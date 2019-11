Klopp bedankt Racing Genk: "Die club is een mooi verhaal"

16:42 vooraf, 16 uur 42. Klopp bedankt Genk. Jürgen Klopp had ook nog lof voor Racing Genk, dat de voorbije jaren onder meer Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Divock Origi lanceerde. "Toen we in hun stadion alle spelers zagen die voor Genk hebben aangetreden, dacht ik: "Gelukkig hoeven we het nu niet tegen hen op te nemen." Het is ongelooflijk welke spelers zij over de wereld hebben uitgestuurd en daarvoor wil ik die club bedanken. Genk is een mooi verhaal. Jammer genoeg zijn we niet hier om onze bewondering te tonen, we moeten hen verslaan.". Klopp bedankt Genk Jürgen Klopp had ook nog lof voor Racing Genk, dat de voorbije jaren onder meer Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Divock Origi lanceerde. "Toen we in hun stadion alle spelers zagen die voor Genk hebben aangetreden, dacht ik: "Gelukkig hoeven we het nu niet tegen hen op te nemen." Het is ongelooflijk welke spelers zij over de wereld hebben uitgestuurd en daarvoor wil ik die club bedanken. Genk is een mooi verhaal. Jammer genoeg zijn we niet hier om onze bewondering te tonen, we moeten hen verslaan."

16:38 vooraf, 16 uur 38. Het zou een beetje beschamend zijn als ik tegen mijn spelers zou moeten zeggen dat ze niet aan Manchester City mogen denken. We moeten gewoon met Genk bezig zijn. In onze poule is nog veel mogelijk en Genk kan nog naar de Europa League. Ze hebben nog doelen en we moeten hen dus respecteren. En ik wil het gewoon over Genk hebben, niet over Manchester City. . Jürgen Klopp (coach Liverpool).

16:36 vooraf, 16 uur 36. "We moeten 100 procent bezig zijn met deze wedstrijd". Hoewel Liverpool dinsdag aan zet is tegen Genk, ging de persbabbel vandaag vooral over de competitiewedstrijd van komende zondag. Dan zakt Manchester City af naar Anfield. "We zijn niet bezig met City en ik hoef mijn spelers daar ook niet over aan te spreken", vertelde Liverpool-coach Jürgen Klopp tijdens zijn gesprekje met de journalisten. "We zijn ambitieus in de Champions League en onze groep ligt nog open. We moeten 100 procent bezig zijn met deze wedstrijd en de 3 punten pakken." .

16:34 vooraf, 16 uur 34. Liverpool - Racing Genk. Racing Genk kijkt dinsdagavond Liverpool een tweede keer in de ogen. Het vorige onderonsje eindigde op 1-4. Wat wordt deze keer het verdict voor de Belgische kampioen? Ontdek het mee op deze pagina.

16:34 - Vooraf Vooraf, 16 uur 34

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, James Milner, Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain, Mohamed Salah, Divock Origi, Sadio Mané

Opstelling KRC Genk. Gaëtan Coucke, Joakim Mæhle, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Jere Uronen, Junya Ito, Bryan Heynen, Sander Berge, Theo Bongonda, Mbwana Samatta, Paul Onuachu