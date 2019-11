LIVE: Witsel en Hazard staan tegenover Lukaku

12' eerste helft, minuut 12. Lautaro (l) en Lukaku (r).

12' eerste helft, minuut 12. Thorgan Hazard baant zich een weg in de grote rechthoek. Schieten is een optie, maar hij kiest voor een pass naar Schulz. Jammer, want zijn voorzet levert weinig op voor Dortmund. Thorgan Hazard baant zich een weg in de grote rechthoek. Schieten is een optie, maar hij kiest voor een pass naar Schulz. Jammer, want zijn voorzet levert weinig op voor Dortmund.

11' eerste helft, minuut 11.

10' eerste helft, minuut 10.

6' eerste helft, minuut 6. GOAL Inter: Martinez 0-1. Niet Lukaku, maar wel zijn spitsbroeder Lautaro Martinez opent de score voor Inter. De nummer 10 uit Argentinië zet Hummels in de wind, snijdt naar binnen en trapt de bal in het doel. Breed leggen naar Lukaku kon ook, maar Martinez ging met succes voor eigen succes. GOAL Inter: Martinez 0-1 Niet Lukaku, maar wel zijn spitsbroeder Lautaro Martinez opent de score voor Inter. De nummer 10 uit Argentinië zet Hummels in de wind, snijdt naar binnen en trapt de bal in het doel. Breed leggen naar Lukaku kon ook, maar Martinez ging met succes voor eigen succes.

5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Lautaro Martínez van Internazionale. 0, 1. goal Borussia Dortmund Internazionale 0 1

3' eerste helft, minuut 3. De supporters verwachten een sterrenprestatie.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De Nederlandse referee Makkelie fluit de wedstrijd op gang en kan meteen met geel zwaaien voor Biraghi. De flankspeler van Inter werkt Hakimi foutief neer. Aftrap De Nederlandse referee Makkelie fluit de wedstrijd op gang en kan meteen met geel zwaaien voor Biraghi. De flankspeler van Inter werkt Hakimi foutief neer.

1' Gele kaart voor Cristiano Biraghi van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 1 Cristiano Biraghi Internazionale

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:56 vooraf, 20 uur 56. Gele Ster. Terwijl de spelers het terrein opwandelen maken de thuissupporters in de Gele Muur een ster met vlaggetjes. Gele Ster Terwijl de spelers het terrein opwandelen maken de thuissupporters in de Gele Muur een ster met vlaggetjes.

20:36 vooraf, 20 uur 36.

20:29 Voormalig Lokeren- en Anderlecht-spits Jan Koller komt Dortmund aanmoedigen:. vooraf, 20 uur 29. Voormalig Lokeren- en Anderlecht-spits Jan Koller komt Dortmund aanmoedigen:

20:26 vooraf, 20 uur 26. Witsel en Hazard beginnen voor Dortmund. Bij de thuisploeg is Reus nog altijd geblesseerd. Zo krijgt Götze voorin nog eens een kans. Thorgan Hazard, Brandt en Sancho staan in steun van de enige diepe spits. Net daarachter moet Witsel samen met Weigl voor het evenwicht zorgen. Weigl vervangt Delaney, die in de heenmatch wel nog in de basis stond. Witsel en Hazard beginnen voor Dortmund Bij de thuisploeg is Reus nog altijd geblesseerd. Zo krijgt Götze voorin nog eens een kans. Thorgan Hazard, Brandt en Sancho staan in steun van de enige diepe spits. Net daarachter moet Witsel samen met Weigl voor het evenwicht zorgen. Weigl vervangt Delaney, die in de heenmatch wel nog in de basis stond.

20:26 vooraf, 20 uur 26.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Conte rekent opnieuw op Lukaku en Martinez. In vergelijking met de 2-0 gewonnen match in Milaan wijzigt Antonio Conte op twee plaatsen. Biraghi vervangt Asamoah op de linkerflank. Vecino vervangt centraal op het middenveld Gagliardini. Vooraan staan de ongenaakbare Lukaku en Martinez. Achteraan moet alles worden dicht getimmerd door de even ongenaakbare De Vrij, Skriniar en Godin. Conte rekent opnieuw op Lukaku en Martinez In vergelijking met de 2-0 gewonnen match in Milaan wijzigt Antonio Conte op twee plaatsen. Biraghi vervangt Asamoah op de linkerflank. Vecino vervangt centraal op het middenveld Gagliardini. Vooraan staan de ongenaakbare Lukaku en Martinez. Achteraan moet alles worden dicht getimmerd door de even ongenaakbare De Vrij, Skriniar en Godin.

20:20 vooraf, 20 uur 20.

20:19 vooraf, 20 uur 19.

20:19 - Vooraf Vooraf, 20 uur 19

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Achraf Hakimi, Manuel Akanji, Mats Hummels, Nico Schulz, Julian Weigl, Julian Brandt, Axel Witsel, Jadon Sancho, Mario Götze, Thorgan Hazard Opstelling Borussia Dortmund Thorgan Hazard, Mario Götze, Jadon Sancho, Axel Witsel, Julian Brandt, Julian Weigl, Nico Schulz, Mats Hummels, Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Roman Bürki

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Diego Godín, Stefan de Vrij, Milan Škriniar, Antonio Candreva, Matías Vecino, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Cristiano Biraghi, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Cristiano Biraghi, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Matías Vecino, Antonio Candreva, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Diego Godín, Samir Handanovic