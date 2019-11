Mertens start in de basis. Helpt hij Napoli naar de volgende ronde?

14' eerste helft, minuut 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13' eerste helft, minuut 13. Op de paal. Teleurstelling bij de thuisfans. Insigne mikt een voorzet op het hoofd van Callejon aan de verste paal, maar de kopbal van de Spanjaard strandt op de paal. Maar wat een karrenvracht aan kansen zien we in deze openingsfase. Op de paal Teleurstelling bij de thuisfans. Insigne mikt een voorzet op het hoofd van Callejon aan de verste paal, maar de kopbal van de Spanjaard strandt op de paal. Maar wat een karrenvracht aan kansen zien we in deze openingsfase.

11' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 11 door Erling Braut Håland van Red Bull Salzburg. 0, 1. penalty Napoli Red Bull Salzburg 0 1

11' eerste helft, minuut 11. Haaland heeft geen last van zenuwen: 0-1 !! Haaland prikt zijn 23 goal van het seizoen binnen, zeijn 7e in de Champions League. Hij zet Meret op het verkeerde been en zet Salzburg op voorsprong. Haaland heeft geen last van zenuwen: 0-1 !! Haaland prikt zijn 23 goal van het seizoen binnen, zeijn 7e in de Champions League. Hij zet Meret op het verkeerde been en zet Salzburg op voorsprong.

10' eerste helft, minuut 10. Penalty !! Koulibaly is te laat met zijn tackle op Hwang. Salzburg krijgt hier meteen en vroege penalty. Wordt dit dan de eerste goal? Penalty !! Koulibaly is te laat met zijn tackle op Hwang. Salzburg krijgt hier meteen en vroege penalty. Wordt dit dan de eerste goal?

9' eerste helft, minuut 9. Kans na kans. Twee ploegen die met open vizier spelen, dat levert na nog geen tien minuten heel wat kansen op. Zielinski is als eerste bij een afvallende bal en schiet rakelings over. Grote kans hoor. Kans na kans Twee ploegen die met open vizier spelen, dat levert na nog geen tien minuten heel wat kansen op. Zielinski is als eerste bij een afvallende bal en schiet rakelings over. Grote kans hoor.

7' eerste helft, minuut 7. Ook Salzburg heel dicht bij een goal. Een enorme dekkingsfout bij Napoli op een corner. Verdediger Onguene kan vrijstaand koppen, maar mikt rakelings naast. Het blijft 0-0, maar het had al 1-1 kunnen zijn. Ook Salzburg heel dicht bij een goal Een enorme dekkingsfout bij Napoli op een corner. Verdediger Onguene kan vrijstaand koppen, maar mikt rakelings naast. Het blijft 0-0, maar het had al 1-1 kunnen zijn.

5' eerste helft, minuut 5. Wat een reflex !! Salzburg ontsnapt aan een heel vroege achterstand. Insigne knalt en de bal wijkt af. Coronel tikt met een ultieme reflex het gevaar over zijn doel. Wat een reflex !! Salzburg ontsnapt aan een heel vroege achterstand. Insigne knalt en de bal wijkt af. Coronel tikt met een ultieme reflex het gevaar over zijn doel.

4' Gele kaart voor Jérôme Onguéné van Red Bull Salzburg tijdens eerste helft, minuut 4 Jérôme Onguéné Red Bull Salzburg

4' eerste helft, minuut 4. Het eerste wapenfeit van Mertens is een vrije trap van net buiten het strafshopgebied. Het levert Napoli niets op. Onguene mag wel blij zijn dat hij nog op het veld staat. De vrije trap kwam er omdat hij Lozano neer trok. Het eerste wapenfeit van Mertens is een vrije trap van net buiten het strafshopgebied. Het levert Napoli niets op. Onguene mag wel blij zijn dat hij nog op het veld staat. De vrije trap kwam er omdat hij Lozano neer trok.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Er is afgetrapt tussen Napoli en Salzburg. Even herhalen dat Napoli zeker is van de volgende ronde als het zelf wint en Genk wint niet in de andere match. Begin eerste helft Er is afgetrapt tussen Napoli en Salzburg. Even herhalen dat Napoli zeker is van de volgende ronde als het zelf wint en Genk wint niet in de andere match.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:04 vooraf, 20 uur 04. Mertens in de basis, Manolas verrassend op de bank. In vergelijking met de heenmatch in Salzburg komen Insigne, Maksimovic en Mario Ruiz in het team van Ancelotti. Allan, Malcuit en Luperto verdwijnen uit de ploeg. Allan is niet fit. Dries Mertens behoudt wel zijn plaats. Hij begin wellicht in de spits samen met Lozano. Verrassend is dat Manolas op de bank zit. Maksimovic krijgt de voorkeur naast Koulibaly. Mertens in de basis, Manolas verrassend op de bank In vergelijking met de heenmatch in Salzburg komen Insigne, Maksimovic en Mario Ruiz in het team van Ancelotti. Allan, Malcuit en Luperto verdwijnen uit de ploeg. Allan is niet fit. Dries Mertens behoudt wel zijn plaats. Hij begin wellicht in de spits samen met Lozano. Verrassend is dat Manolas op de bank zit. Maksimovic krijgt de voorkeur naast Koulibaly.

19:59 - Vooraf Vooraf, 19 uur 59

Opstelling Napoli. Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly, Mário Rui, José Callejón, Fabián Ruiz, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Hirving Lozano Opstelling Napoli Hirving Lozano, Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski, Fabián Ruiz, José Callejón, Mário Rui, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret

Opstelling Red Bull Salzburg. Carlos Miguel, Rasmus Kristensen, Marin Pongracic, Jérôme Onguéné, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer, Takumi Minamino, Zlatko Junuzovic, Dominik Szoboszlai, Erling Braut Håland, Hwang Hee-Chan Opstelling Red Bull Salzburg Hwang Hee-Chan, Erling Braut Håland, Dominik Szoboszlai, Zlatko Junuzovic, Takumi Minamino, Andreas Ulmer, Maximilian Wöber, Jérôme Onguéné, Marin Pongracic, Rasmus Kristensen, Carlos Miguel