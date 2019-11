LIVE: Lovren wist het openingsdoelpunt van Mertens uit

80' tweede helft, minuut 80. Controleren met de borst, trappen met de rechter: Wijnaldum mikt niet zo ver naast. Controleren met de borst, trappen met de rechter: Wijnaldum mikt niet zo ver naast.

78' tweede helft, minuut 78. Klopp wisselt een derde en laatste keer: Milner wordt bedankt voor het harde werk, Alexander-Arnold krijgt nog een klein kwartier. Klopp wisselt een derde en laatste keer: Milner wordt bedankt voor het harde werk, Alexander-Arnold krijgt nog een klein kwartier.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Liverpool, Trent Alexander-Arnold erin, James Milner eruit wissel James Milner Trent Alexander-Arnold

77' tweede helft, minuut 77. Firmino duikt in de rug van Manolas, maar kan weinig aanvangen met de harde pass van Robertson. Firmino duikt in de rug van Manolas, maar kan weinig aanvangen met de harde pass van Robertson.

75' tweede helft, minuut 75. Robertson is overmoedig op een bal die op zijn linker valt. De flankverderdiger probeert het in één tijd, maar mikt over. Robertson is overmoedig op een bal die op zijn linker valt. De flankverderdiger probeert het in één tijd, maar mikt over.

74' tweede helft, minuut 74. Napoli lijkt nu tevreden te zijn met een punt. Meret houdt een gevangen voorzet lang vast om het ferme aanvalstempo van Liverpool even te breken. Napoli lijkt nu tevreden te zijn met een punt. Meret houdt een gevangen voorzet lang vast om het ferme aanvalstempo van Liverpool even te breken.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Napoli, Fernando Llorente erin, Hirving Lozano eruit wissel Hirving Lozano Fernando Llorente

71' tweede helft, minuut 71. Koulibaly gaat ostentatief aan Salah hangen, maar laat net op tijd weer los. De Egyptenaar zet zonder morren zijn actief verder, maar loopt zich dan vast op Maksimovic. Koulibaly gaat ostentatief aan Salah hangen, maar laat net op tijd weer los. De Egyptenaar zet zonder morren zijn actief verder, maar loopt zich dan vast op Maksimovic.

69' tweede helft, minuut 69. De kelen gaan nu eindelijk echt open op Anfield. De thuisaanhang ruikt bloed. Napoli valt helemaal terug. De kelen gaan nu eindelijk echt open op Anfield. De thuisaanhang ruikt bloed. Napoli valt helemaal terug.

66' tweede helft, minuut 66.

65' tweede helft, minuut 65. Daar is de gelijkmaker! De druk van Liverpool levert eindelijk een doelpunt op voor de titelverdediger. Lovren buffelt een hoekschop staalhard binnen: 1-1! Daar is de gelijkmaker! De druk van Liverpool levert eindelijk een doelpunt op voor de titelverdediger. Lovren buffelt een hoekschop staalhard binnen: 1-1!

65' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 65 door Dejan Lovren van Liverpool. 1, 1. goal Liverpool Napoli 1 1

62' tweede helft, minuut 62. Firmino kopt naast. Een flitsende aanval van Liverpool levert bijna de gelijkmaker op. Oxlade-Chamberlain pikt er Firmino uit aan de tweede paal, maar zijn kopbal mist de goede richting. Liverpool gaat steeds nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt. Firmino kopt naast Een flitsende aanval van Liverpool levert bijna de gelijkmaker op. Oxlade-Chamberlain pikt er Firmino uit aan de tweede paal, maar zijn kopbal mist de goede richting. Liverpool gaat steeds nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt.

61' tweede helft, minuut 61. Robertson neemt veel risico achterin en verspeelt ei zo na de bal aan Mertens. De scheidsrechter laat doorspelen en Robertson kan oprukken. De voorzet van de Schot wordt door Salah in één tijd naar doel verlengd, maar Meret staat op de goede plaats. Robertson neemt veel risico achterin en verspeelt ei zo na de bal aan Mertens. De scheidsrechter laat doorspelen en Robertson kan oprukken. De voorzet van de Schot wordt door Salah in één tijd naar doel verlengd, maar Meret staat op de goede plaats.

61' tweede helft, minuut 61.

58' tweede helft, minuut 58. Klopp haalt er met Gomez een verdediger af en zet met Oxlade-Chamberlain een extra mannetje op het middenveld. The Reds hebben nog een dik halfuur om de achterstand uit te wissen. Klopp haalt er met Gomez een verdediger af en zet met Oxlade-Chamberlain een extra mannetje op het middenveld. The Reds hebben nog een dik halfuur om de achterstand uit te wissen.

