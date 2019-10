Mazzu gokt met boomlange Onuachu, Salah in de basis bij Liverpool

Ook in de Champions League liet Liverpool al punten liggen. Op de openingsspeeldag verloor het bij Napoli, maar 3 weken geleden won het thuis wel van Salzburg. Niet zonder moeite, trouwens. De titelverdediger liep uit tot 3-0, maar moest nog een vierde keer scoren nadat Salzburg was teruggekomen tot 3-3.

vooraf, 20 uur 20. Ook in de Champions League liet Liverpool al punten liggen. Op de openingsspeeldag verloor het bij Napoli, maar 3 weken geleden won het thuis wel van Salzburg. Niet zonder moeite, trouwens. De titelverdediger liep uit tot 3-0, maar moest nog een vierde keer scoren nadat Salzburg was teruggekomen tot 3-3.

vooraf, 20 uur 20. Liverpool comfortabel leider in de Premier League. Ondanks het puntenverlies tegen Manchester United blijft Liverpool comfortabel leider in de Premier League. Eerste achtervolger Manchester City sloop wel iets dichterbij tot op 6 punten.

Als Genk al zijn goudhaantjes had kunnen houden, dan had de basisploeg er zo kunnen uitzien:

Als Genk al zijn goudhaantjes had kunnen houden, dan had de basisploeg er zo kunnen uitzien:. vooraf, 20 uur 14.

Zowel Racing Genk als Liverpool had geen goede generale repetitie voor deze CL-avond. Genk verloor zaterdag op bezoek bij Standard, Liverpool bleef tegen Manchester United steken op een gelijkspel. Voor het team van Jürgen Klop was dat het eerste puntenverlies na 17 competitiezeges op rij.

vooraf, 20 uur 12. Zowel Racing Genk als Liverpool had geen goede generale repetitie voor deze CL-avond. Genk verloor zaterdag op bezoek bij Standard, Liverpool bleef tegen Manchester United steken op een gelijkspel. Voor het team van Jürgen Klop was dat het eerste puntenverlies na 17 competitiezeges op rij.

Genk-coach Felice Mazzu kiest voor de lengte van Onuachu in de spits, zijn eerste basisplaats in de Champions League. Net als tegen Napoli verdwijnt Dewaest naar de bank. Op het middenveld krijgt Heynen de voorkeur op Hrosovsky.

vooraf, 19 uur 42. Mazzu kiest voor Onuachu. Genk-coach Felice Mazzu kiest voor de lengte van Onuachu in de spits, zijn eerste basisplaats in de Champions League. Net als tegen Napoli verdwijnt Dewaest naar de bank. Op het middenveld krijgt Heynen de voorkeur op Hrosovsky.

vooraf, 19 uur 39. Salah in de basis bij Liverpool. Bij Liverpool kiest Jürgen Klopp voor zijn vertrouwde voorhoede, met Firmino, Mané en Salah. Die laatste was twijfelachtig, maar komt dus toch aan de aftrap. Origi begint tegen zijn jeugdclub op de bank.

16:21

vooraf, 16 uur 21. Genkse jongeren gaan onderuit. De -19-jarigen van Racing Genk hebben hun meerdere moeten erkennen in hun leeftijdsgenoten van Liverpool in de Youth League (0-2). Ze sprokkelden kansen, maar de Engelse grootmacht was efficiënter. Halverwege de eerste helft kwam Liverpool op voorsprong na een lichte penaltyfout van Genk-doelman Vandevoordt. Halverwege de tweede helft legde Jones de eindstand vast na een knappe opwipper van zijn ploegmaat Elliott. In zijn eerste wedstrijden in groep E speelde Genk 1-1 gelijk bij Salzburg en won het met 3-1 van Napoli.