Diego Armando Mertens loodst Napoli voorbij Salzburg

Salzburg - Napoli kort samengevat

Salzburg poetst achterstand weg

Stilaan kwam de thuisploeg toch meer uit de verf en moesten de bezoekers wijken. Meret hield de indrukwekkende Haaland met een paar onmogelijke reddingen van de gelijkmaker, maar moest zich even voor de rust uiteindelijk omdraaien. Tegen de strafschop van Haaland had hij geen verhaal.

Iets voorbij het kwartier was het raak voor Napoli. Vanuit een scherpe hoek hamerde Mertens met zijn rechter de bal in het dak van het doel. De knappe 0-1 bracht hem op gelijke hoogte met Maradona bij de topschutters aller tijden van Napoli. Salzburg speelde wat houterig en kon zijn gebruikelijke dynamische spel niet ontwikkelen.

Mertens vuurde al in de eerste minuut een waarschuwingsschot af op de enkel van Stankovic. Aan de overkant mikte Haaland een soortgelijke volley wél in het net, maar de goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel van de spits.

Napoli is uiteindelijk te geslepen

De tweede helft begon met een kleine Oostenrijkse overrompeling. Het was Daka die de kansen kreeg voor Salzburg, maar de Zambiaan had problemen om het doelkader te vinden. Ondertussen moest Napoli tevreden zijn met een schuchtere poging van Ruiz.

Red Bull verspilde veel energie tegen de eerder spaarzame Italianen. De aanpak van Napoli leek te lonen toen Mertens slim wegliep van zijn bewaker om een voorzet van Malcuit in de korte hoek te rammen. Met zijn 116e goal in het shirt van Napoli nam de Leuvenaar meteen ook afscheid van Maradona.

Haaland kon niet onderdoen. Ook al sputterde de machine van Salzburg, toch vond het Noorse fenomeen de ruimte om zijn tweede in doel te knikken. Het feestje in de Red Bull Arena was snel afgelopen, want nog tijdens de herhalingen van de 2-2 prikte invaller Insigne de 2-3 binnen. Op ervaring en soms met knikkende knieën trok Napoli de zege over de streep.