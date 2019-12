15:44

vooraf, 15 uur 44. Geen Messi in Milaan. Barcelona-coach Ernesto Valverde heeft Lionel Messi niet opgenomen in de selectie voor verplaatsing naar Inter Milaan. De 32-jarige Argentijn, die afgelopen week zijn zesde Gouden Bal veroverde, krijgt net als Gerard Piqué en Sergi Roberto rust. Barcelona voert groep F met 11 punten aan en is zeker van een plaats in de achtste finales als groepswinnaar. Inter bikkelt met Borussia Dortmund, elk 7 punten, vol voor de tweede plaats. .