Bayern rekent zich nog niet rijk: "Moeten even gedreven spelen als tegen Barcelona"

vooraf, 14 uur 50. We stellen onszelf grote doelen, maar elke match begint bij 0-0. We zullen even gedreven moeten spelen als tegen Barcelona. Alles minder dan 100% inzet zal niet volstaan. Bayern-coach Hansi Flick.

vooraf, 14 uur 42. Als we enkel naar de statistieken kijken, kunnen we beter in ons hotel blijven. City had meer dan 100 keer gescoord in de Premier League, maar goed Bayern heeft nauwelijks minpunten. Lyon-coach Rudi Garcia .