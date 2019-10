Dortmund ondergaat de wet van de sterkste in Milaan

Internazionale – Borussia Dortmund in een notendop:

Onzichtbare Lukaku ziet spitsbroer Martinez eerst scoren…

Met 1 op 6 stond Inter Milaan na 2 speeldagen laatste in groep F van de Champions League. Puntenverlies in eigen huis tegen Dortmund, dat aan de leiding stond, was dus absoluut te vermijden. Voor de Nerazzurri stond Romelu Lukaku uiteraard aan de aftrap. De beer van Wintam kreeg met Hazard en Witsel bij Dortmund twee collega-Rode Duivels tegenover zich.

Het op papier mooie duel stelde teleur. De wedstrijd zat lang op slot en kansen konden we niet noteren in een flauwe eerste helft met veel lateraal voetbal. Dat uitgerekend centrale verdediger De Vrij het plots met een verticale wereldpass zou doen, had niemand verwacht. Lukaku’s spitsbroer Lautaro Martinez reageerde wel alert. Hij controleerde knap en schoof de 1-0 in doel.

Dortmund kon daar niets tegenover zetten. Hazard en Witsel zaten in de tang bij Brozovic en Gagliardini en kwamen niet in het stuk voor. Pas in de blessuretijd van de eerste helft kregen de Duitsers eens een kans, maar het was wel meteen een hele goede. Sancho dwong Handanovic vanuit een scherpe hoek tot een uitstekende reflex. De Sloveen hield de Milanese voorsprong vast.