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain erin, Joe Gomez eruit wissel Joe Gomez Alex Oxlade-Chamberlain

55' tweede helft, minuut 55. Uitstekende redding van... Koulibaly! Meret lost een voorzet van Henderson. Firmino is er als de kippen bij en trapt uit de draai naar de hoek, maar daar heeft Koulibaly een geweldige beenveeg in petto. Uitstekende redding van... Koulibaly! Meret lost een voorzet van Henderson. Firmino is er als de kippen bij en trapt uit de draai naar de hoek, maar daar heeft Koulibaly een geweldige beenveeg in petto.

53' tweede helft, minuut 53. De mensen in de tribunes van Anfield krabben zich in de haren. Gomez krijgt ruimte voor een voorzet, maar trapt die ondermaats. De mensen in de tribunes van Anfield krabben zich in de haren. Gomez krijgt ruimte voor een voorzet, maar trapt die ondermaats.

50' tweede helft, minuut 50. Meret vangt een voorzet van Gomez eenvoudig op en begint nu al seconden te stelen. Meret vangt een voorzet van Gomez eenvoudig op en begint nu al seconden te stelen.

47' tweede helft, minuut 47.

46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft tussen Liverpool en Napoli is begonnen. Werk aan de winkel voor de titelverdediger. De tweede helft tussen Liverpool en Napoli is begonnen. Werk aan de winkel voor de titelverdediger.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:52 Hoop doet leven. rust, 21 uur 52. Hoop doet leven.

21:51 rust, 21 uur 51.

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+5' eerste helft, minuut 50. Einde eerste helft. Liverpool staat aan de rust 0-1 achter tegen een uitgekookt Napoli. Mertens gaf een zetje aan de 24 centimeter langere Van Dijk en poneerde de bal vervolgens doodleuk in het hoekje, een klassegoal. Einde eerste helft Liverpool staat aan de rust 0-1 achter tegen een uitgekookt Napoli. Mertens gaf een zetje aan de 24 centimeter langere Van Dijk en poneerde de bal vervolgens doodleuk in het hoekje, een klassegoal.

45+4' eerste helft, minuut 49. Milner breekt door de Napolitaanse gordel en staat vanuit een scherpe hoek oog in oog met Meret. De doelman van de bezoekers houdt de voorsprong vast tot de rust. Milner breekt door de Napolitaanse gordel en staat vanuit een scherpe hoek oog in oog met Meret. De doelman van de bezoekers houdt de voorsprong vast tot de rust.

45+2' eerste helft, minuut 47. Jürgen Klopp houdt het niet meer in zijn 100e Europese wedstrijd als hoofdtrainer en krijgt geel. Jürgen Klopp houdt het niet meer in zijn 100e Europese wedstrijd als hoofdtrainer en krijgt geel.

45+2' eerste helft, minuut 47. Salah toont een fractie van zijn klasse, maar breit geen vervolg aan zijn actie. Salah toont een fractie van zijn klasse, maar breit geen vervolg aan zijn actie.

45+1' eerste helft, minuut 46. We krijgen vier minuten extra speeltijd in de eerste helft. We krijgen vier minuten extra speeltijd in de eerste helft.

45' eerste helft, minuut 45. De VAR bevestigt nog even de juiste inschatting van Del Cerro Grande. Ondertussen moet Koulibaly een gevaarlijke voorzet wegbuffelen. De VAR bevestigt nog even de juiste inschatting van Del Cerro Grande. Ondertussen moet Koulibaly een gevaarlijke voorzet wegbuffelen.

45' eerste helft, minuut 45. Nog een minuutje tot de rust. Mané gaat nadrukkelijk op zoek naar een strafschop, maar krijgt die terecht niet. Nog een minuutje tot de rust. Mané gaat nadrukkelijk op zoek naar een strafschop, maar krijgt die terecht niet.

41' eerste helft, minuut 41. Prachtig hakje van Firmino blijft zonder gevolg. Firmino zet een handvol Italianen een neus met een bovenaards hakballetje op Mané, maar die weet geen ploegmaat te bereiken voor het doel. Prachtig hakje van Firmino blijft zonder gevolg Firmino zet een handvol Italianen een neus met een bovenaards hakballetje op Mané, maar die weet geen ploegmaat te bereiken voor het doel.

