . Prik(je) van Bayern Bayern komt een eerste keer dreigen, maar Goretzka mist zijn trap compleet. Lopes heeft er toch nog de nodige moeite mee en moet een hoekschop toestaan. Die levert niks op.

10' eerste helft, minuut 10. Een hoekschop van Depay wordt tot bij Denayer gewerkt, maar die moet het in de lucht afleggen tegen Neuer. Bayern slaagt er nog niet in om Lyon onder druk te zetten. . Een hoekschop van Depay wordt tot bij Denayer gewerkt, maar die moet het in de lucht afleggen tegen Neuer. Bayern slaagt er nog niet in om Lyon onder druk te zetten.

9' eerste helft, minuut 9.

9' eerste helft, minuut 9. Van trillende benen geen spoor bij Lyon. De Franse ploeg voetbalt aardig mee en lijkt niet onder de indruk van Bayern. . Van trillende benen geen spoor bij Lyon. De Franse ploeg voetbalt aardig mee en lijkt niet onder de indruk van Bayern.

6' eerste helft, minuut 6.

5' eerste helft, minuut 5. Depay laat het liggen! De eerste grote kans is voor Lyon. Na slordig balverlies bij Bayern wordt Depay meteen diep gestuurd door Caqueret. De Nederlander stormt alleen op Neuer af, omspeelt de uitgekomen doelman, maar plant de bal dan in het zijnet. Pijnlijke misser, Bayern ontsnapt. . Depay laat het liggen! De eerste grote kans is voor Lyon. Na slordig balverlies bij Bayern wordt Depay meteen diep gestuurd door Caqueret. De Nederlander stormt alleen op Neuer af, omspeelt de uitgekomen doelman, maar plant de bal dan in het zijnet. Pijnlijke misser, Bayern ontsnapt.

4' eerste helft, minuut 4. Geen stormloop zoals tegen Barcelona bij Bayern München. De Duitse kampioen begint rustig aan de wedstrijd. . Geen stormloop zoals tegen Barcelona bij Bayern München. De Duitse kampioen begint rustig aan de wedstrijd.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Bayern München brengt de bal aan het rollen in het Estádio José Alvalade. Maakt de Rekordmeister zijn favorietenrol waar of verrast Lyon weer? . Aftrap Bayern München brengt de bal aan het rollen in het Estádio José Alvalade. Maakt de Rekordmeister zijn favorietenrol waar of verrast Lyon weer?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Kunnen ze bij Lyon de zenuwen onder controle houden? vooraf, 20 uur 45. Kunnen ze bij Lyon de zenuwen onder controle houden?

20:35 vooraf, 20 uur 35. Bayern verloor zijn laatste 4 halve finales. Lyon stond nog nooit in een Europese finale, terwijl Bayern al 10 keer doorstootte naar de finale van de Europacup I/Champions League. 5 keer leidde dat ook tot eindwinst voor de Duitsers, voor het laatst in 2013. Nadien liep het wat minder voor Bayern. Het bereikte wel nog 4 keer de halve finales (in 2014, 2015, 2016 en 2018), maar doorstoten naar de finale lukte niet meer. . Bayern verloor zijn laatste 4 halve finales Lyon stond nog nooit in een Europese finale, terwijl Bayern al 10 keer doorstootte naar de finale van de Europacup I/Champions League. 5 keer leidde dat ook tot eindwinst voor de Duitsers, voor het laatst in 2013. Nadien liep het wat minder voor Bayern. Het bereikte wel nog 4 keer de halve finales (in 2014, 2015, 2016 en 2018), maar doorstoten naar de finale lukte niet meer.

Treedt Rudi Garcia in de voetsporen van Didier Deschamps? vooraf, 20 uur 32. Treedt Rudi Garcia in de voetsporen van Didier Deschamps?

Lewandowski is er klaar voor. vooraf, 20 uur 31. Lewandowski is er klaar voor.

20:24 vooraf, 20 uur 24. Komt Lewandowski in de buurt van Ronaldo? Robert Lewandowski vond dit seizoen al 14 keer de weg naar doel in de Champions League. De Poolse spits voert daarmee de topschuttersstand aan, met 4 goals meer dan Erling Haaland en 7 meer dan zijn Bayern-maatje Serge Gnabry. Nog 3 goals erbij en Lewandowski evenaart het record van Cristiano Ronaldo in 2014, toen de Portugees Real Madrid met 17 treffers naar eindwinst loodste. . Komt Lewandowski in de buurt van Ronaldo? Robert Lewandowski vond dit seizoen al 14 keer de weg naar doel in de Champions League. De Poolse spits voert daarmee de topschuttersstand aan, met 4 goals meer dan Erling Haaland en 7 meer dan zijn Bayern-maatje Serge Gnabry. Nog 3 goals erbij en Lewandowski evenaart het record van Cristiano Ronaldo in 2014, toen de Portugees Real Madrid met 17 treffers naar eindwinst loodste.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Volledig Franse finale? Krijgen we zondag een volledig Franse finale tussen PSG en Lyon? Of blijft Bayern München op koers om voor de zesde keer de Beker met de Grote Oren te winnen? . Volledig Franse finale? Krijgen we zondag een volledig Franse finale tussen PSG en Lyon? Of blijft Bayern München op koers om voor de zesde keer de Beker met de Grote Oren te winnen?

