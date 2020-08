Bayern start met de verwachte elf, ook bij Lyon geen wijzigingen

20:20 Mooi verhaal van Lyon-speler Houssem Aouar. Bij de vorige halve finale tussen Bayern en Lyon in 2010 was hij één van de jongeren in het Stade de Gerland die het Champions League-logo mocht vasthouden in de middencirkel. vooraf, 20 uur 20. Mooi verhaal van Lyon-speler Houssem Aouar. Bij de vorige halve finale tussen Bayern en Lyon in 2010 was hij één van de jongeren in het Stade de Gerland die het Champions League-logo mocht vasthouden in de middencirkel. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:16 vooraf, 20 uur 16. Pas de 2e halve finale voor Lyon. Het verschil in ervaring tussen beide ploegen op dit toneel kan tellen. Terwijl Bayern vanavond voor de 20e keer aantreedt in de halve finales van de Europacup I/Champions League, staat Lyon pas voor de tweede keer bij de laatste 4. Opvallend, bij zijn vorige halve finale in 2010 kwam Lyon ook uit tegen Bayern. Toen bleek de Duitse grootmacht over 2 wedstrijden een maatje te groot voor de Franse ploeg. In München werd het slechts 1-0, maar in Lyon haalde Bayern uit met 0-3-winst. . Pas de 2e halve finale voor Lyon Het verschil in ervaring tussen beide ploegen op dit toneel kan tellen. Terwijl Bayern vanavond voor de 20e keer aantreedt in de halve finales van de Europacup I/Champions League, staat Lyon pas voor de tweede keer bij de laatste 4. Opvallend, bij zijn vorige halve finale in 2010 kwam Lyon ook uit tegen Bayern. Toen bleek de Duitse grootmacht over 2 wedstrijden een maatje te groot voor de Franse ploeg. In München werd het slechts 1-0, maar in Lyon haalde Bayern uit met 0-3-winst.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Geen wijzigingen, Denayer weer aan de aftrap. Geen reden voor Hansi Flick om te sleutelen aan de ploeg die afgelopen vrijdag startte tegen Barcelona. We krijgen dus dezelfde namen aan de aftrap. Zelfde verhaal bij Lyon na de overwinning tegen Manchester City. Jason Denayer kan spelen in de halve finales van de Champions League dus al afvinken. . Geen wijzigingen, Denayer weer aan de aftrap Geen reden voor Hansi Flick om te sleutelen aan de ploeg die afgelopen vrijdag startte tegen Barcelona. We krijgen dus dezelfde namen aan de aftrap. Zelfde verhaal bij Lyon na de overwinning tegen Manchester City. Jason Denayer kan spelen in de halve finales van de Champions League dus al afvinken.

14:50 vooraf, 14 uur 50. We stellen onszelf grote doelen, maar elke match begint bij 0-0. We zullen even gedreven moeten spelen als tegen Barcelona. Alles minder dan 100% inzet zal niet volstaan. Bayern-coach Hansi Flick. We stellen onszelf grote doelen, maar elke match begint bij 0-0. We zullen even gedreven moeten spelen als tegen Barcelona. Alles minder dan 100% inzet zal niet volstaan. Bayern-coach Hansi Flick

14:48 vooraf, 14 uur 48. Bayern-coach Hansi Flick rekent zich nog niet rijk: "Om de finale te halen moeten we voorbij Lyon. Makkelijk wordt dat niet, vraag het maar aan Juventus en Manchester City."

14:48 vooraf, 14 uur 48. Dikt Robert Lewandowski zijn doelpuntensaldo aan?

14:47 vooraf, 14 uur 47. De spelers van Bayern lopen los.