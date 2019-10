Pareltje van Ziyech zet Ajax op weg naar flinke zege bij Valencia

De bezoekers namen in Mestella meteen de touwtjes in handen en werden al na 8 minuten beloond voor hun aanvallende intenties. Ziyech nagelde de bal met zijn linker enig mooi tegen het net: een fantastische goal van de Marokkaanse linkspoot. (Bekijk het doelpunt bij Proximus Sports.)

Valencia had halfweg de 1e helft een uitstekende mogelijkheid om langszij te komen toen de bal op de stip ging na een overtreding van Alvarez. Helaas voor de thuisploeg jaste Parejo het leer meters over de kooi van Onana. Die moest zich niet veel later ook tonen op een poging van Maxi Gomez.

De missers braken Valencia zuur op, want 10 minuten voor de rust verzilverde Promes een uitstekende Amsterdamse aanval door de 0-2 voorbij Cillessen te prikken. De thuisploeg ontsnapte voor de rust nog aan de 0-3: een pegel van Ziyech spatte uiteen op de lat.

Na de pauze ging Valencia vol voor de aansluitingstreffer. Die bleef ondanks een handvol kansen uit en door steeds meer risico's te nemen liepen de Spanjaarden uiteindelijk in het mes. De lepe Tadic zonderde Van de Beek af en die sloeg Valencia helemaal knock-out oog in oog met zijn landgenoot Cillessen.