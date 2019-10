Briljante goals van Suarez laten Inter met een wrange nasmaak achter

Barcelona - Inter in een notendop:

Inter met flair en vertrouwen

Het Italiaanse blok was zeer gedisciplineerd, maar de bezoekers straalden vooral veel technisch vernuft uit aan de bal. Het uitvoetballen was bij wijlen weergaloos.

Verdedigen en counteren is een recept waar Italiaanse ploegen al eens van smullen, maar het gerecht dat Inter voorschotelde was toch iets complexer dan dat.

Suarez toont waarom hij nog niet mag worden afgeschreven

Barcelona moest na de pauze uit een ander vaatje tappen, maar reed zich keer op keer vast in dezelfde file. De thuisploeg had een coup de génie nodig en Luis Suarez had die oproep begrepen. Zijn volley op het uur benaderde de perfectie en bracht Barcelona weer helemaal in de match.

Het vet was van de soep bij Inter, dat flink moest terugschakelen en in zijn egelstelling kroop. De aansluitingstreffer van Barcelona veranderde wel het wedstrijdbeeld, maar de snellere balcirculatie leverde amper kansen op.

Camp Nou had zich min of meer neergelegd bij een magere puntendeling, maar kort voor het einde spraken Messi en Suarez toch nog eens dezelfde taal. Met een magistrale aanname zette Suarez Godin in de wind en een tel later lag de 2-1 in het mandje. Geen intikkers van de Uruguayaan, wel twee pareltjes met de nodige arbeid.

Inter was uitgeteld en zal balen van deze gepeperde rekening. Met 1 op 6 én ook nog Dortmund in de poule staat het voor een lastige opdracht. Barcelona haalt opgelucht adem.