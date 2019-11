Met een zege tegen Dortmund stoot Barcelona vanavond sowieso door naar de 1/8e finales. Moet lukken voor de Catalaanse grootmacht. In Camp Nou is het al 34 matchen ongeslagen in Europa. 30 keer won Barcelona, 4 keer deelde het de punten.

vooraf, 19 uur 19. Nummer 700 van Messi. Lionel Messi (32) is vanavond aan zijn 700e wedstrijd voor Barcelona toe. Heeft de Argentijnse sterspeler iets speciaals in petto? De kans dat hij scoort tegen Dortmund is alvast groot. In 699 matchen heeft hij 612 doelpunten gemaakt, waarvan 113 in de Champions League.