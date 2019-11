VIDEO: Ziyech verovert extra hartjes door jonge veldbestormer te knuffelen

Al na 94 seconden trapte Hakim Ziyech Ajax op voorsprong tegen Lille. Voorlopig de snelste goal in deze Champions League.

Na de rust had Ziyech ook een voet in de 2e goal van Ajax. De Marokkaan bediende op het uur Quincy Promes, die de 0-2 tegen het net schoot. In de slotfase werd de 0-3 van Ziyech nog afgekeurd door handspel.

Maar hét moment van Ziyech voltrok zich in de 72e minuut. Een jongetje betrad het veld en liep richting de middenstip, waar zijn grote held Ziyech stond. De goalgetter knuffelde het jongetje en vroeg aan de stewards om voorzichtig om te gaan met zijn jonge fan.