38' eerste helft, minuut 38. Een snelle een-twee tussen Mertens en Lozano levert een nieuwe kans op voor Napoli. Alisson kent weinig moeite met de poging. Een snelle een-twee tussen Mertens en Lozano levert een nieuwe kans op voor Napoli. Alisson kent weinig moeite met de poging.

36' eerste helft, minuut 36. Een vrije trap van Liverpool wordt door Van Dijk centraal in de armen van Meret gekopt. Een vrije trap van Liverpool wordt door Van Dijk centraal in de armen van Meret gekopt.

34' eerste helft, minuut 34. Liverpool gaat voorzichtig op zoek naar de gelijkmaker, Napoli kruipt op z'n Italiaans achteruit en loert aartsgevaarlijk op de counter. De thuisploeg is kwetsbaar in de rug tegen snelle spelers als Lozano en Mertens. Liverpool gaat voorzichtig op zoek naar de gelijkmaker, Napoli kruipt op z'n Italiaans achteruit en loert aartsgevaarlijk op de counter. De thuisploeg is kwetsbaar in de rug tegen snelle spelers als Lozano en Mertens.

34' Ook Gary Lineker is onder de indruk van de haarfijne afwerking van Mertens. eerste helft, minuut 34. Ook Gary Lineker is onder de indruk van de haarfijne afwerking van Mertens.

32' eerste helft, minuut 32.

30' eerste helft, minuut 30. Het is stil op Anfield en dat komt omdat Liverpool even doelloos de bal rondtikt. Het tegendoelpunt is aangekomen. Het is stil op Anfield en dat komt omdat Liverpool even doelloos de bal rondtikt. Het tegendoelpunt is aangekomen.

28' eerste helft, minuut 28.

26' eerste helft, minuut 26. Van Dijk voelt zich tekort gedaan en wil dan maar zelf de boel forceren. Het afstandsschot van de Nederlander zeilt meters over. Van Dijk voelt zich tekort gedaan en wil dan maar zelf de boel forceren. Het afstandsschot van de Nederlander zeilt meters over.

25' eerste helft, minuut 25.

23' eerste helft, minuut 23.

22' eerste helft, minuut 22. Klopp is razend. Volgens hem was de botsing tussen Mertens en Van Dijk een overtreding van onze landgenoot. De VAR controleert, en valideert. Klopp is razend. Volgens hem was de botsing tussen Mertens en Van Dijk een overtreding van onze landgenoot. De VAR controleert, en valideert.

22' eerste helft, minuut 22.

21' eerste helft, minuut 21. Mertens scoort! Mertens botst met Van Dijk, die blijft liggen. De actie mag doorgaan en Mertens ontsnapt randje buitenspel in de rug van Lovren. Vanuit een schuine hoek trapt hij het leer perfect in de verste hoek: 0-1! Mertens scoort! Mertens botst met Van Dijk, die blijft liggen. De actie mag doorgaan en Mertens ontsnapt randje buitenspel in de rug van Lovren. Vanuit een schuine hoek trapt hij het leer perfect in de verste hoek: 0-1!

21' eerste helft, minuut 21.

21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Dries Mertens van Napoli. 0, 1. goal Liverpool Napoli 0 1

20' eerste helft, minuut 20. Fabinho moet dan toch naar de kant. Hij probeerde na een botsing de pijn in de knie nog even te verbijten, maar dat lukte niet langer. Wijnaldum lost hem af. Fabinho moet dan toch naar de kant. Hij probeerde na een botsing de pijn in de knie nog even te verbijten, maar dat lukte niet langer. Wijnaldum lost hem af.

19' eerste helft, minuut 19. De actie is niet afgelopen. Met een gelukje komt Milner in balbezit in de zestien van Napoli, maar die struikelt en kan zijn actie niet voorzetten. De actie is niet afgelopen. Met een gelukje komt Milner in balbezit in de zestien van Napoli, maar die struikelt en kan zijn actie niet voorzetten.

19' eerste helft, minuut 19. Vervanging bij Liverpool, Georginio Wijnaldum erin, Fabinho eruit wissel Fabinho Georginio Wijnaldum

18' eerste helft, minuut 18. Henderson kiest verrassend voor een voorzet, maar die is wel uitstekend. Firmino staat vrij aan de tweede paal, het achterhoofd van Manolas brengt nog net redding voor Napoli. Henderson kiest verrassend voor een voorzet, maar die is wel uitstekend. Firmino staat vrij aan de tweede paal, het achterhoofd van Manolas brengt nog net redding voor Napoli.

