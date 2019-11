LIVE: Pakt Barcelona nog eens ouderwets uit tegen Slavia Praag?

7' De opstelling van Slavia Praag, met onder andere Stanciu (ex-Anderlecht):. eerste helft, minuut 7. De opstelling van Slavia Praag, met onder andere Stanciu (ex-Anderlecht): Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

6' eerste helft, minuut 6. Lichte paniek. Het eerste gevaar is verrassend voor de bezoekers. Sevcik haalt de achterlijn en legt via Lenglet terug voor doel. Ter Stegen moet alles uit de kast halen om de bal uit zijn kooi te houden. Lichte paniek Het eerste gevaar is verrassend voor de bezoekers. Sevcik haalt de achterlijn en legt via Lenglet terug voor doel. Ter Stegen moet alles uit de kast halen om de bal uit zijn kooi te houden.

4' eerste helft, minuut 4. De thuisploeg monopoliseert meteen de bal, hoe kan het ook anders? Voorin is Dembélé de vervanger van de geblesseerde Suarez. De Uruguayaan viel uit tegen Levante en is enkele weken buiten strijd. Opvallend: Arthur zit niet eens in de wedstrijdkern. De Braziliaan is even uit de gratie gevallen bij Valverde en ziet Vidal zijn plaats innemen in het team. De thuisploeg monopoliseert meteen de bal, hoe kan het ook anders? Voorin is Dembélé de vervanger van de geblesseerde Suarez. De Uruguayaan viel uit tegen Levante en is enkele weken buiten strijd. Opvallend: Arthur zit niet eens in de wedstrijdkern. De Braziliaan is even uit de gratie gevallen bij Valverde en ziet Vidal zijn plaats innemen in het team.

3' eerste helft, minuut 3. Busquets in het team. Ernesto Valverde staat toch wat onder druk vanavond. Zijn Barça verliest maar beter niet wil hij met een gerust gemoed coach van de Catalaanse topclub blijven. In zijn basiself heeft hij opnieuw plaats voor Busquets. Zonder hem in de basiself verloor Barcelona drie keer op drie in de Spaanse competitie. Busquets in het team Ernesto Valverde staat toch wat onder druk vanavond. Zijn Barça verliest maar beter niet wil hij met een gerust gemoed coach van de Catalaanse topclub blijven. In zijn basiself heeft hij opnieuw plaats voor Busquets. Zonder hem in de basiself verloor Barcelona drie keer op drie in de Spaanse competitie.

2' De basiself van Barcelona:. eerste helft, minuut 2. De basiself van Barcelona: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Slavia Praag heeft de wedstrijd op gang getrapt in Camp Nou. Slaagt Barça erin eens te overtuigen dit seizoen? Aftrap Slavia Praag heeft de wedstrijd op gang getrapt in Camp Nou. Slaagt Barça erin eens te overtuigen dit seizoen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:55 vooraf, 18 uur 55. Goedenavond . FC Barcelona speelt voor de tweede keer in evenveel weken tegen Slavia Praag in de Champions League. In Tsjechië werd het 1-2. Wat wordt het in Camp Nou? Goedenavond FC Barcelona speelt voor de tweede keer in evenveel weken tegen Slavia Praag in de Champions League. In Tsjechië werd het 1-2. Wat wordt het in Camp Nou?

18:55 - Vooraf Vooraf, 18 uur 55

Opstelling Barcelona. Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Sergio Busquets, Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Antoine Griezmann Opstelling Barcelona Antoine Griezmann, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Frenkie de Jong, Jordi Alba, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Nélson Semedo, Marc-André ter Stegen

Opstelling Slavia Praag. Ondrej Kolár, Vladimír Coufal, Ondrej Kúdela, Michal Frydrych, Jan Boril, Ibrahim Traoré, Tomáš Soucek, Nicolae Stanciu, Petr Ševcík, Lukáš Masopust, Peter Olayinka Opstelling Slavia Praag Peter Olayinka, Lukáš Masopust, Petr Ševcík, Nicolae Stanciu, Tomáš Soucek, Ibrahim Traoré, Jan Boril, Michal Frydrych, Ondrej Kúdela, Vladimír Coufal, Ondrej Kolár