Mooi verhaal van Lyon-speler Houssem Aouar. Bij de vorige halve finale tussen Bayern en Lyon in 2010 was hij één van de jongeren in het Stade de Gerland die het Champions League-logo mocht vasthouden in de middencirkel. vooraf, 20 uur 20. Mooi verhaal van Lyon-speler Houssem Aouar. Bij de vorige halve finale tussen Bayern en Lyon in 2010 was hij één van de jongeren in het Stade de Gerland die het Champions League-logo mocht vasthouden in de middencirkel.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Pas de 2e halve finale voor Lyon. Het verschil in ervaring tussen beide ploegen op dit toneel kan tellen. Terwijl Bayern vanavond voor de 20e keer aantreedt in de halve finales van de Europacup I/Champions League, staat Lyon pas voor de tweede keer bij de laatste 4. Opvallend, bij zijn vorige halve finale in 2010 kwam Lyon ook uit tegen Bayern. Toen bleek de Duitse grootmacht over 2 wedstrijden een maatje te groot voor de Franse ploeg. In München werd het slechts 1-0, maar in Lyon haalde Bayern uit met 0-3-winst. . Pas de 2e halve finale voor Lyon Het verschil in ervaring tussen beide ploegen op dit toneel kan tellen. Terwijl Bayern vanavond voor de 20e keer aantreedt in de halve finales van de Europacup I/Champions League, staat Lyon pas voor de tweede keer bij de laatste 4. Opvallend, bij zijn vorige halve finale in 2010 kwam Lyon ook uit tegen Bayern. Toen bleek de Duitse grootmacht over 2 wedstrijden een maatje te groot voor de Franse ploeg. In München werd het slechts 1-0, maar in Lyon haalde Bayern uit met 0-3-winst.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Geen wijzigingen, Denayer weer aan de aftrap. Geen reden voor Hansi Flick om te sleutelen aan de ploeg die afgelopen vrijdag startte tegen Barcelona. We krijgen dus dezelfde namen aan de aftrap. Zelfde verhaal bij Lyon na de overwinning tegen Manchester City. Jason Denayer kan spelen in de halve finales van de Champions League dus al afvinken. . Geen wijzigingen, Denayer weer aan de aftrap Geen reden voor Hansi Flick om te sleutelen aan de ploeg die afgelopen vrijdag startte tegen Barcelona. We krijgen dus dezelfde namen aan de aftrap. Zelfde verhaal bij Lyon na de overwinning tegen Manchester City. Jason Denayer kan spelen in de halve finales van de Champions League dus al afvinken.

vooraf, 20 uur 01.

vooraf, 20 uur 01.

14:50 vooraf, 14 uur 50. We stellen onszelf grote doelen, maar elke match begint bij 0-0. We zullen even gedreven moeten spelen als tegen Barcelona. Alles minder dan 100% inzet zal niet volstaan. Bayern-coach Hansi Flick. We stellen onszelf grote doelen, maar elke match begint bij 0-0. We zullen even gedreven moeten spelen als tegen Barcelona. Alles minder dan 100% inzet zal niet volstaan. Bayern-coach Hansi Flick

14:48 vooraf, 14 uur 48. Bayern-coach Hansi Flick rekent zich nog niet rijk: "Om de finale te halen moeten we voorbij Lyon. Makkelijk wordt dat niet, vraag het maar aan Juventus en Manchester City."

14:48 vooraf, 14 uur 48. Dikt Robert Lewandowski zijn doelpuntensaldo aan?

14:47 vooraf, 14 uur 47. De spelers van Bayern lopen los.

14:42 vooraf, 14 uur 42. Als we enkel naar de statistieken kijken, kunnen we beter in ons hotel blijven. City had meer dan 100 keer gescoord in de Premier League, maar goed Bayern heeft nauwelijks minpunten. Lyon-coach Rudi Garcia . Als we enkel naar de statistieken kijken, kunnen we beter in ons hotel blijven. City had meer dan 100 keer gescoord in de Premier League, maar goed Bayern heeft nauwelijks minpunten. Lyon-coach Rudi Garcia

vooraf, 14 uur 37.

14:35 vooraf, 14 uur 35. Bayern torenhoog favoriet of verrast Lyon weer? Na Leipzig - PSG (0-3) staat vanavond de andere halve finale in de Champions League op het programma. Het Franse team Olympique Lyon daagt de Duitse grootmacht Bayern München uit. Na de demonstratie tegen Barcelona (8-2) van afgelopen vrijdag begint Bayern als torenhoog favoriet aan de wedstrijd. Maar onderschat Olympique Lyon niet. Op weg naar de halve finales schakelde de ploeg van Jason Denayer Juventus en Manchester City uit. Kan Lyon ook Bayern verrassen? Afspraak om 21u voor de aftrap. . Bayern torenhoog favoriet of verrast Lyon weer? Na Leipzig - PSG (0-3) staat vanavond de andere halve finale in de Champions League op het programma. Het Franse team Olympique Lyon daagt de Duitse grootmacht Bayern München uit.

Na de demonstratie tegen Barcelona (8-2) van afgelopen vrijdag begint Bayern als torenhoog favoriet aan de wedstrijd. Maar onderschat Olympique Lyon niet. Op weg naar de halve finales schakelde de ploeg van Jason Denayer Juventus en Manchester City uit.

Kan Lyon ook Bayern verrassen? Afspraak om 21u voor de aftrap.

14:32 - Vooraf Vooraf, 14 uur 32

Opstelling Olympique Lyon. Anthony Lopes, Leo Dubois, Jason Denayer, Marcelo, Marçal, Maxwel Cornet, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Houssem Aouar, Karl Toko Ekambi, Memphis Depay Opstelling Olympique Lyon Memphis Depay, Karl Toko Ekambi, Houssem Aouar, Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret, Maxwel Cornet, Marçal, Marcelo, Jason Denayer, Leo Dubois, Anthony Lopes

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Thiago, Thomas Müller, Leon Goretzka, Ivan Perišic, Robert Lewandowski Opstelling FC Bayern München Robert Lewandowski, Ivan Perišic, Leon Goretzka, Thomas Müller, Thiago, Serge Gnabry, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich, Manuel Neuer