16' eerste helft, minuut 16. Een verre pass van Koulibaly wordt heerlijk meegenomen door Lozano, maar die staat enkele centimeters buitenspel. Jammer, hier zat wel iets in voor de bezoekers. Een verre pass van Koulibaly wordt heerlijk meegenomen door Lozano, maar die staat enkele centimeters buitenspel. Jammer, hier zat wel iets in voor de bezoekers.

16' eerste helft, minuut 16.

15' eerste helft, minuut 15. Het ziet er toch naar uit dat Fabinho verder zal kunnen spelen. De Liverpool-stofzuiger wandelt al bij al vlot naar de kant en gebaart meteen dat hij weer het veld wil oplopen. Het ziet er toch naar uit dat Fabinho verder zal kunnen spelen. De Liverpool-stofzuiger wandelt al bij al vlot naar de kant en gebaart meteen dat hij weer het veld wil oplopen.

14' eerste helft, minuut 14.

14' eerste helft, minuut 14. Lozano botst in een valpartij tegen de knie van Fabinho, die een knik naar binnen maakt. De Braziliaan blijft liggen, niet van zijn gewoonte. Lozano botst in een valpartij tegen de knie van Fabinho, die een knik naar binnen maakt. De Braziliaan blijft liggen, niet van zijn gewoonte.

12' eerste helft, minuut 12. Mertens laat zich een eerste keer zien. Aan de rand van de zestien zoekt hij zijn rechter, maar zijn schot wordt geblokt door Lovren. Mertens laat zich een eerste keer zien. Aan de rand van de zestien zoekt hij zijn rechter, maar zijn schot wordt geblokt door Lovren.

10' eerste helft, minuut 10. Een inschattingsfout van Koulibaly leidt gelukkig voor de bezoekers niet tot gevaar. De voorzet van Salah strandt in de armen van Meret. Een inschattingsfout van Koulibaly leidt gelukkig voor de bezoekers niet tot gevaar. De voorzet van Salah strandt in de armen van Meret.

9' eerste helft, minuut 9. Meret moet zijn doel uitlopen op een verre pass van Fabinho. De Napoli-doelman schat het gevaar goed in en is sneller op de bal dan Mané. Meret moet zijn doel uitlopen op een verre pass van Fabinho. De Napoli-doelman schat het gevaar goed in en is sneller op de bal dan Mané.

6' eerste helft, minuut 6. Di Lorenzo komt slecht neer op het kunstgrasstukje net naast de grasmat. De wonderbus wordt uit de verzorgingstas gehaald. Di Lorenzo komt slecht neer op het kunstgrasstukje net naast de grasmat. De wonderbus wordt uit de verzorgingstas gehaald.

4' eerste helft, minuut 4. Lozano speelt Di Lorenzo aan op de rechterflank. De voorzet van de rechtsachter waait over het doel van Alisson. Napoli haalt een eerste keer de achterlijn. Lozano speelt Di Lorenzo aan op de rechterflank. De voorzet van de rechtsachter waait over het doel van Alisson. Napoli haalt een eerste keer de achterlijn.

2' eerste helft, minuut 2. Liverpool zet hoog druk. Koulibaly lijkt in de problemen te komen tegen Firmino, maar draait zich wonderwel uit de penarie. Liverpool zet hoog druk. Koulibaly lijkt in de problemen te komen tegen Firmino, maar draait zich wonderwel uit de penarie.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Op Anfield is het duel om de leidersplaats in CL-groep E begonnen. Liverpool doet het zonder Origi, Mertens start wel voor Napoli. Aftrap! Op Anfield is het duel om de leidersplaats in CL-groep E begonnen. Liverpool doet het zonder Origi, Mertens start wel voor Napoli.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:52 vooraf, 20 uur 52. Nog een paar minuten tot het indrukwekkende You'll Never Walk Alone van de tribunes op Anfield rolt. De spelers zetten zich stilaan klaar in de catacomben in het zog van scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande, een Spanjaard. Nog een paar minuten tot het indrukwekkende You'll Never Walk Alone van de tribunes op Anfield rolt. De spelers zetten zich stilaan klaar in de catacomben in het zog van scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande, een Spanjaard.

20:47 vooraf, 20 uur 47.

20:36 vooraf, 20 uur 36.

