"Enkele jongens krijgen wellicht rust, maar we gaan altijd voor winst"

11:59 vooraf, 11 uur 59. Enkele maanden geleden zegden we dat we die historische overwinning willen in Napels. Waar je ook naartoe gaat - is het een bekerduel of een Champions League-match - we moeten gaan om te winnen. En dat gaan we morgen ook doen. Technisch directeur Dimitri De Condé.

11:57 vooraf, 11 uur 57. Van de Champions League moeten we genieten, hoe dat ook is. Het is nog genieten van de titel van vorig jaar en de beloning die daarbij hoort. Maar de competitie is én blijft heel belangrijk. Dat zegden we voor onze eerste match in de Champions League ook. Daarmee is het ook wat hinken op 2 gedachten hoe we morgen voor de dag gaan komen. Zo sprak ik vorige week met Sander Berge. Die zei me dat hij al meer dan 30 wedstrijden speelde en we zijn nog maar begin december. Soms verwachten we misschien net iets te veel van de jongens, die ook geen machines zijn. Technisch directeur Dimitri De Condé.

11:56 vooraf, 11 uur 56. Het is aan de technische staf om de juiste keuzes te maken. Ik denk dat er wel wat jongens toch wel wat rust gaan moeten krijgen. Niet alleen gewild, maar ook omdat er gisteren wat lichte blessures waren. . Technisch directeur Dimitri De Condé.

11:51 vooraf, 11 uur 51. De Condé: "Dubbel gevoel". Dimitri De Condé blikt vlak voor de laatste match in Napels terug op de Champions League: "Met een speciaal gevoel én een dubbel: 1. We moeten realistisch zijn: we zijn ermee geconfronteerd dat Europa League voor Belgische clubs doenbaar is, maar dat Champions League heel moeilijk wordt. Het niveau ligt enorm hoog, het baltempo ligt hoog. Daar moeten we naartoe werken, maar rekening houdend met je beperkingen. Dat is mijn conclusie enerzijds. Anderzijds is het ook wel genieten en ben je trots dat je daartussen staat.".

11:37 vooraf, 11 uur 37. Enige punt thuis tegen Napoli. Net als in de competitie kreeg Genk ook in Europa al een paar tikken. In een groep met CL-winnaar Liverpool en Napoli was dat ook een beetje verwacht. Maar tegen de derde club, Salzburg, werden liefst 10 goals geslikt: 6-2 uit, 1-4 thuis. Op Liverpool speelde Genk verdienstelijk (1-2), maar in Genk werd het ook 1-4. Het enige punt van Genk voorlopig kwam thuis tegen Napoli. Kan het dat herhalen in Italië?

11:36 vooraf, 11 uur 36. Laatste match op Napoli. Genk sluit morgen zijn kampioenenbal af met een dans op het veld van Napoli. Het wordt een wals tussen 2 geplaagde ploegen. Genk loopt al een heel seizoen achter de feiten aan en bij Napoli is dat eigenlijk hetzelfde. Daar is er ook een botsing tussen de spelers en de flamboyante voorzitter.

Opstelling Napoli. Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Konstantinos Manolas, Kalidou Koulibaly, Mário Rui, José Callejón, Fabián Ruiz, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Hirving Lozano

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Joakim Mæhle, Sébastien Dewaest, Jhon Lucumi, Neto Borges, Junya Ito, Carlos Cuesta, Sander Berge, Dieumerci Ndongala, Mbwana Samatta, Paul Onuachu