20:18 vooraf, 20 uur 18. Mertens opnieuw in de basis. Carlo Ancelotti kiest opnieuw voor Dries Mertens voorin nadat hij hem dit weekend tegen AC Milan op de bank liet beginnen. Insigne sukkelt met een blessure en zit niet in de selectie. Achterin keert Manolas terug in de basis, Hysaj verdwijnt uit de ploeg. Elmas verliest zijn plaats aan Rui en Ruiz krijgt de voorkeur op Callejón. Mertens opnieuw in de basis Carlo Ancelotti kiest opnieuw voor Dries Mertens voorin nadat hij hem dit weekend tegen AC Milan op de bank liet beginnen. Insigne sukkelt met een blessure en zit niet in de selectie. Achterin keert Manolas terug in de basis, Hysaj verdwijnt uit de ploeg. Elmas verliest zijn plaats aan Rui en Ruiz krijgt de voorkeur op Callejón.

20:18 vooraf, 20 uur 18.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Wijnaldum en Alexander-Arnold krijgen rust. Jürgen Klopp gunt twee van zijn sterkhouders rust tegen Napoli. Gomez en Milner starten voor Liverpool, Alexander-Arnold en Wijnaldum beginnen op de bank. Het gouden aanvalstrio Mané, Salah en Firmino staat wel gewoon aan de aftrap. Wijnaldum en Alexander-Arnold krijgen rust Jürgen Klopp gunt twee van zijn sterkhouders rust tegen Napoli. Gomez en Milner starten voor Liverpool, Alexander-Arnold en Wijnaldum beginnen op de bank. Het gouden aanvalstrio Mané, Salah en Firmino staat wel gewoon aan de aftrap.

20:16 vooraf, 20 uur 16.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Wat staat er vanavond op het spel in groep E? We overlopen het klassement even voor u. Eén zege in een van de resterende twee wedstrijden volstaat voor titelverdediger Liverpool om zich bij de laatste 16 te scharen. Napoli kan vanavond ook zeker zijn als het Liverpool verslaat of als Salzburg verliest in Genk. Als zowel Napoli als Salzburg gelijk spelen, is Napoli geplaatst en Salzburg zeker van de 3e plaats. Als de Oostenrijkers niet winnen in Genk, is het over in de Champions League. Genk heeft nog een waterkans om 3e te worden. Daarvoor moet het winnen van Salzburg en op de laatste speeldag beter doen dan de Oostenrijkers. Wat staat er vanavond op het spel in groep E? We overlopen het klassement even voor u. Eén zege in een van de resterende twee wedstrijden volstaat voor titelverdediger Liverpool om zich bij de laatste 16 te scharen. Napoli kan vanavond ook zeker zijn als het Liverpool verslaat of als Salzburg verliest in Genk. Als zowel Napoli als Salzburg gelijk spelen, is Napoli geplaatst en Salzburg zeker van de 3e plaats. Als de Oostenrijkers niet winnen in Genk, is het over in de Champions League. Genk heeft nog een waterkans om 3e te worden. Daarvoor moet het winnen van Salzburg en op de laatste speeldag beter doen dan de Oostenrijkers.

20:09 vooraf, 20 uur 09.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Voorbeschouwing. In groep E van de Champions League strijden Liverpool en Napoli vanavond om de leidersplaats. The Reds staan op kop met 1 punt voorsprong op de Zuid-Italianen. In de heenwedstrijd wees Dries Mertens zijn ploeg de weg vanaf de stip. Onze landgenoot staat aan de aftrap bij de bezoekers, Origi zit dan weer op de bank bij Liverpool. Aftrap om 21.00u. Voorbeschouwing In groep E van de Champions League strijden Liverpool en Napoli vanavond om de leidersplaats. The Reds staan op kop met 1 punt voorsprong op de Zuid-Italianen. In de heenwedstrijd wees Dries Mertens zijn ploeg de weg vanaf de stip. Onze landgenoot staat aan de aftrap bij de bezoekers, Origi zit dan weer op de bank bij Liverpool. Aftrap om 21.00u.

20:02 - Vooraf Vooraf, 20 uur 02

Opstelling Liverpool. Alisson, Joe Gomez, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, James Milner, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané Opstelling Liverpool Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, James Milner, Fabinho, Jordan Henderson, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Joe Gomez, Alisson

Opstelling Napoli. Alex Meret, Nikola Maksimovic, Konstantinos Manolas, Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo, Fabián Ruiz, Piotr Zielinski, Allan, Mário Rui, Hirving Lozano, Dries Mertens Opstelling Napoli Dries Mertens, Hirving Lozano, Mário Rui, Allan, Piotr Zielinski, Fabián Ruiz, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Konstantinos Manolas, Nikola Maksimovic, Alex Meret